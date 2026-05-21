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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थNight Heatwave: दिन में ही नहीं, रात में भी चल रही लू! बच्चों और महिलाओं के लिए क्यों बढ़ रहा खतरा?

Night Heatwave: दिन में ही नहीं, रात में भी चल रही लू! बच्चों और महिलाओं के लिए क्यों बढ़ रहा खतरा?

Night Heatwave: दिन के साथ अब रात की बढ़ती गर्मी भी लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है. खासकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए “रात की लू” बड़ा खतरा बनती जा रही है. यहां जानें पूरी जानकारी

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 May 2026 02:52 PM (IST)
Night Heatwave: दिन के साथ अब रात की बढ़ती गर्मी भी लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है. खासकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए “रात की लू” बड़ा खतरा बनती जा रही है. यहां जानें पूरी जानकारी

इस साल गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. पहले सिर्फ दिन में तेज धूप और गर्म हवाओं से लोग परेशान होते थे, लेकिन अब रात में भी गर्मी कम नहीं हो रही है. कई राज्यों में रात का तापमान इतना बढ़ गया है कि लोगों को सोने तक में दिक्कत हो रही है. खास बात ये है कि मध्य प्रदेश में पहली बार “रात की लू” का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक जब रात में भी तापमान बहुत ज्यादा बना रहता है और शरीर को ठंडक नहीं मिलती, तब इसे “गर्म रात” कहा जाता है.

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तेज गर्मी को देखते हुए कई जगहों पर तो दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक हाई अलर्ट जारी कर दी गया है. इस दौरान लोगों को बहुत जरूरी काम न हो तो घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग और डॉक्टरों का कहना है कि इसी समय लू का असर सबसे ज्यादा होता है. साथ ही बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को खास तौर पर घर में रहने की सलाह दी गई है. स्कूल से आने वाले बच्चों को सीधे धूप में खेलने से रोकने को भी कहा गया है.
तेज गर्मी को देखते हुए कई जगहों पर तो दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक हाई अलर्ट जारी कर दी गया है. इस दौरान लोगों को बहुत जरूरी काम न हो तो घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग और डॉक्टरों का कहना है कि इसी समय लू का असर सबसे ज्यादा होता है. साथ ही बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को खास तौर पर घर में रहने की सलाह दी गई है. स्कूल से आने वाले बच्चों को सीधे धूप में खेलने से रोकने को भी कहा गया है.
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आमतौर पर लोग लू को दिन की तेज गर्म हवा मानते हैं, लेकिन रात की लू थोड़ी अलग होती है. इसमें हवा जरूरी नहीं कि गर्म चले, बल्कि रात का तापमान इतना ज्यादा रहता है कि घर की दीवारें, जमीन और कमरे तक ठंडे नहीं हो पाते. पंखा और कूलर भी कई बार राहत नहीं दे पाते. शरीर दिनभर की गर्मी से थका होता है और रात में उसे आराम नहीं मिल पाता. यही वजह है कि डॉक्टर इसे ज्यादा खतरनाक मान रहे हैं. लगातार गर्म रातें शरीर को कमजोर बना देती हैं और इंसान अंदर ही अंदर थकने लगता है.
आमतौर पर लोग लू को दिन की तेज गर्म हवा मानते हैं, लेकिन रात की लू थोड़ी अलग होती है. इसमें हवा जरूरी नहीं कि गर्म चले, बल्कि रात का तापमान इतना ज्यादा रहता है कि घर की दीवारें, जमीन और कमरे तक ठंडे नहीं हो पाते. पंखा और कूलर भी कई बार राहत नहीं दे पाते. शरीर दिनभर की गर्मी से थका होता है और रात में उसे आराम नहीं मिल पाता. यही वजह है कि डॉक्टर इसे ज्यादा खतरनाक मान रहे हैं. लगातार गर्म रातें शरीर को कमजोर बना देती हैं और इंसान अंदर ही अंदर थकने लगता है.
Published at : 21 May 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
Heatwave Alert Summer Health Issues Warm Nights Heatwave Impact On Children

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