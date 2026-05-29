CPR का पूरा नाम Cardiopulmonary Resuscitation होता है. यह एक ऐसी इमरजेंसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के दिल और सांस को फिर से चालू करने की कोशिश की जाती है. जब किसी व्यक्ति की सांस बंद हो जाती है या दिल काम करना बंद कर देता है, तब CPR देकर उसके शरीर में खून और ऑक्सीजन का बहाव बनाए रखा जाता है, ताकि उसकी जान बचाई जा सके.