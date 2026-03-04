5 मार्च 2026, गुरुवार को कुंभ राशि में सूर्य, बुध, राहू और मंगल की दुर्लभ 'चतुर्ग्रही युति' बन रही है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, जब सत्ता का कारक सूर्य, बुद्धि का बुध, साहस का मंगल और भ्रम का राहू एक साथ मिलते हैं, तो यह पद, प्रतिष्ठा और करियर में बड़े उलटफेर का संकेत देता है. आज वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों को अपनी सामाजिक साख बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतनी होगी. आज का सबसे शुभ अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 PM से 12:56 PM तक है.

कुंभ राशि में चतुर्ग्रही योग: सत्ता और साख का संघर्ष

आपकी लग्न कुंडली के अनुसार, कुंभ राशि (11 नंबर) में ग्रहों का एक विस्फोटक जमावड़ा है. सूर्य और राहू की युति यहां 'ग्रहण दोष' निर्मित कर रही है, जो उच्च पदों पर बैठे लोगों के लिए मान-हानि का कारण बन सकती है. वहीं मंगल और बुध का राहू के साथ मिलना 'जड़त्व' और 'अंगारक' प्रभाव पैदा करता है, जिससे मतिभ्रम और गलत निर्णय लेने की संभावना प्रबल हो जाती है. मीन राशि में शनि की उपस्थिति गुप्त शत्रुओं को बल देगी, जो आपकी छवि को नुकसान पहुँचाने का प्रयास करेंगे.

इन 4 राशियों के 'पद-प्रतिष्ठा' पर महासंकट (Reputation Alert)

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर की अग्निपरीक्षा जैसा है. आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान में इन चार ग्रहों की हलचल ऑफिस की राजनीति को चरम पर ले जा सकती है, जहां एक छोटी सी लापरवाही आपकी पद की गरिमा को ठेस पहुँचा सकती है. सिंह राशि वालों के लिए स्थिति और भी संवेदनशील है क्योंकि आपके राशि स्वामी सूर्य स्वयं राहू और मंगल के चंगुल में फंसे हैं. आज आपका कोई विवादित बयान या अहंकार आपकी वर्षों की बनी-बनाई सामाजिक साख को धूमिल कर सकता है.

वृश्चिक राशि के जातकों को आज अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन में विशेष मर्यादा बरतनी होगी. आपके चतुर्थ भाव में बना यह 'ग्रहों का जाल' आपके मान-सम्मान में अचानक गिरावट या सार्वजनिक अपमान की स्थिति पैदा कर सकता है, इसलिए अपनी निजी बातों को गुप्त रखना ही बुद्धिमानी होगी. वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए यह युति उनके अपने ही लग्न में हो रही है. आज आपका अति-आत्मविश्वास और क्रोध आपके पतन का कारण बन सकता है. पद और प्रतिष्ठा बचाने के लिए आज आपको 'स्व' के भाव को त्यागकर धैर्य से काम लेना होगा.

आज का पंचांग: शुभ मुहूर्त और राहुकाल (5 मार्च 2026)

सटीक समय का पालन ही आज आपको ग्रहों के इस प्रतिकूल प्रभाव से बचा सकता है:

तिथि: चैत्र कृष्ण द्वितीया (दोपहर 03:20 PM तक).

नक्षत्र: हस्त (हस्त कौशल का नक्षत्र, जो बुद्धिमानी से कूटनीतिक जीत दिलाने में सहायक है).

अभिजीत मुहूर्त: 12:09:39 PM से 12:56:22 PM (किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए यह समय 'सुरक्षा कवच' की तरह है).

राहुकाल: 02:00:34 PM से 03:28:08 PM (इस दौरान कोई भी बड़ा फैसला, निवेश या आधिकारिक बैठक न करें).

उपाय

आज के चतुर्ग्रही दबाव को नियंत्रित करने के लिए ये उपाय वैज्ञानिक और ज्योतिषीय रूप से अनिवार्य हैं. सबसे पहले मंगल और राहू की शांति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें. बुध और राहू की युति वाणी दोष पैदा करती है, इसलिए आज महत्वपूर्ण चर्चाओं में 'साइलेंट मोड' पर रहें और कम बोलें. अपनी सत्ता और साख को बनाए रखने के लिए तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

आज का सार

5 मार्च 2026 का दिन 'धैर्य और विवेक' की पराकाष्ठा का है. कुंभ राशि के ये चार ग्रह आपको उकसाने और भ्रमित करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन यदि आप मर्यादा और संयम में रहकर निर्णय लेंगे, तो हस्त नक्षत्र की सकारात्मक ऊर्जा आपको हर षड्यंत्र से सुरक्षित बाहर निकाल लाएगी.

