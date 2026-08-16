थम्ब्स अप इमोजी पर छिड़ी बहस, लोगों ने कहा सबसे Rude है तरीका

आज के दौर में बातचीत सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि इमोजी से भी होती है. हंसना हो, दुख जताना हो या किसी बात पर सहमति देनी हो, लोग इमोजी का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन एक ऐसा इमोजी है जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. वह है थम्ब्स-अप (👍) इमोजी.

कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ "ठीक है" या "समझ गया" का संकेत है, लेकिन कई लोग इसे रूखा, ठंडा और यहां तक कि ताना मारने वाला जवाब भी मानते हैं. अब इसी मुद्दे पर सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है.

👍 कुछ लोगों को क्यों लगता है रूखा?

कई युवाओं का मानना है कि जब किसी लंबी बातचीत या बहस के बाद सामने वाला सिर्फ 👍 भेज देता है, तो ऐसा लगता है जैसे वह बातचीत खत्म करना चाहता हो. कुछ लोगों के लिए यह "जो तुम्हें ठीक लगे" या "मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता" जैसा संदेश देता है. यही वजह है कि कई लोग इसे पैसिव-एग्रेसिव यानी बिना कुछ कहे नाराजगी दिखाने वाला इमोजी मानते हैं.

कुछ लोगों के लिए सबसे आसान जवाब

वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग इस इमोजी का बचाव भी कर रहे हैं. उनका कहना है कि हर बार लंबा जवाब देना जरूरी नहीं होता. कई बार 👍 भेजना सबसे आसान और तेज तरीका होता है यह बताने का कि संदेश पढ़ लिया गया है और बात समझ आ गई है.

दिल्ली की एक छात्रा ने कहा कि दुनिया पहले ही काफी जटिल है, ऐसे में एक साधारण इमोजी को लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. उनके मुताबिक यह बातचीत को आसान बनाता है.

ऑफिस में ठीक, दोस्तों के बीच नहीं?

कई लोगों का कहना है कि इस इमोजी का मतलब रिश्ते और माहौल के हिसाब से बदल जाता है. ऑफिस में बॉस या सीनियर अगर 👍 भेज दें तो वह सामान्य लगता है, लेकिन अगर कोई करीबी दोस्त ऐसा जवाब दे तो कई लोगों को बुरा लग सकता है.

कुछ लोगों ने माना कि वे खुद भी कभी-कभी इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार इसका मतलब सिर्फ "नोट कर लिया" नहीं बल्कि "ठीक है, जैसा तुम चाहो" भी होता है.

यह भी पढ़ें: Water Tank Collapse: अचानक भरभराकर गिरी पानी की टंकी, वीडियो देख दहल जाएगा दिल

बुजुर्गों और युवाओं की सोच अलग

इस इमोजी को लेकर पीढ़ियों के बीच भी बड़ा अंतर दिखाई देता है. कई बड़े उम्र के लोग इसे सामान्य सहमति का संकेत मानते हैं. उनके लिए 👍 का मतलब है "ठीक है", "कोई दिक्कत नहीं" या "समझ गया". वहीं कई युवा इसे ठंडा और बेरुखा जवाब मानते हैं. यही वजह है कि एक ही इमोजी को अलग-अलग लोग अलग नजरिए से देखते हैं.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

अब सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं. एक पक्ष का कहना है कि 👍 सिर्फ एक आसान जवाब है और इसमें कुछ गलत नहीं है. वहीं दूसरा पक्ष मानता है कि यह बातचीत को अचानक खत्म करने वाला और कई बार असभ्य जवाब लगता है.

हालांकि एक बात साफ है कि सिर्फ एक छोटे से इमोजी ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि डिजिटल दुनिया में शब्दों के साथ-साथ इमोजी का मतलब भी हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है. शायद इसलिए किसी के लिए 👍 दोस्ताना जवाब है, तो किसी के लिए यह बातचीत का सबसे रूखा अंत.

यह भी पढ़ें: Little Girl Viral Video: आर्मी यूनिफॉर्म में आतंकी मारने की जिद, बच्ची का वीडियो वायरल