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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थTobacco Side Effects On Bones: क्या तंबाकू आपकी हड्डियों और रीढ़ को भी पहुंचा रहा नुकसान? एक्सपर्ट ने बताया डराने वाला सच

Tobacco Side Effects On Bones: क्या तंबाकू आपकी हड्डियों और रीढ़ को भी पहुंचा रहा नुकसान? एक्सपर्ट ने बताया डराने वाला सच

हमारी हड्डियां लगातार खुद को रिपेयर करती रहती है, लेकिन तंबाकू में मौजूद निकोटिन और दूसरे हानिकारक तत्व इस प्रक्रिया को धीरे कर देते हैं. स्मोकिंग की वजह से हड्डियों तक खून का फ्लो कम हो जाता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 30 May 2026 12:37 PM (IST)
हमारी हड्डियां लगातार खुद को रिपेयर करती रहती है, लेकिन तंबाकू में मौजूद निकोटिन और दूसरे हानिकारक तत्व इस प्रक्रिया को धीरे कर देते हैं. स्मोकिंग की वजह से हड्डियों तक खून का फ्लो कम हो जाता है.

Tobacco Side Effects on Bones: तंबाकू और स्मोकिंग को अक्सर फेफड़ों की बीमारी, हार्ट प्रॉब्लम या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जोड़कर देखा जाता है. डॉक्टरों के अनुसार, इसका असर सिर्फ फेफड़े और दिल तक सीमित नहीं है, लंबे समय तक तंबाकू का सेवन हड्डियों और रीढ़ की सेहत को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. ऑर्थोपेडिक सर्जन का कहना है कि स्मोकिंग और तंबाकू की वजह से हड्डियां कमजोर होने लगती है और शरीर की हीलिंग प्रोसेस भी प्रभावित होती है.

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डॉक्टरों के अनुसार, हमारी हड्डियां लगातार खुद को रिपेयर करती रहती है, लेकिन तंबाकू में मौजूद निकोटिन और दूसरे हानिकारक तत्व इस प्रक्रिया को धीरे कर देते हैं. स्मोकिंग की वजह से हड्डियों तक खून का फ्लो कम हो जाता है, जिससे उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं.
डॉक्टरों के अनुसार, हमारी हड्डियां लगातार खुद को रिपेयर करती रहती है, लेकिन तंबाकू में मौजूद निकोटिन और दूसरे हानिकारक तत्व इस प्रक्रिया को धीरे कर देते हैं. स्मोकिंग की वजह से हड्डियों तक खून का फ्लो कम हो जाता है, जिससे उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं.
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डॉक्टरों के अनुसार, यही कारण है कि स्मोकिंग करने वाले लोगों में फ्रैक्चर ठीक होने में ज्यादा समय लगता है. कई मामलों में हड्डियां ठीक से जुड़ भी नहीं पाती, जिसे मेडिकल भाषा में नॉन यूनियन कहा जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर शरीर की हीलिंग क्षमता कमजोर हो जाए तो सर्जरी और इलाज का असर भी सीमित हो सकता है.
डॉक्टरों के अनुसार, यही कारण है कि स्मोकिंग करने वाले लोगों में फ्रैक्चर ठीक होने में ज्यादा समय लगता है. कई मामलों में हड्डियां ठीक से जुड़ भी नहीं पाती, जिसे मेडिकल भाषा में नॉन यूनियन कहा जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर शरीर की हीलिंग क्षमता कमजोर हो जाए तो सर्जरी और इलाज का असर भी सीमित हो सकता है.
Published at : 30 May 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
Smoking Tobacco Smoking Side Effects Tobacco Side Effects On Bones

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