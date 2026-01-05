बिना इंटरनेट भी कर सकते हैं UPI पेमेंट, बस फोन में डायल करना होगा ये नंबर

आज के समय में UPI पेमेंट लोगों की रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है. ऑनलाइन शॉपिंग हो या किराने की दुकान से सामान खरीदना हो, हर जगह डिजिटल पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ा है. हालांकि, कई बार खराब नेटवर्क, मोबाइल डेटा खत्म होने या स्मार्टफोन न होने की वजह से UPI पेमेंट अटक जाता है. ऐसे में लोगों को कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है. इसे लेकर अच्छी खबर यह है कि अब बिना इंटरनेट और बिना स्मार्टफोन के भी आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि बस फोन में कौन से नंबर डायल करने से ही आप बिना इंटरनेट के यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं.

बिना इंटरनेट के कैसे काम करता है यूपीआई

दरअसल नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने *99# नाम की एक खास USSD सेवा शुरू की है, जिसकी मदद से मोबाइल नेटवर्क के जरिए यूपीआई से जुड़े कई काम किए जा सकते हैं. इस सुविधा में इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है, इसमें सिर्फ फोन में ही नेटवर्क होना चाहिए. इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए USSD की *99# सेवा के जरिए यूजर कीपेड फोन या स्मार्टफोन दोनों से UPI पेमेंट किया जा सकता है. इसके लिए बस जरूरी होता है कि जिस मोबाइल नंबर से आप *99# डायल कर रहे हैं, वहीं नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो. साथ ही आपको यूपीआई पिन याद होना जरूरी है. क्योंकि बिना पिन के कोई भी पेमेंट नहीं किया जा सकता है .

*99# डायल करने के बाद क्या करना होगा?

अगर आपके फोन में इंटरनेट नहीं है, तो फोन के डायल पैड पर जाकर *99# डायल करें.

इसके बाद स्क्रीन पर सबसे पहले आप अपनी भाषा सेलेक्ट करें.

फिर अपने बैंक का नाम या IFSC कोड के शुरुआती 4 वर्ड डालें.

अब बैंक सेलेक्ट करने के बाद स्क्रीन पर दिए गए नियमों को देखें.

इसके बाद पैसे भेजने के लिए ऑप्शन सेलेक्ट करें और लास्ट में UPI PIN डालकर पेमेंट पूरा करें.

इस तरीके से आप किसी को पैसे भेज सकते हैं, पैसे मंगवा सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं और UPI PIN से जुड़े काम भी कर सकते हैं.

की-पेड फोन यूजर्स के लिए भी फायदेमंद

आज भी कई लोग खासकर बुजुर्ग या ग्रामीण इलाकों के लोग, स्मार्टफोन की जगह नॉर्मल की पेड फोन का ही इस्तेमाल करते हैं. ऐसे यूजर्स के लिए *99# सेवा बहुत मददगार मानी जाती है. कम नेटवर्क वाले इलाकों में भी यह सुविधा काम करती है क्योंकि इसमें सिर्फ मोबाइल नेटवर्क की जरूरत होती है न की इंटरनेट की. वहीं NPCI के अनुसार *99# के जरिए किया गया UPI ट्रांजैक्शन पूरी तरह सुरक्षित होता है. इसमें हर पेमेंट UPI PIN से ही पूरा होता है, जिससे धोखाधड़ी का खतरा भी कम रहता है.

