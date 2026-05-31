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क्या खराब ओरल हेल्थ बन रही मां बनने में दिक्कत? फर्टिलिटी को लेकर नई स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा
रिसर्चर्स के अनुसार कई मामलों में महिलाओं में होने वाली स्पष्ट बांझपन के पीछे खराब ओरल हेल्थ भी एक संभावित कारण हो सकती है. यह रिसर्च जर्नल ऑफ डेंटल रिसर्च में प्रकाशित हुआ है.
Oral Health and Fertility: दांतों और मसूड़ों की सेहत को आमतौर पर सिर्फ मुंह तक सीमित समस्या माना जाता है. लेकिन एक नई स्टडी ने संकेत दिया है कि इसका असर महिलाओं की प्रजनन क्षमता पर भी पड़ सकता है. हाल ही में प्रकाशित एक स्टडी में सामने आया है कि मुंह में लंबे समय तक बनी रहने वाली सूजन शरीर के दूसरे हिस्सों की तरह प्रजनन तंत्र को भी प्रभावित कर सकती है और इससे एग्स की कार्य क्षमता और क्वालिटी पर भी असर पड़ सकता है.
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Published at : 31 May 2026 09:03 AM (IST)
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