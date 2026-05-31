हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थक्या खराब ओरल हेल्थ बन रही मां बनने में दिक्कत? फर्टिलिटी को लेकर नई स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा

क्या खराब ओरल हेल्थ बन रही मां बनने में दिक्कत? फर्टिलिटी को लेकर नई स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा

रिसर्चर्स के अनुसार कई मामलों में महिलाओं में होने वाली स्पष्ट बांझपन के पीछे खराब ओरल हेल्थ भी एक संभावित कारण हो सकती है. यह रिसर्च जर्नल ऑफ डेंटल रिसर्च में प्रकाशित हुआ है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 31 May 2026 09:03 AM (IST)
रिसर्चर्स के अनुसार कई मामलों में महिलाओं में होने वाली स्पष्ट बांझपन के पीछे खराब ओरल हेल्थ भी एक संभावित कारण हो सकती है. यह रिसर्च जर्नल ऑफ डेंटल रिसर्च में प्रकाशित हुआ है.

Oral Health and Fertility: दांतों और मसूड़ों की सेहत को आमतौर पर सिर्फ मुंह तक सीमित समस्या माना जाता है. लेकिन एक नई स्टडी ने संकेत दिया है कि इसका असर महिलाओं की प्रजनन क्षमता पर भी पड़ सकता है. हाल ही में प्रकाशित एक स्टडी में सामने आया है कि मुंह में लंबे समय तक बनी रहने वाली सूजन शरीर के दूसरे हिस्सों की तरह प्रजनन तंत्र को भी प्रभावित कर सकती है और इससे एग्स की कार्य क्षमता और क्वालिटी पर भी असर पड़ सकता है. 

1/9
रिसर्चर्स के अनुसार कई मामलों में महिलाओं में होने वाली स्पष्ट बांझपन के पीछे खराब ओरल हेल्थ भी एक संभावित कारण हो सकती है. यह रिसर्च जर्नल ऑफ डेंटल रिसर्च में प्रकाशित हुआ है.
रिसर्चर्स के अनुसार कई मामलों में महिलाओं में होने वाली स्पष्ट बांझपन के पीछे खराब ओरल हेल्थ भी एक संभावित कारण हो सकती है. यह रिसर्च जर्नल ऑफ डेंटल रिसर्च में प्रकाशित हुआ है.
2/9
इस रिसर्च में रिसर्चर्स ने डेंटल इंप्लांट से जुड़ी सूजन की स्थिति पर रिसर्च किया. जांच के दौरान सामने आया कि मुंह में होने वाली सूजन केवल मसूड़े या दांतों तक सीमित नहीं रहती बल्कि इससे पैदा होने वाले इम्यून सिग्नल्स पूरे शरीर में फैल सकते हैं और ओवरी तक पहुंच सकते हैं.
इस रिसर्च में रिसर्चर्स ने डेंटल इंप्लांट से जुड़ी सूजन की स्थिति पर रिसर्च किया. जांच के दौरान सामने आया कि मुंह में होने वाली सूजन केवल मसूड़े या दांतों तक सीमित नहीं रहती बल्कि इससे पैदा होने वाले इम्यून सिग्नल्स पूरे शरीर में फैल सकते हैं और ओवरी तक पहुंच सकते हैं.
Published at : 31 May 2026 09:03 AM (IST)
Tags :
Oral Health And Fertility Poor Oral Health Female Fertility Issues Infertility Risk Factors

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Heel Pain Is A Big Problem: सुबह उठते ही एड़ियों में होता है तेज दर्द, जानें यह किस बीमारी का संकेत?
सुबह उठते ही एड़ियों में होता है तेज दर्द, जानें यह किस बीमारी का संकेत?
लाइफस्टाइल
Morning Phone Habit Harm: सुबह आंख खुलते ही उठा लेते हैं फोन, सुबह की यह आदत खराब कर देती है पूरा दिन 
सुबह आंख खुलते ही उठा लेते हैं फोन, सुबह की यह आदत खराब कर देती है पूरा दिन 
लाइफस्टाइल
Fridge Smell Removal Tips: फ्रिज से नहीं जा रही बदबू, ये हैक्स आएंगे आपके बहुत काम
फ्रिज से नहीं जा रही बदबू, ये हैक्स आएंगे आपके बहुत काम
लाइफस्टाइल
Kanpur Famous Mohan Khasta: घर में आसानी से कैसे बनाएं कानपुर के फेमस मोहन खस्ते, एक क्लिक में जान लीजिए रेसीपी
घर में आसानी से कैसे बनाएं कानपुर के फेमस मोहन खस्ते, एक क्लिक में जान लीजिए रेसीपी
Advertisement

वीडियोज

Ghaziabad Surya Case: Asad के ढेर होने के बाद... इंदिरापुरम में सन्नाटा या डर? | | Khora News | UP
Ghaziabad Surya Case: सूर्या की मां की वो बात, जिसे सुन भावुक हो जाएंगे | Asad Encounter | Khora
Sansani | Terror Plot Exposed: कराची से रची साजिश और दिल्ली-पंजाब पर हमले का 'ब्लूप्रिंट'!
DR. Aarambhi: Vishwas की नई चाल का मोहरा बना Raj, पर Aarambhi का बदला रूप उड़ाएगा होश!
Bollywood News: माधुरी दीक्षित का AI Deepfake वीडियो वायरल, फर्जी लुक पर मचा बवाल, सोशल मीडिया पर नई बहस (30.05.26)

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मेघा प्रसाद
मेघा प्रसादसीनियर एडिटर (पॉलिटिकल अफेयर्स)
पत्रकारों पर चिल्लाना नहीं PR, मीडिया को दबाने की कोशिशों की हो आलोचना, Netflix अब ये फैसला आपके हाथ
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ओमान की खाड़ी से ईरान जा रहा था जहाज, अमेरिकी नेवी ने दीं 20 वॉर्निंग, नहीं रुका तो दागी हेलफायर मिसाइल
ओमान की खाड़ी से ईरान जा रहा था जहाज, अमेरिकी नेवी ने दीं 20 वॉर्निंग, नहीं रुका तो दागी हेलफायर मिसाइल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद: सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर, मां बोलीं- घर पर बुलडोजर भी चले
गाजियाबाद: सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर, मां बोलीं- घर पर बुलडोजर भी चले
इंडिया
अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में अटैक पर आया अधीर रंजन चौधरी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में अटैक पर आया अधीर रंजन चौधरी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
बॉबी देओल के नक्शेकदम पर चलेंगे दोनों बेटे, आर्यमान और धरम का सपना है एक्टिंग
बॉबी देओल के नक्शेकदम पर चलेंगे दोनों बेटे, आर्यमान और धरम का सपना है एक्टिंग
आईपीएल 2026
IPL Winner Prize Money 2026: RCB vs GT फाइनल आज, जीतने वाली टीम पर होगी धनवर्षा; जानिए रनर-अप की प्राइज मनी कितनी
RCB vs GT फाइनल आज, जीतने वाली टीम पर होगी धनवर्षा; जानिए रनर-अप की प्राइज मनी कितनी
इंडिया
'हम आपको आराम नहीं करने देंगे', सिद्धारमैया ने छोड़ी कर्नाटक CM की कुर्सी तो बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल
'हम आपको आराम नहीं करने देंगे', सिद्धारमैया ने छोड़ी कर्नाटक CM की कुर्सी तो बोले केसी वेणुगोपाल
यूटिलिटी
Train Rules: 1 जून से वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में चढ़े तो सीधे लगेगा जुर्माना? जानिए TTE के नए अधिकार
1 जून से वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में चढ़े तो सीधे लगेगा जुर्माना? जानिए TTE के नए अधिकार
हेल्थ
Heel Pain Is A Big Problem: सुबह उठते ही एड़ियों में होता है तेज दर्द, जानें यह किस बीमारी का संकेत?
सुबह उठते ही एड़ियों में होता है तेज दर्द, जानें यह किस बीमारी का संकेत?
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget