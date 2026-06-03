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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'एक साल के भीतर नरेंद्र मोदी नहीं होंगे प्रधानमंत्री', राहुल गांधी का बड़ा दावा, कहा- अंदर की जानकारी...

'एक साल के भीतर नरेंद्र मोदी नहीं होंगे प्रधानमंत्री', राहुल गांधी का बड़ा दावा, कहा- अंदर की जानकारी...

Rahul Gandhi on PM Modi: राष्ट्रीय आदिवासी प्रोफेशनल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि देश में भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही, जिसे कोई नहीं रोक सकता.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 03 Jun 2026 10:47 PM (IST)
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार (3 जून 2026) को राष्ट्रीय आदिवासी प्रोफेशनल कॉन्क्लेव को संबोधित किया. आदिवासी और वनवासी शब्दों का फर्क साफ करते हुए उन्होंने आदिवासी समुदाय को भारत की सभ्यता और इतिहास की जड़ बताया. इस दौरान उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार और आरएसएस पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन के अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं.

उन्होंने ‘आदिवासी प्रोफेशनल्स कॉन्क्लेव 2026’ में बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के बाद सभा को संबोधित किया और आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की. राहुल गांधी ने कहा, ‘कांग्रेस पार्टी और मैं आपके अधिकारों का सम्मान करते हैं तथा उनकी रक्षा के लिए हर कदम उठाने को, हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं. आदिवासी प्रकोष्ठ के प्रमुख विक्रांत भूरिया ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को पारंपरिक आदिवासी टोपी भी भेंट की

आने वाली है भयंकर आर्थिक सुनामी: राहुल गांधी

इस दौरान उन्होंने दावा किया, 'भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है. हर चीज के दाम बढ़ने वाले हैं. हिन्दुस्तान का जो प्रोटेक्शन सिस्टम था, उसको बीजेपी ने हटा दिया. ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी जो आपने अपने जीवन में नहीं देखी होगी. इसको अब कोई रोक नहीं सकता है.'

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, 'दूसरी तरफ हिन्दुस्तान के अंदर व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह (Institutional Revolt) हो रहा है. आप सोचते हैं कि चुनाव आयोग कंट्रोल में है, वो तीन साल पहले पूरी तरह से कंट्रोल में था. मुख्य चुनाव आयुक्त के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं. सीनियर ज्यूडिशरी, खुफिया अधिकारी सारे के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं. वे हमें बताते हैं कि जो सिस्टम का कंट्रोल था वो कोलैप्स हो रहा है.'

एक साल के भीतर नरेंद्र मोदी नहीं होंगे प्रधानमंत्री: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा, 'आपको क्या लगता है कि चुनाव आयुक्त को डर नहीं लगेगा कल क्या होनेवाला है.. सिस्टम अंदर से हिल रहा है. मेरे पास सिस्टम के अंदर से पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके बेटे, मंत्रियों, अजीत डोभाल सबक बारे में जानकारी आती रहती है. अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज करे दें. मेरे अंदाज से पीएम मोदी एक साल के अंदर प्रधानमंत्री नहीं होंगे.

ये भी पढ़ें : TMC की टूट पर हुमायूं कबीर का पहला रिएक्शन, कहा- खेल तो अब शुरू होगा...

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 03 Jun 2026 10:45 PM (IST)
Tags :
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