लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार (3 जून 2026) को राष्ट्रीय आदिवासी प्रोफेशनल कॉन्क्लेव को संबोधित किया. आदिवासी और वनवासी शब्दों का फर्क साफ करते हुए उन्होंने आदिवासी समुदाय को भारत की सभ्यता और इतिहास की जड़ बताया. इस दौरान उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार और आरएसएस पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन के अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं.

उन्होंने ‘आदिवासी प्रोफेशनल्स कॉन्क्लेव 2026’ में बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के बाद सभा को संबोधित किया और आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की. राहुल गांधी ने कहा, ‘कांग्रेस पार्टी और मैं आपके अधिकारों का सम्मान करते हैं तथा उनकी रक्षा के लिए हर कदम उठाने को, हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं. आदिवासी प्रकोष्ठ के प्रमुख विक्रांत भूरिया ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को पारंपरिक आदिवासी टोपी भी भेंट की

आने वाली है भयंकर आर्थिक सुनामी: राहुल गांधी

इस दौरान उन्होंने दावा किया, 'भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है. हर चीज के दाम बढ़ने वाले हैं. हिन्दुस्तान का जो प्रोटेक्शन सिस्टम था, उसको बीजेपी ने हटा दिया. ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी जो आपने अपने जीवन में नहीं देखी होगी. इसको अब कोई रोक नहीं सकता है.'

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, 'दूसरी तरफ हिन्दुस्तान के अंदर व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह (Institutional Revolt) हो रहा है. आप सोचते हैं कि चुनाव आयोग कंट्रोल में है, वो तीन साल पहले पूरी तरह से कंट्रोल में था. मुख्य चुनाव आयुक्त के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं. सीनियर ज्यूडिशरी, खुफिया अधिकारी सारे के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं. वे हमें बताते हैं कि जो सिस्टम का कंट्रोल था वो कोलैप्स हो रहा है.'

एक साल के भीतर नरेंद्र मोदी नहीं होंगे प्रधानमंत्री: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा, 'आपको क्या लगता है कि चुनाव आयुक्त को डर नहीं लगेगा कल क्या होनेवाला है.. सिस्टम अंदर से हिल रहा है. मेरे पास सिस्टम के अंदर से पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके बेटे, मंत्रियों, अजीत डोभाल सबक बारे में जानकारी आती रहती है. अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज करे दें. मेरे अंदाज से पीएम मोदी एक साल के अंदर प्रधानमंत्री नहीं होंगे.

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