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Tobacco Side Effects On Bones: क्या तंबाकू आपकी हड्डियों और रीढ़ को भी पहुंचा रहा नुकसान? एक्सपर्ट ने बताया डराने वाला सच
हमारी हड्डियां लगातार खुद को रिपेयर करती रहती है, लेकिन तंबाकू में मौजूद निकोटिन और दूसरे हानिकारक तत्व इस प्रक्रिया को धीरे कर देते हैं. स्मोकिंग की वजह से हड्डियों तक खून का फ्लो कम हो जाता है.
Tobacco Side Effects on Bones: तंबाकू और स्मोकिंग को अक्सर फेफड़ों की बीमारी, हार्ट प्रॉब्लम या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जोड़कर देखा जाता है. डॉक्टरों के अनुसार, इसका असर सिर्फ फेफड़े और दिल तक सीमित नहीं है, लंबे समय तक तंबाकू का सेवन हड्डियों और रीढ़ की सेहत को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. ऑर्थोपेडिक सर्जन का कहना है कि स्मोकिंग और तंबाकू की वजह से हड्डियां कमजोर होने लगती है और शरीर की हीलिंग प्रोसेस भी प्रभावित होती है.
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Published at : 30 May 2026 12:37 PM (IST)
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