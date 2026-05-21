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Night Heatwave: दिन में ही नहीं, रात में भी चल रही लू! बच्चों और महिलाओं के लिए क्यों बढ़ रहा खतरा?
Night Heatwave: दिन के साथ अब रात की बढ़ती गर्मी भी लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है. खासकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए “रात की लू” बड़ा खतरा बनती जा रही है. यहां जानें पूरी जानकारी
इस साल गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. पहले सिर्फ दिन में तेज धूप और गर्म हवाओं से लोग परेशान होते थे, लेकिन अब रात में भी गर्मी कम नहीं हो रही है. कई राज्यों में रात का तापमान इतना बढ़ गया है कि लोगों को सोने तक में दिक्कत हो रही है. खास बात ये है कि मध्य प्रदेश में पहली बार “रात की लू” का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक जब रात में भी तापमान बहुत ज्यादा बना रहता है और शरीर को ठंडक नहीं मिलती, तब इसे “गर्म रात” कहा जाता है.
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Published at : 21 May 2026 02:52 PM (IST)
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