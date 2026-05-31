क्या खराब ओरल हेल्थ बन रही मां बनने में दिक्कत? फर्टिलिटी को लेकर नई स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा

इस रिसर्च में रिसर्चर्स ने डेंटल इंप्लांट से जुड़ी सूजन की स्थिति पर रिसर्च किया. जांच के दौरान सामने आया कि मुंह में होने वाली सूजन केवल मसूड़े या दांतों तक सीमित नहीं रहती बल्कि इससे पैदा होने वाले इम्यून सिग्नल्स पूरे शरीर में फैल सकते हैं और ओवरी तक पहुंच सकते हैं.