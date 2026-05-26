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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थFertility Tips: मां-बाप बनने में आ रही दिक्कत? रोज की ये छोटी-छोटी आदतें बन सकती हैं बड़ी वजह

Fertility Tips: मां-बाप बनने में आ रही दिक्कत? रोज की ये छोटी-छोटी आदतें बन सकती हैं बड़ी वजह

Fertility Tips: गलत लाइफस्टाइल, तनाव, जंक फूड और मोबाइल की लत जैसी रोजमर्रा की आदतें फर्टिलिटी पर बुरा असर डाल सकती हैं. जानिए मां-बाप बनने में कौन सी गलतियां बन रही हैं रुकावट.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 26 May 2026 09:25 AM (IST)
Fertility Tips: गलत लाइफस्टाइल, तनाव, जंक फूड और मोबाइल की लत जैसी रोजमर्रा की आदतें फर्टिलिटी पर बुरा असर डाल सकती हैं. जानिए मां-बाप बनने में कौन सी गलतियां बन रही हैं रुकावट.

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई कपल्स को बच्चा पैदा करने में दिक्कत हो रही है. लोग अक्सर सोचते हैं कि इसकी वजह सिर्फ उम्र या बीमारी होती है, लेकिन सच यह है कि हमारी रोजमर्रा की कुछ आदतें भी फर्टिलिटी यानी मां-बाप बनने की क्षमता पर बुरा असर डालती हैं. डॉक्टरों का कहना है कि कई छोटी-छोटी गलतियां शरीर के हार्मोन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कमजोर कर देती हैं.

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सबसे बड़ा कारण खराब लाइफस्टाइल माना जा रहा है. देर रात तक जागना, घंटों मोबाइल चलाना, तनाव लेना और सही समय पर खाना न खाना शरीर पर असर डालता है. इससे हार्मोन गड़बड़ा जाते हैं और महिलाओं में पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं. वहीं पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी और संख्या कम हो सकती है. लगातार तनाव लेने से भी शरीर में ऐसे बदलाव होते हैं जो गर्भ ठहरने में रुकावट बन सकते हैं.
सबसे बड़ा कारण खराब लाइफस्टाइल माना जा रहा है. देर रात तक जागना, घंटों मोबाइल चलाना, तनाव लेना और सही समय पर खाना न खाना शरीर पर असर डालता है. इससे हार्मोन गड़बड़ा जाते हैं और महिलाओं में पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं. वहीं पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी और संख्या कम हो सकती है. लगातार तनाव लेने से भी शरीर में ऐसे बदलाव होते हैं जो गर्भ ठहरने में रुकावट बन सकते हैं.
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धूम्रपान और शराब भी फर्टिलिटी के बड़े दुश्मन माने जाते हैं. सिगरेट पीने से महिलाओं के अंडों की गुणवत्ता खराब होती है और जल्दी मेनोपॉज का खतरा बढ़ सकता है. पुरुषों में इसका असर स्पर्म पर पड़ता है. वहीं ज्यादा शराब पीने से हार्मोन बिगड़ते हैं और शरीर कमजोर होने लगता है. डॉक्टरों के मुताबिक इन आदतों को छोड़ने के कुछ महीनों बाद ही शरीर में सुधार दिखने लगता है.
धूम्रपान और शराब भी फर्टिलिटी के बड़े दुश्मन माने जाते हैं. सिगरेट पीने से महिलाओं के अंडों की गुणवत्ता खराब होती है और जल्दी मेनोपॉज का खतरा बढ़ सकता है. पुरुषों में इसका असर स्पर्म पर पड़ता है. वहीं ज्यादा शराब पीने से हार्मोन बिगड़ते हैं और शरीर कमजोर होने लगता है. डॉक्टरों के मुताबिक इन आदतों को छोड़ने के कुछ महीनों बाद ही शरीर में सुधार दिखने लगता है.
Published at : 26 May 2026 09:25 AM (IST)
Tags :
Unhealthy Lifestyle Pregnancy Problems Ways To Improve Fertility Struggling To Conceive

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