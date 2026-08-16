स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलGas Cylinder Fire: गैस सिलेंडर में आग लग जाए तो क्या करें, बड़े काम के हैं ये सेफ्टी टिप्स

Gas Cylinder Fire: गैस सिलेंडर में आग लग जाए तो क्या करें, बड़े काम के हैं ये सेफ्टी टिप्स

Gas Cylinder Fire: गैस सिलेंडर में आग लगने पर घबराने के बजाय सही सावधानी बरतें. रेगुलेटर बंद करें, सुरक्षित दूरी बनाएं और जरूरत पड़ने पर फायर ब्रिगेड को बुलाएं.

Written By : संजना सिंह |  Updated at : 16 Aug 2026 07:48 PM (IST)
Preferred Sources

Gas Cylinder Fire: रसोई में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल तो हर घर में होता है, लेकिन जरा सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है. अगर कभी गैस सिलेंडर में आग लग जाए, तो ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या करें. लेकिन सही जानकारी हो तो ऐसी स्थिति में बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सकता है. आइए जानते हैं कि गैस सिलेंडर में आग लगने पर क्या करना चाहिए और आगे से ऐसा हादसा होने से कैसे बचा जा सकता है.

आग लगते ही सबसे पहले क्या करें

अगर गैस सिलेंडर के पास या रेगुलेटर में आग लग जाए, तो सबसे पहले घबराएं नहीं और तुरंत गैस का रेगुलेटर बंद करने की कोशिश करें. अगर रेगुलेटर तक हाथ आसानी से पहुंच सकता है, तो एक गीला मोटा कपड़ा या तौलिया लेकर उसे रेगुलेटर के ऊपर डाल दें, इससे आग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वह बुझ सकती है. ध्यान रहे कि इस दौरान कभी भी पानी सीधे आग पर न डालें, क्योंकि गैस की आग पानी से और भड़क सकती है. अगर आग बड़ी हो गई है और खुद बुझाना मुश्किल लग रहा है, तो तुरंत घर के सभी लोगों को बाहर निकालें और सुरक्षित दूरी पर चले जाएं.

अगर आग तेजी से फैल रही है, तो देर न करते हुए तुरंत फायर ब्रिगेड यानी 101 नंबर पर कॉल करें. इसके साथ ही पड़ोसियों को भी सतर्क कर दें, ताकि वे भी सुरक्षित जगह चले जाएं. घर में अगर फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद है, तो उसका इस्तेमाल करें, लेकिन ध्यान रखें कि आग के बहुत करीब न जाएं. जब तक आग पूरी तरह बुझ न जाए, तब तक सिलेंडर को हिलाने या उठाने की कोशिश बिल्कुल न करें, क्योंकि इससे विस्फोट का खतरा बढ़ सकता है. साथ ही आसपास मौजूद माचिस, मोमबत्ती या किसी भी जलने वाली चीज को तुरंत हटा दें.

यह भी पढ़ेंः Brass Utensils Cleaning: तांबे-पीतल के बर्तन पड़ गए हैं काले? बिना घिसे मिनटों में चमकाएं

आगे से हादसा रोकने के लिए ये सेफ्टी टिप्स अपनाएं

  • हादसा होने से पहले ही सावधानी बरतना सबसे अच्छा तरीका है. सबसे पहले, गैस सिलेंडर और चूल्हे के बीच हमेशा ISI मार्क वाला रबर ट्यूब इस्तेमाल करें और उसे समय-समय पर बदलते रहें. 
  • खाना बनाने के बाद रेगुलेटर को हमेशा बंद कर दें, इसे कभी खुला न छोड़ें.
  • रसोई में हवा आने-जाने का रास्ता जरूर रखें, ताकि अगर गैस लीक हो तो वह जमा न हो. 
  • सिलेंडर को हमेशा सीधा रखें और उसे किसी गर्म चीज या आग के पास न रखें.
  • अगर कभी गैस की गंध महसूस हो, तो तुरंत खिड़की-दरवाजे खोल दें, बिजली का कोई भी स्विच न दबाएं और गैस कंपनी को तुरंत सूचना दें. 

यह भी पढ़ेंः How To Fix Salty Food: सब्जी में ज्यादा हो गया नमक या मिर्च? तुरंत अपनाएं ये 5 आसान हैक्स

About the author संजना सिंह

संजना सिंह वाराणसी की रहने वाली हैं और उन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर्स की पढ़ाई Galgotias University से और बैचलर्स की पढ़ाई महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से की है. उन्हें कंटेंट राइटिंग के साथ-साथ न्यूज एंकरिंग, वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी का भी अनुभव है. वह आसान, रोचक और लोगों से जुड़ी भाषा में कंटेंट और खबरें लिखने में रुचि रखती हैं.
Read More
Published at : 16 Aug 2026 07:48 PM (IST)
Tags :
Lifestyle News Gas Cylinder Fire LPG Cylinder Safety
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Gas Cylinder Fire: गैस सिलेंडर में आग लग जाए तो क्या करें, बड़े काम के हैं ये सेफ्टी टिप्स
गैस सिलेंडर में आग लग जाए तो क्या करें, बड़े काम के हैं ये सेफ्टी टिप्स
लाइफस्टाइल
Brass Utensils Cleaning: तांबे-पीतल के बर्तन पड़ गए हैं काले? बिना घिसे मिनटों में चमकाएं
तांबे-पीतल के बर्तन पड़ गए हैं काले? बिना घिसे मिनटों में चमकाएं
लाइफस्टाइल
How To Fix Salty Food: सब्जी में ज्यादा हो गया नमक या मिर्च? तुरंत अपनाएं ये 5 आसान हैक्स
सब्जी में ज्यादा हो गया नमक या मिर्च? तुरंत अपनाएं ये 5 आसान हैक्स
लाइफस्टाइल
Room Freshness Tips: कमरे को दिनभर फ्रेश और सुगंधित कैसे रखें? जानें आसान घरेलू उपाय
कमरे को दिनभर फ्रेश और सुगंधित कैसे रखें? जानें आसान घरेलू उपाय
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: इलायची ऐड पर घिरे SRK, अजय और टाइगर, FDA ने भेजा नोटिस (16.08.26)
Udne ki Asha: Sachin-Sailee के जाने पर रोया Laksh, Roshini को लगी मिर्ची!
Amit Shah On Vande Matarm: वंदे मातरम् पर Amit Shah का कांग्रेस पर हमला, कहा - 'जनता से मांगे माफी'
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा, कहा- 'संविधान का अपमान किया'
Jharkhand Student Protest Update: छात्रों को नहीं सुन रही हेमंत सरकार! | Hemant Soren | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जब तक...', तारिक रहमान के भारत दौरे पर बांग्लादेश ने रखी बड़ी शर्त
'जब तक...', तारिक रहमान के भारत दौरे पर बांग्लादेश ने रखी बड़ी शर्त
राजस्थान
अलवर: अमित शाह ने राजस्थान को दी 6,262 करोड़ की सौगात, कांग्रेस पर बोला हमला
अलवर: अमित शाह ने राजस्थान को दी 6,262 करोड़ की सौगात, कांग्रेस पर बोला हमला
क्रिकेट
श्रीलंका के खिलाफ फिर बरसे DSP सिराज, लगाया लंबा छक्का; लूट ली महफिल
श्रीलंका के खिलाफ फिर बरसे DSP सिराज, लगाया लंबा छक्का; लूट ली महफिल
बॉलीवुड
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने 2 दिन में कितना वसूला बजट?
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने 2 दिन में कितना वसूला बजट?
विश्व
नेपाल यात्रा पर भारत के आर्मी चीफ धीरज सेठ, जानिए क्यों अहम दौरा?
नेपाल यात्रा पर भारत के आर्मी चीफ धीरज सेठ, जानिए क्यों अहम दौरा?
इंडिया
‘अब लड़कियां...’, पुणे में होने वाले गूंज कार्यक्रम पर बोले राहुल गांधी
‘अब लड़कियां...’, पुणे में होने वाले गूंज कार्यक्रम पर बोले राहुल गांधी
Home Tips
Brass Utensils Cleaning: तांबे-पीतल के बर्तन पड़ गए हैं काले? बिना घिसे मिनटों में चमकाएं
तांबे-पीतल के बर्तन पड़ गए हैं काले? बिना घिसे मिनटों में चमकाएं
Home Tips
How To Fix Salty Food: सब्जी में ज्यादा हो गया नमक या मिर्च? तुरंत अपनाएं ये 5 आसान हैक्स
सब्जी में ज्यादा हो गया नमक या मिर्च? तुरंत अपनाएं ये 5 आसान हैक्स
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget