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थम्ब्स अप इमोजी पर छिड़ी बहस, लोगों ने कहा सबसे Rude है तरीका

क्या 👍 इमोजी सिर्फ 'ओके' कहने का तरीका है या फिर यह बातचीत खत्म करने का संकेत? सोशल मीडिया पर इसी सवाल को लेकर बहस छिड़ गई है, जहां अलग-अलग पीढ़ियों के लोग इसके अलग-अलग मतलब बता रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Aug 2026 08:00 PM (IST)
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आज के दौर में बातचीत सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि इमोजी से भी होती है. हंसना हो, दुख जताना हो या किसी बात पर सहमति देनी हो, लोग इमोजी का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन एक ऐसा इमोजी है जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. वह है थम्ब्स-अप (👍) इमोजी.

कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ "ठीक है" या "समझ गया" का संकेत है, लेकिन कई लोग इसे रूखा, ठंडा और यहां तक कि ताना मारने वाला जवाब भी मानते हैं. अब इसी मुद्दे पर सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है.

👍 कुछ लोगों को क्यों लगता है रूखा?

कई युवाओं का मानना है कि जब किसी लंबी बातचीत या बहस के बाद सामने वाला सिर्फ 👍 भेज देता है, तो ऐसा लगता है जैसे वह बातचीत खत्म करना चाहता हो. कुछ लोगों के लिए यह "जो तुम्हें ठीक लगे" या "मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता" जैसा संदेश देता है. यही वजह है कि कई लोग इसे पैसिव-एग्रेसिव यानी बिना कुछ कहे नाराजगी दिखाने वाला इमोजी मानते हैं.

कुछ लोगों के लिए सबसे आसान जवाब

वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग इस इमोजी का बचाव भी कर रहे हैं. उनका कहना है कि हर बार लंबा जवाब देना जरूरी नहीं होता. कई बार 👍 भेजना सबसे आसान और तेज तरीका होता है यह बताने का कि संदेश पढ़ लिया गया है और बात समझ आ गई है.

दिल्ली की एक छात्रा ने कहा कि दुनिया पहले ही काफी जटिल है, ऐसे में एक साधारण इमोजी को लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. उनके मुताबिक यह बातचीत को आसान बनाता है.

ऑफिस में ठीक, दोस्तों के बीच नहीं?

कई लोगों का कहना है कि इस इमोजी का मतलब रिश्ते और माहौल के हिसाब से बदल जाता है. ऑफिस में बॉस या सीनियर अगर 👍 भेज दें तो वह सामान्य लगता है, लेकिन अगर कोई करीबी दोस्त ऐसा जवाब दे तो कई लोगों को बुरा लग सकता है.

कुछ लोगों ने माना कि वे खुद भी कभी-कभी इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार इसका मतलब सिर्फ "नोट कर लिया" नहीं बल्कि "ठीक है, जैसा तुम चाहो" भी होता है.

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बुजुर्गों और युवाओं की सोच अलग

इस इमोजी को लेकर पीढ़ियों के बीच भी बड़ा अंतर दिखाई देता है. कई बड़े उम्र के लोग इसे सामान्य सहमति का संकेत मानते हैं. उनके लिए 👍 का मतलब है "ठीक है", "कोई दिक्कत नहीं" या "समझ गया". वहीं कई युवा इसे ठंडा और बेरुखा जवाब मानते हैं. यही वजह है कि एक ही इमोजी को अलग-अलग लोग अलग नजरिए से देखते हैं.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

अब सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं. एक पक्ष का कहना है कि 👍 सिर्फ एक आसान जवाब है और इसमें कुछ गलत नहीं है. वहीं दूसरा पक्ष मानता है कि यह बातचीत को अचानक खत्म करने वाला और कई बार असभ्य जवाब लगता है.

हालांकि एक बात साफ है कि सिर्फ एक छोटे से इमोजी ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि डिजिटल दुनिया में शब्दों के साथ-साथ इमोजी का मतलब भी हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है. शायद इसलिए किसी के लिए 👍 दोस्ताना जवाब है, तो किसी के लिए यह बातचीत का सबसे रूखा अंत.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 16 Aug 2026 08:00 PM (IST)
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