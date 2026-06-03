बच्चों को बचपन से सिखाएं बचत का ये फॉर्मूला, कभी नहीं करेंगे फालतू फिजूलखर्ची

How To Teach Children The Value Of Money: आज के दौर में पैसा खर्च करने के बहाने पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं. ऑनलाइन शॉपिंग, इंस्टेंट डिलीवरी और एक क्लिक पर मिलने वाली सुविधाओं ने खरीदारी को बेहद आसान बना दिया है. हालांकि यह सुविधा लोगों की जिंदगी को आसान बनाती है, लेकिन इसके कारण इंतजार करने और किसी लक्ष्य के लिए मेहनत करने की आदत भी कम होती जा रही है. बच्चों के लिए यह चुनौती और भी बड़ी है, क्योंकि वे अक्सर तुरंत मिलने वाली चीजों को ही प्राथमिकता देते हैं. एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसी आदतें आगे चलकर आवेग में खरीदारी करने और फाइनेंशियल रूप से कमजोर बनने का कारण बन सकती हैं.

यही वजह है कि माता-पिता के लिए बच्चों को कम उम्र से ही पैसों की समझ देना और लक्ष्य तय करना सिखाना बेहद जरूरी हो जाता है. यह सीख केवल आर्थिक मामलों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि भविष्य में रिश्तों, करियर और जीवन के अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में भी मददगार साबित होती है.

बच्चों को सीखाने का सबसे आसान तरीका

बच्चों को बचत के लिए प्रेरित करने का सबसे आसान तरीका है उन्हें कोई सार्थक लक्ष्य देना. जब बच्चे के मन में कोई खास खिलौना, साइकिल या पसंदीदा वस्तु होती है, तो वह उसे पाने के लिए बचत करने के लिए अधिक प्रेरित होता है. माता-पिता बच्चों को यह समझा सकते हैं कि हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती और कुछ चीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है. इससे बच्चों में धैर्य और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है.

जरूरत और इच्छा के बीच का अंतर

इसके साथ ही बच्चों को जरूरत और इच्छा के बीच का अंतर समझाना भी बेहद जरूरी है. जरूरतें वे चीजें होती हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए आवश्यक हैं, जबकि इच्छाएं वे होती हैं जो खुशी तो देती हैं लेकिन उनके बिना भी काम चल सकता है. उदाहरण के तौर पर किराने की खरीदारी के दौरान माता-पिता बच्चों से पूछ सकते हैं कि कौन-सी चीज जरूरी है और कौन-सी बाद में भी खरीदी जा सकती है. इससे बच्चों में पैसों की सही कीमत समझने की आदत विकसित होती है.

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पॉकेट मनी को लेकर क्या करें

पॉकेट मनी भी बच्चों को आर्थिक जिम्मेदारी सिखाने का एक प्रभावी माध्यम बन सकती है. यदि सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह केवल खर्च करने के लिए दिया गया पैसा नहीं, बल्कि एक सीखने का अवसर बन जाता है. पॉकेट मनी के जरिए बच्चे अपने फैसले खुद लेना सीखते हैं और उनके परिणाम भी समझते हैं. माता-पिता उन्हें बचत और खर्च के लिए अलग-अलग राशि रखने की आदत डाल सकते हैं.

बचत करना सिखाना सबसे महत्वपूर्ण

एक्सपर्ट के अनुसार, बच्चों को खर्च करने से पहले बचत करना सिखाना सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल आदतों में से एक है. जब बच्चे उपहार, इनाम या पॉकेट मनी से मिलने वाले पैसों का कुछ हिस्सा बचाने लगते हैं, तो वे धीरे-धीरे समझते हैं कि छोटी-छोटी बचत भविष्य में बड़े फायदे दे सकती है. यही आदत उन्हें लक्ष्य तय करने, धैर्य रखने और समझदारी से आर्थिक निर्णय लेने में मदद करती है.

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