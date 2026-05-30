डॉक्टरों के अनुसार, यही कारण है कि स्मोकिंग करने वाले लोगों में फ्रैक्चर ठीक होने में ज्यादा समय लगता है. कई मामलों में हड्डियां ठीक से जुड़ भी नहीं पाती, जिसे मेडिकल भाषा में नॉन यूनियन कहा जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर शरीर की हीलिंग क्षमता कमजोर हो जाए तो सर्जरी और इलाज का असर भी सीमित हो सकता है.