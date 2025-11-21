Psychoneuroendocrinology जैसी जर्नल्स में छपे स्टडी के मुताबिक, लगातार तनाव कम करने वाली आदतें कॉर्टिसोल को 30 प्रतिशत तक घटा सकती हैं. इससे दिल की बीमारी, मोटापा, टाइप-2 डायबिटीज और डिप्रेशन बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है. यानी ये साधारण बदलाव ही लंबे समय में मानसिक और शारीरिक सेहत को मजबूत बनाते हैं.