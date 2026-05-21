आमतौर पर लोग लू को दिन की तेज गर्म हवा मानते हैं, लेकिन रात की लू थोड़ी अलग होती है. इसमें हवा जरूरी नहीं कि गर्म चले, बल्कि रात का तापमान इतना ज्यादा रहता है कि घर की दीवारें, जमीन और कमरे तक ठंडे नहीं हो पाते. पंखा और कूलर भी कई बार राहत नहीं दे पाते. शरीर दिनभर की गर्मी से थका होता है और रात में उसे आराम नहीं मिल पाता. यही वजह है कि डॉक्टर इसे ज्यादा खतरनाक मान रहे हैं. लगातार गर्म रातें शरीर को कमजोर बना देती हैं और इंसान अंदर ही अंदर थकने लगता है.