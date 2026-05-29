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Basic Life Support: CPR क्यों है बेहद जरूरी, हर इंसान को क्यों सीखनी चाहिए जिंदगी बचाने वाली यह तकनीक?
Basic Life Support: CPR एक जीवन बचाने वाली तकनीक है जो कार्डियक अरेस्ट में उपयोग होती है और तुरंत मदद देकर व्यक्ति की जान बचा सकती है. यह प्रक्रिया दिल और सांस को दोबारा शुरू करने में मदद करती है.
आज के समय में अचानक होने वाली दिल की बीमारियां और कार्डियक अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अचानक सड़क पर, घर में या ऑफिस में गिर जाता है और उसकी सांस या दिल की धड़कन रुक जाती है. ऐसे समय में अगर तुरंत मदद न मिले तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है. इसी स्थिति में CPR एक बहुत जरूरी जीवन बचाने वाली तकनीक बन जाती है.
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Published at : 29 May 2026 09:51 AM (IST)
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