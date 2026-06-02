15 किलो वजन घटाने वाली इंफ्लुएंसर ने बताए 5 आसान तरीके, बिना सख्त डाइट के मिली सफलता

Easy Weight Loss Tips: आजकल वजन घटाने की बात आते ही लोगों के दिमाग में सख्त डाइट, घंटों की एक्सरसाइज और कई तरह के नियम आ जाते हैं. लेकिन एक फिटनेस इंफ्लुएंसर ने अपनी कहानी से बताया है कि सही आदतें अपनाकर भी अच्छा रिजल्ट पाया जा सकता है. इंफ्लुएंसर दिशा मग्गू ने बताया कि उन्होंने 4 महीने में 15 किलो वजन कम किया और इसके लिए उन्होंने किसी फैंसी डाइट या बहुत कठिन तरीका नहीं अपनाया. उनका कहना है कि अगर उन्हें दोबारा वजन कम करना पड़े, तो वे फिर वही आसान और रोजमर्रा की आदतें अपनाएंगी. साथ ही उनकी कहानी उन लोगों के लिए खास है जो वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन सख्त नियमों की वजह से शुरुआत नहीं कर पाते. दिशा का मानना है कि छोटे-छोटे बदलाव लंबे समय में बड़ा असर दिखा सकते हैं.

चलना और पानी पीना बना सबसे बड़ा सहारा

दिशा के अनुसार वजन घटाने की शुरुआत चलने से की जा सकती है. उन्होंने कहा कि लोग अक्सर वॉकिंग की ताकत को कम समझते हैं, जबकि यह एक अच्छा कार्डियो वर्कआउट है. उन्होंने जहां भी संभव हो, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करने की सलाह दी. इसके अलावा उन्होंने सुबह उठते ही पानी पीने की आदत को भी बहुत जरूरी बताया. उनका कहना है कि सुबह खाली पेट पानी पीने से शरीर को हाइड्रेशन मिलता है, दिनभर की ऊर्जा बनी रहती है और बार-बार कुछ खाने की इच्छा भी कम हो सकती है. कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी मानते हैं कि पर्याप्त पानी पीना और रोजाना शारीरिक गतिविधि करना वजन नियंत्रित रखने में मदद कर सकता है.

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फाइबर और घर का खाना क्यों है जरूरी?

वजन कम करने की बात हो तो अक्सर लोग सिर्फ प्रोटीन पर ध्यान देते हैं, लेकिन दिशा ने फाइबर को भी उतना ही जरूरी बताया. उनके अनुसार भोजन में पर्याप्त फाइबर शामिल करने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है और पाचन भी बेहतर रहता है. उन्होंने कहा कि फाइबर ब्लड शुगर को संतुलित रखने में भी मदद कर सकता है. इसके साथ ही उन्होंने घर का बना खाना खाने पर जोर दिया. वहीं घर के खाने में तेल, नमक और मसालों की मात्रा पर बेहतर नियंत्रण रहता है, जिससे अतिरिक्त कैलोरी से बचा जा सकता है. बाहर मिलने वाले कई प्रोसेस्ड फूड में छिपी हुई कैलोरी और ज्यादा चीनी होती है, जो वजन बढ़ाने का कारण बन सकती है. यही वजह है कि घर का साधारण खाना लंबे समय में बेहतर विकल्प माना जाता है.

कैलोरी पर ध्यान और लगातार मेहनत है असली मंत्र

दिशा ने बताया कि वजन घटाने के लिए सबसे जरूरी बात है कि शरीर जितनी कैलोरी खर्च करता है, उससे थोड़ी कम कैलोरी ली जाए. इसे कैलोरी डेफिसिट कहा जाता है. उन्होंने लोगों को खाने की मात्रा समझने, मीठे पेय पदार्थों से बचने और जूस की जगह पूरे फल खाने की सलाह दी. उनका कहना है कि वजन घटाने का कोई जादुई तरीका नहीं होता है. सही खानपान, नियमित गतिविधि और धैर्य ही सफलता की असली कुंजी है. उनकी कहानी यह दिखाती है कि वजन कम करने के लिए खुद को भूखा रखने या बहुत कठिन नियम अपनाने की जरूरत नहीं है. अगर रोजमर्रा की कुछ अच्छी आदतों को लगातार अपनाया जाए, तो धीरे-धीरे अच्छे नतीजे मिल सकते हैं और शरीर भी स्वस्थ बना रहता है.

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