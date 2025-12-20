19 दिसंबर 2025 को अंकिता लोखंडे ने अपना 41वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर उन्होंने पार्टी का भी आयोजन किया था, जिसमें उनके दोस्त और परिवार के लोग स्पॉट किए गए.पार्टी में अंकिता अपने पति विक्की जैन के संग बेहद खुश दिखाई दीं.

हालांकि, एक हरकत की वजह से पैपराजी पर उनका गुस्सा फूट गया. दरअसल, पैप्स की उनकी पार्टी में घुस गए थे. अंकिता लोखंडे ने इस तरह पार्टी गेट क्रैश किए जाने पर गुस्सा जाहिर किया.ऐसे में बर्थडे के मौके पर उनका मूड काफी ज्यादा खराब हो गया.

सोशल मीडिया पर अंकिता लोखंडे की गुस्से वाली कई वीडियोज वायरल हो रही हैं,जिसमें वो पैप्स पर भड़की हुई नजर आ रही हैं. उनके साथ इस दौरान विक्की जैन भी नजर आए. पैप्स को देख अंकिता कहती है,'अंदर क्यों आए थे तुम लोग?'इस पर एक पपाराजी ने कहा कि वो नहीं था, बल्कि कोई और अंदर आया था तो अंकिता बोलीं,'गलत बात है. बहुत गलत बात है.'

ये सेलेब्स भी बर्थडे पार्टी में हुए थे शामिल

अंकिता से पैप्स ने माफी मांगी और फिर वो अपने पति के संग अंदर चली गईं.अंकिता ने अपने दोस्तों और परिवार के संग जमकर पार्टी की. इस पार्टी में खानजादी, मन्नारा चोपड़ा, समर्थ जुरेल, दिव्या अग्रवाल और अपर्णा दीक्षित समेत कई टीवी सेलेब्स को स्पॉट किया गया.

View this post on Instagram A post shared by JUST WATCH (@rahul_just_watch)

वहीं, अंकिता के लिए विक्की जैन ने प्यार भरा पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने दिल की सारी भावनाएं लिखीं और प्यार बरसाया. अपने पोस्ट में विक्की ने अंकिता को प्रोटेक्टर बताया था और कहा था कि वो अपने लोगों को हमेशा बचाती हैं.विक्की और अंकिता 2021 में शादी के बंधन में बंधे थे. काफी वक्त से इनकी फैमिली प्लानिंग की खबरें भी सुर्खियों में छाई रहती हैं.

हालांकि, हर बार कपल ने इस बात से इंकार ही किया. अंकिता वैसे अभी काफी वक्त से छोटे पर्दे से दूर हैं. आखिरी बार विक्की और अंकिता को एक साथ लाफ्टर शेफ्स में देखा गया था. वैसे तो विक्की विलासपुर में कोयले के व्यापारी हैं. लेकिन, अब वो फिल्म प्रोड्यूसर भी बन गए हैं. इस बीच उन्हें कई रिएलिटी शोज में भी देखा जा चुका है.

