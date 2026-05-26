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Fertility Tips: मां-बाप बनने में आ रही दिक्कत? रोज की ये छोटी-छोटी आदतें बन सकती हैं बड़ी वजह
Fertility Tips: गलत लाइफस्टाइल, तनाव, जंक फूड और मोबाइल की लत जैसी रोजमर्रा की आदतें फर्टिलिटी पर बुरा असर डाल सकती हैं. जानिए मां-बाप बनने में कौन सी गलतियां बन रही हैं रुकावट.
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई कपल्स को बच्चा पैदा करने में दिक्कत हो रही है. लोग अक्सर सोचते हैं कि इसकी वजह सिर्फ उम्र या बीमारी होती है, लेकिन सच यह है कि हमारी रोजमर्रा की कुछ आदतें भी फर्टिलिटी यानी मां-बाप बनने की क्षमता पर बुरा असर डालती हैं. डॉक्टरों का कहना है कि कई छोटी-छोटी गलतियां शरीर के हार्मोन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कमजोर कर देती हैं.
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Published at : 26 May 2026 09:25 AM (IST)
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