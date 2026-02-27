वजन नहीं घट रहा तो घबराएं नहीं, ये 7 संकेत बताते हैं फैट तेजी से हो रहा है कम

अगर आप लगातार वर्कआउट कर रहे हैं और दो से तीन हफ्तों से वजन नहीं घट रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है. फिटनेस कोच के अनुसार यह संकेत हो सकता है कि शरीर जल्द ही एक साथ जमा पानी और फैट को रिलीज करेगा. इसे व्हूश इफेक्ट कहा जाता है, जिसमें अचानक वजन में 3 से 6 पाउंड तक की गिरावट भी देखने को मिल सकती है.