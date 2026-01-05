Video: "बस एक फार्ट और दुश्मन का काम तमाम" तेंदुए को गेंडे ने यूं सिखाया सबक- हैरान कर रहा वीडियो

जंगल का कानून बड़ा बेरहम होता है, लेकिन कई बार यही जंगल ऐसा सीन दिखा देता है जिसे देखकर इंसान हंसते-हंसते लोटपोट हो जाए. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शिकारी खुद शिकार बनने से बाल-बाल बचता नजर आता है. वीडियो में एक ताकतवर तेंदुआ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक विशालकाय गेंडे पर हमला करने की कोशिश करता है. तेंदुआ अपनी पूरी फुर्ती दिखाते हुए गेंडे के पीछे से झपट्टा मारता है और अपने मजबूत जबड़े गेंडे की पिछली ओर जमा देता है. लेकिन इसके बाद जो होता है उसे ये दरिंदा हमेशा याद रखेगा.

गेंडे पर तेंदुए ने किया हमला, लेकिन खुद हो गया शिकार

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि खुले घास के मैदान में एक तेंदुआ चुपचाप एक गेंडे के पीछे-पीछे चलता नजर आता है. तेंदुआ अपनी शिकारी रणनीति के तहत सही मौके की तलाश में रहता है. जैसे ही उसे मौका मिलता है, वह अचानक गेंडे पर पीछे से हमला कर देता है. तेंदुआ अपने तेज दांतों से गेंडे की पिछली ओर पकड़ बनाता है और उसे कमजोर करने की कोशिश करता है.

एक फार्ट ने निकाली दरिंदे की सारी अकड़

लेकिन तभी कहानी में ऐसा मोड़ आता है, जिसने इस वीडियो को सुपर वायरल बना दिया. गेंडा बिना घबराए खड़ा रहता है और अगले ही पल ऐसा रिएक्शन देता है, जिसकी उम्मीद शायद तेंदुए को भी नहीं थी. गेंडे के शरीर से निकलने वाला तेज झटका और हवा का जोर तेंदुए को पूरी तरह चौंका देता है. वीडियो में साफ दिखता है कि तेंदुआ तुरंत पीछे हट जाता है और उसका पूरा कॉन्फिडेंस कुछ सेकंड में हवा हो जाता है. हरे रंग का फार्ट और तेज बदबू तेंदुए को बेसुध कर देती है और गेंडा मौका पाकर वहां से भाग निकलता है.

यूजर्स ने लिए तेंदुए के मजे

सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर शेयर किया जा रहा है. लोग इस पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं और कई यूजर्स इसे जंगल का सबसे फनी मोमेंट बता रहे हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि तेंदुआ जिंदगी भर यह पल नहीं भूलेगा, जबकि कुछ यूजर्स लिख रहे हैं कि जंगल में हर बार प्लान कामयाब नहीं होता. तो वहीं कुछ यूजर्स ने लिखा...ऊपर वाले ने हर जानवर को डिफेंडिंग पावर दी है, क्या बात है मजा आ गया. वीडियो को worldwidereel.io नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

