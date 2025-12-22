हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभारत आए H-1B वीजा वाले भारतीय यहीं फंसे, अमेरिका से आया न लौटने का बड़ा फरमान

भारत आए H-1B वीजा वाले भारतीय यहीं फंसे, अमेरिका से आया न लौटने का बड़ा फरमान

भारत में अमेरिकी दूतावास ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यदि वीजा आवेदक इंटरव्यू की तिथि में बदलाव की सूचना मिलने के बाद भी पहले से तय तिथि पर दूतावास पहुंचता है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 22 Dec 2025 12:30 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

इस महीने की शुरुआत में अपने वर्क परमिट का नवीनीकरण कराने के लिए भारत लौटे सैंकड़ों एच-1बी वीजा धारक यहीं फंस गए हैं, क्योंकि अमेरिकी विदेश विभाग की नई सोशल मीडिया जांच नीति के चलते अचानक नियुक्तियों को अगले साल के लिए स्थगित कर दिया गया है. श्रमिकों की ये नियुक्तियां 15 से 26 दिसंबर के बीच निर्धारित थीं. ये अवधि अमेरिकी छुट्टियों के मौसम के साथ भी मेल खाती है.

मिड दिसंबर से आखिर तक शेड्यूल इंटरव्यू कथित तौर पर अगले साल मार्च तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं. कई प्रमुख कानूनी फर्मों ने कहा है कि उनके सैंकड़ों मुवक्किल भारत में फंसे हुए हैं. भारत में आव्रजन मामलों की वकील वीना विजय अनंत ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि यह अब तक की सबसे बड़ी गड़बड़ी है. मुझे नहीं लगता कि इसका कोई समाधान है.

अमेरिकी विदेश विभाग ने ई-मेल के जरिए दी सूचना
खबरों के मुताबिक डेट्रॉइट के बाहरी इलाके में रहने वाला एक व्यक्ति इस महीने एक शादी में शामिल होने के लिए भारत लौटा था. उसकी 17 और 23 दिसंबर को दूतावास में मुलाकात की तारीखें तय थीं, लेकिन अब उनकी अवधि समाप्त हो चुकी है. विशेषज्ञों को इस बात की चिंता है कि जिन कंपनियों के लिए वह काम कर रहा है, वे उसके लौटने का कब तक इंतजार करेंगी.

रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी विदेश विभाग ने एक ई-मेल में भारतीय कामगारों को सूचित किया कि सोशल मीडिया पर नई जांच नीति के कारण उनके इंटरव्यू में देरी हुई है, जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी आवेदक अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा न बने. 

अमेरिकी दूतावास ने जारी की चेतावनी
भारत में अमेरिकी दूतावास ने 9 दिसंबर को एक चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यदि किसी वीजा आवेदक को इंटरव्यू की तिथि में बदलाव की सूचना मिलने के बाद भी वह पहले से तय तिथि पर दूतावास पहुंचता है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा. चेतावनी में कहा गया है, "यदि आपको ई-मेल द्वारा सूचित किया गया है कि आपके वीजा साक्षात्कार की तिथि बदल दी गई है तो भारतीय दूतावास आपकी नई तिथि पर आपकी सहायता करने के लिए तत्पर है. पहले से तय तिथि पर पहुंचने पर आपको दूतावास या वाणिज्य दूतावास में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) द्वारा अप्रैल में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार H-1B वीजा धारकों में से 71 प्रतिशत भारत के हैं.

ये भी पढ़ें

India Nuclear: भारत में किसके पास है परमाणु बम का रिमोट कंट्रोल? कौन दे सकता है हमले का आदेश

Published at : 22 Dec 2025 12:30 PM (IST)
Tags :
US Social Media Policy H1B Visa INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
India Nuclear: भारत में किसके पास है परमाणु बम का रिमोट कंट्रोल? कौन दे सकता है हमले का आदेश
भारत में किसके पास है परमाणु बम का रिमोट कंट्रोल? कौन दे सकता है हमले का आदेश
महाराष्ट्र
मुंबई में बड़ी वारदात, चलती लोकल ट्रेन से लड़की को नीचे फेंका, आरोपी अख्तर नवाज गिरफ्तार
मुंबई में बड़ी वारदात, चलती लोकल ट्रेन से लड़की को नीचे फेंका, आरोपी अख्तर नवाज गिरफ्तार
विश्व
'शर्म आनी चाहिए... अजरबैजान को भी चूना लगाना शुरू कर दिया', पाकिस्तानियों की इस हरकत पर PAK एक्सपर्ट को आया गुस्सा
'शर्म आनी चाहिए... अजरबैजान को भी चूना लगाना शुरू कर दिया', पाकिस्तानियों की इस हरकत पर PAK एक्सपर्ट को आया गुस्सा
क्रिकेट
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
Advertisement

वीडियोज

Property Transfer में Will या फिर Gift Deed, कहा बचेगा ज़्यादा पैसा ?| Paisa Live
घने कोहरे से कम हुई सड़क की विजिबिलिटी, खतरनाक ठंड ने उड़ाए लोगों के होश । Delhi NCR Weather
Top News: 9 बजे की बड़ी खबरें | Aravali Hills | Bangladesh Protest | TMC | Jeetram Manjhi
Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे से दिल झकझोरने वाली खबर, हवा में हल्दी उड़ाते समय लग गई आग |
Develop India 2047 Mission-इन 3 Sectors में सरकार का बड़ा दांव | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India Nuclear: भारत में किसके पास है परमाणु बम का रिमोट कंट्रोल? कौन दे सकता है हमले का आदेश
भारत में किसके पास है परमाणु बम का रिमोट कंट्रोल? कौन दे सकता है हमले का आदेश
महाराष्ट्र
मुंबई में बड़ी वारदात, चलती लोकल ट्रेन से लड़की को नीचे फेंका, आरोपी अख्तर नवाज गिरफ्तार
मुंबई में बड़ी वारदात, चलती लोकल ट्रेन से लड़की को नीचे फेंका, आरोपी अख्तर नवाज गिरफ्तार
विश्व
'शर्म आनी चाहिए... अजरबैजान को भी चूना लगाना शुरू कर दिया', पाकिस्तानियों की इस हरकत पर PAK एक्सपर्ट को आया गुस्सा
'शर्म आनी चाहिए... अजरबैजान को भी चूना लगाना शुरू कर दिया', पाकिस्तानियों की इस हरकत पर PAK एक्सपर्ट को आया गुस्सा
क्रिकेट
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
बॉलीवुड
कुमार सानू ने एक्स वाइफ पर किया मानहानि का मुकदमा, अब रीता भट्टाचार्य बोलीं- 'हमें हैरेस करना बंद करो'
कुमार सानू ने एक्स वाइफ पर किया मानहानि का मुकदमा, अब रीता भट्टाचार्य बोलीं- 'हमें हैरेस करना...'
यूटिलिटी
एयर प्यूरीफायर पड़ रहा महंगा, इन तरीकों से साफ कर सकते हैं घर की हवा
एयर प्यूरीफायर पड़ रहा महंगा, इन तरीकों से साफ कर सकते हैं घर की हवा
शिक्षा
अमेरिका में काम कर रहे H-1B कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, एक्सटेंशन और अमेंडमेंट में क्या फर्क है?
अमेरिका में काम कर रहे H-1B कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, एक्सटेंशन और अमेंडमेंट में क्या फर्क है?
हेल्थ
Early Signs of Infection: बॉडी में इंफेक्शन का पता बताते हैं ये 7 लक्षण, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे इग्नोर
बॉडी में इंफेक्शन का पता बताते हैं ये 7 लक्षण, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे इग्नोर
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget