एक्सप्लोरर
Morning Sore Throat Causes: पॉल्यूशन की वजह से सुबह-सुबह गले में रहती है खराश? ये 7 होम रेमेडीज दिलाएंगी राहत
Sore Throat Due To Pollution: पॉल्यूशन की वजह से हमें तमाम तरह की दिक्कत होती है, उनमें से एक है सुबह-सुबह गले में खराश. चलिए आपको बताते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाए घर पर ही.
आजकल बढ़ते प्रदूषण की वजह से सुबह उठते ही गले में खराश, जलन या भारीपन महसूस होना आम समस्या बन गई है. धूल, धुआं और खराब हवा सीधे गले को प्रभावित करती है. हालांकि कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर इस परेशानी से काफी हद तक राहत पाई जा सकती है.
1/7
2/7
Published at : 02 Jan 2026 02:48 PM (IST)
हेल्थ
7 Photos
लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में शरीर कैसे खुद को कंट्रोल करता है? जानिए 7 चौंकाने वाले फैक्ट्स
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'भारत विकास करेगा तो पड़ोसी...', बांग्लादेश के सवाल पर विदेश मंत्री जयशंकर ने क्या दिया जवाब
मध्य प्रदेश
इंदौर मामले में 15 मौत का दावा, उमा भारती ने सरकार को घेरा, कहा- 'घोर प्रायश्चित करना होगा'
इंडिया
जोहरान ममदानी के बाद उमर खालिद के समर्थन में अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी, भारत सरकार से कर दी बड़ी डिमांड
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion