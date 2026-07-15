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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडGolgappa Water Recipe: क्या घर पर बाजार जैसा गोलगप्पे का पानी नहीं बनता? नोट करें ठेले वाले का ये सीक्रेट तरीका

Golgappa Water Recipe: क्या घर पर बाजार जैसा गोलगप्पे का पानी नहीं बनता? नोट करें ठेले वाले का ये सीक्रेट तरीका

How To Make Golgappa Pani At Home: असली स्वाद उसके मसालेदार और खट्टे-मीठे पानी में छिपा होता है. अगर पानी का स्वाद सही हो, तो घर पर बने गोलगप्पे भी बिल्कुल बाजार जैसे लगते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 15 Jul 2026 02:23 PM (IST)
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How To Make Golgappa Pani At Home: गोलगप्पे का असली स्वाद उसके मसालेदार और खट्टे-मीठे पानी में छिपा होता है. अगर पानी का स्वाद सही हो, तो घर पर बने गोलगप्पे भी बिल्कुल बाजार जैसे लगते हैं. अच्छी बात यह है कि कुछ ताजी सामग्री और सही मसालों की मदद से आप आसानी से ऐसा गोलगप्पे का पानी तैयार कर सकते हैं, जो हर किसी को पसंद आए. चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि इसके बारे में. 

कैसे बना सकते हैं घर पर बाजार जैसा पानी?

बाजार जैसा गोलगप्पे का पानी बनाने के लिए सबसे पहले ताजी पुदीने की पत्तियां, हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च लें. इन सभी चीजों को थोड़ा-सा पानी डालकर मिक्सर में बारीक पीस लें, ताकि एक स्मूद पेस्ट तैयार हो जाए. इसके बाद इस पेस्ट को एक बड़े बर्तन में निकालें और इसमें इमली की चटनी मिलाएं.

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ठंडा पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें

अब इसमें लगभग चार कप ठंडा पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद स्वाद के अनुसार चाट मसाला, काला नमक और भुना हुआ जीरा पाउडर डालें. अगर आपको पानी थोड़ा ज्यादा तीखा पसंद है, तो इसमें थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स भी मिला सकते हैं. वहीं, स्वाद को और ताजगी देने के लिए नींबू के कुछ स्लाइस भी डालें, आखिर में बर्फ के टुकड़े मिलाकर पानी को कम से कम एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दें. ठंडा होने के बाद इसका स्वाद और भी बेहतर हो जाता है. 

परोसते समय पानी में थोड़ी-सी बूंदी 

अगर चाहें तो परोसते समय पानी में थोड़ी-सी बूंदी भी डाल सकते हैं. इससे पानी का स्वाद और टेक्सचर दोनों बेहतर हो जाते हैं. वहीं, गोलगप्पों की स्टफिंग के लिए उबले हुए आलू को अच्छी तरह मैश करें और उसमें बूंदी, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, नमक और बारीक कटा हरा धनिया मिलाकर तैयार कर लें. गोलगप्पा परोसते समय सबसे पहले उसके ऊपर हल्का-सा छेद करें. फिर उसमें तैयार आलू की स्टफिंग भरें. चाहें तो थोड़ा-सा इमली की चटनी भी डाल सकते हैं. इसके बाद ठंडा मसालेदार पानी भरें और तुरंत खाएं. ज्यादा देर रखने से गोलगप्पा नरम हो सकता है और उसका कुरकुरापन खत्म हो जाता है.

 30 मिनट तक ढककर जरूर रखें

अगर आप घर पर सूजी के गोलगप्पे भी बना रहे हैं, तो आटा गूंथने के बाद उसे करीब 30 मिनट तक ढककर जरूर रखें. इसके बाद पतली-पतली पूरियां बेलें और सही तापमान वाले गर्म तेल में तलें. तेल न ज्यादा ठंडा होना चाहिए और न ही बहुत ज्यादा गर्म. सही तापमान पर तले गए गोलगप्पे अच्छी तरह फूलते हैं और लंबे समय तक कुरकुरे बने रहते हैं.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 15 Jul 2026 02:23 PM (IST)
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