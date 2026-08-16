गैस सिलेंडर में आग लग जाए तो क्या करें, बड़े काम के हैं ये सेफ्टी टिप्स

Gas Cylinder Fire: रसोई में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल तो हर घर में होता है, लेकिन जरा सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है. अगर कभी गैस सिलेंडर में आग लग जाए, तो ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या करें. लेकिन सही जानकारी हो तो ऐसी स्थिति में बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सकता है. आइए जानते हैं कि गैस सिलेंडर में आग लगने पर क्या करना चाहिए और आगे से ऐसा हादसा होने से कैसे बचा जा सकता है.

आग लगते ही सबसे पहले क्या करें

अगर गैस सिलेंडर के पास या रेगुलेटर में आग लग जाए, तो सबसे पहले घबराएं नहीं और तुरंत गैस का रेगुलेटर बंद करने की कोशिश करें. अगर रेगुलेटर तक हाथ आसानी से पहुंच सकता है, तो एक गीला मोटा कपड़ा या तौलिया लेकर उसे रेगुलेटर के ऊपर डाल दें, इससे आग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वह बुझ सकती है. ध्यान रहे कि इस दौरान कभी भी पानी सीधे आग पर न डालें, क्योंकि गैस की आग पानी से और भड़क सकती है. अगर आग बड़ी हो गई है और खुद बुझाना मुश्किल लग रहा है, तो तुरंत घर के सभी लोगों को बाहर निकालें और सुरक्षित दूरी पर चले जाएं.

अगर आग तेजी से फैल रही है, तो देर न करते हुए तुरंत फायर ब्रिगेड यानी 101 नंबर पर कॉल करें. इसके साथ ही पड़ोसियों को भी सतर्क कर दें, ताकि वे भी सुरक्षित जगह चले जाएं. घर में अगर फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद है, तो उसका इस्तेमाल करें, लेकिन ध्यान रखें कि आग के बहुत करीब न जाएं. जब तक आग पूरी तरह बुझ न जाए, तब तक सिलेंडर को हिलाने या उठाने की कोशिश बिल्कुल न करें, क्योंकि इससे विस्फोट का खतरा बढ़ सकता है. साथ ही आसपास मौजूद माचिस, मोमबत्ती या किसी भी जलने वाली चीज को तुरंत हटा दें.

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आगे से हादसा रोकने के लिए ये सेफ्टी टिप्स अपनाएं

हादसा होने से पहले ही सावधानी बरतना सबसे अच्छा तरीका है. सबसे पहले, गैस सिलेंडर और चूल्हे के बीच हमेशा ISI मार्क वाला रबर ट्यूब इस्तेमाल करें और उसे समय-समय पर बदलते रहें.

खाना बनाने के बाद रेगुलेटर को हमेशा बंद कर दें, इसे कभी खुला न छोड़ें.

रसोई में हवा आने-जाने का रास्ता जरूर रखें, ताकि अगर गैस लीक हो तो वह जमा न हो.

सिलेंडर को हमेशा सीधा रखें और उसे किसी गर्म चीज या आग के पास न रखें.

अगर कभी गैस की गंध महसूस हो, तो तुरंत खिड़की-दरवाजे खोल दें, बिजली का कोई भी स्विच न दबाएं और गैस कंपनी को तुरंत सूचना दें.

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