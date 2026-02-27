हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वजन नहीं घट रहा तो घबराएं नहीं, ये 7 संकेत बताते हैं फैट तेजी से हो रहा है कम

वजन नहीं घट रहा तो घबराएं नहीं, ये 7 संकेत बताते हैं फैट तेजी से हो रहा है कम

अगर आप लगातार वर्कआउट कर रहे हैं और दो से तीन हफ्तों से वजन नहीं घट रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है. फिटनेस कोच के अनुसार यह संकेत हो सकता है कि शरीर जल्द ही एक साथ जमा पानी और फैट को रिलीज करेगा.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 27 Feb 2026 11:20 AM (IST)
अगर आप लगातार वर्कआउट कर रहे हैं और दो से तीन हफ्तों से वजन नहीं घट रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है. फिटनेस कोच के अनुसार यह संकेत हो सकता है कि शरीर जल्द ही एक साथ जमा पानी और फैट को रिलीज करेगा.

वजन घटाने की प्रक्रिया हमेशा सीधी रेखा की तरह नहीं चलती है. कई बार हफ्तों तक वजन मशीन का नंबर वहीं का वहीं रहता है और ऐसा लगने लगता है कि सारी मेहनत बेकार जा रही है. लेकिन हर प्रगति तुरंत किलो में नजर आए ऐसा जरूरी नहीं है. अक्सर ऐसा होता है कि वजन कम होने से पहले शरीर अंदर ही अंदर बदलाव के संकेत देने लगता है. ये संकेत छोटे-छोटे फिजिकल और व्यवहारिक बदलाव के रूप में सामने आते हैं, जो बताते हैं कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन से 7 संकेत है जो बताते हैं कि तेजी से फैट कम हो रहा है.

1/7
अगर आप लगातार वर्कआउट कर रहे हैं और दो से तीन हफ्तों से वजन नहीं घट रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है. फिटनेस कोच के अनुसार यह संकेत हो सकता है कि शरीर जल्द ही एक साथ जमा पानी और फैट को रिलीज करेगा. इसे व्हूश इफेक्ट कहा जाता है, जिसमें अचानक वजन में 3 से 6 पाउंड तक की गिरावट भी देखने को मिल सकती है.
अगर आप लगातार वर्कआउट कर रहे हैं और दो से तीन हफ्तों से वजन नहीं घट रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है. फिटनेस कोच के अनुसार यह संकेत हो सकता है कि शरीर जल्द ही एक साथ जमा पानी और फैट को रिलीज करेगा. इसे व्हूश इफेक्ट कहा जाता है, जिसमें अचानक वजन में 3 से 6 पाउंड तक की गिरावट भी देखने को मिल सकती है.
2/7
अगर आप कैलोरी डेफिसिट में है और रात को हल्की भूख के साथ सो रहे हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आपका शरीर स्टोर फैट का इस्तेमाल कर रहा है. यह स्थिति बताती है कि फैट लॉस की प्रक्रिया सक्रिय है और जल्द ही इसका असर वजन मशीन पर भी दिख सकता है.
अगर आप कैलोरी डेफिसिट में है और रात को हल्की भूख के साथ सो रहे हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आपका शरीर स्टोर फैट का इस्तेमाल कर रहा है. यह स्थिति बताती है कि फैट लॉस की प्रक्रिया सक्रिय है और जल्द ही इसका असर वजन मशीन पर भी दिख सकता है.
Published at : 27 Feb 2026 11:20 AM (IST)
Embed widget