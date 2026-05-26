सबसे बड़ा कारण खराब लाइफस्टाइल माना जा रहा है. देर रात तक जागना, घंटों मोबाइल चलाना, तनाव लेना और सही समय पर खाना न खाना शरीर पर असर डालता है. इससे हार्मोन गड़बड़ा जाते हैं और महिलाओं में पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं. वहीं पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी और संख्या कम हो सकती है. लगातार तनाव लेने से भी शरीर में ऐसे बदलाव होते हैं जो गर्भ ठहरने में रुकावट बन सकते हैं.