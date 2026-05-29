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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थBasic Life Support: CPR क्यों है बेहद जरूरी, हर इंसान को क्यों सीखनी चाहिए जिंदगी बचाने वाली यह तकनीक?

Basic Life Support: CPR क्यों है बेहद जरूरी, हर इंसान को क्यों सीखनी चाहिए जिंदगी बचाने वाली यह तकनीक?

Basic Life Support: CPR एक जीवन बचाने वाली तकनीक है जो कार्डियक अरेस्ट में उपयोग होती है और तुरंत मदद देकर व्यक्ति की जान बचा सकती है. यह प्रक्रिया दिल और सांस को दोबारा शुरू करने में मदद करती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 29 May 2026 09:51 AM (IST)
Basic Life Support: CPR एक जीवन बचाने वाली तकनीक है जो कार्डियक अरेस्ट में उपयोग होती है और तुरंत मदद देकर व्यक्ति की जान बचा सकती है. यह प्रक्रिया दिल और सांस को दोबारा शुरू करने में मदद करती है.

आज के समय में अचानक होने वाली दिल की बीमारियां और कार्डियक अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अचानक सड़क पर, घर में या ऑफिस में गिर जाता है और उसकी सांस या दिल की धड़कन रुक जाती है. ऐसे समय में अगर तुरंत मदद न मिले तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है. इसी स्थिति में CPR एक बहुत जरूरी जीवन बचाने वाली तकनीक बन जाती है.

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CPR का पूरा नाम Cardiopulmonary Resuscitation होता है. यह एक ऐसी इमरजेंसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के दिल और सांस को फिर से चालू करने की कोशिश की जाती है. जब किसी व्यक्ति की सांस बंद हो जाती है या दिल काम करना बंद कर देता है, तब CPR देकर उसके शरीर में खून और ऑक्सीजन का बहाव बनाए रखा जाता है, ताकि उसकी जान बचाई जा सके.
CPR का पूरा नाम Cardiopulmonary Resuscitation होता है. यह एक ऐसी इमरजेंसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के दिल और सांस को फिर से चालू करने की कोशिश की जाती है. जब किसी व्यक्ति की सांस बंद हो जाती है या दिल काम करना बंद कर देता है, तब CPR देकर उसके शरीर में खून और ऑक्सीजन का बहाव बनाए रखा जाता है, ताकि उसकी जान बचाई जा सके.
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डॉक्टरों के अनुसार, अगर सही समय पर CPR दिया जाए तो व्यक्ति के बचने की संभावना दो से तीन गुना तक बढ़ सकती है. अक्सर देखा गया है कि कार्डियक अरेस्ट के बाद शुरुआती कुछ मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. अगर इस समय में मदद मिल जाए तो व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है, वरना स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है.
डॉक्टरों के अनुसार, अगर सही समय पर CPR दिया जाए तो व्यक्ति के बचने की संभावना दो से तीन गुना तक बढ़ सकती है. अक्सर देखा गया है कि कार्डियक अरेस्ट के बाद शुरुआती कुछ मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. अगर इस समय में मदद मिल जाए तो व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है, वरना स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है.
Published at : 29 May 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
Health Awareness Cardiopulmonary Resuscitation Life Saving Technique Basic Life Support

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