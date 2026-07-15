क्या घर पर बाजार जैसा गोलगप्पे का पानी नहीं बनता? नोट करें ठेले वाले का ये सीक्रेट तरीका

How To Make Golgappa Pani At Home: गोलगप्पे का असली स्वाद उसके मसालेदार और खट्टे-मीठे पानी में छिपा होता है. अगर पानी का स्वाद सही हो, तो घर पर बने गोलगप्पे भी बिल्कुल बाजार जैसे लगते हैं. अच्छी बात यह है कि कुछ ताजी सामग्री और सही मसालों की मदद से आप आसानी से ऐसा गोलगप्पे का पानी तैयार कर सकते हैं, जो हर किसी को पसंद आए. चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि इसके बारे में.

कैसे बना सकते हैं घर पर बाजार जैसा पानी?

बाजार जैसा गोलगप्पे का पानी बनाने के लिए सबसे पहले ताजी पुदीने की पत्तियां, हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च लें. इन सभी चीजों को थोड़ा-सा पानी डालकर मिक्सर में बारीक पीस लें, ताकि एक स्मूद पेस्ट तैयार हो जाए. इसके बाद इस पेस्ट को एक बड़े बर्तन में निकालें और इसमें इमली की चटनी मिलाएं.

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ठंडा पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें

अब इसमें लगभग चार कप ठंडा पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद स्वाद के अनुसार चाट मसाला, काला नमक और भुना हुआ जीरा पाउडर डालें. अगर आपको पानी थोड़ा ज्यादा तीखा पसंद है, तो इसमें थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स भी मिला सकते हैं. वहीं, स्वाद को और ताजगी देने के लिए नींबू के कुछ स्लाइस भी डालें, आखिर में बर्फ के टुकड़े मिलाकर पानी को कम से कम एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दें. ठंडा होने के बाद इसका स्वाद और भी बेहतर हो जाता है.

परोसते समय पानी में थोड़ी-सी बूंदी

अगर चाहें तो परोसते समय पानी में थोड़ी-सी बूंदी भी डाल सकते हैं. इससे पानी का स्वाद और टेक्सचर दोनों बेहतर हो जाते हैं. वहीं, गोलगप्पों की स्टफिंग के लिए उबले हुए आलू को अच्छी तरह मैश करें और उसमें बूंदी, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, नमक और बारीक कटा हरा धनिया मिलाकर तैयार कर लें. गोलगप्पा परोसते समय सबसे पहले उसके ऊपर हल्का-सा छेद करें. फिर उसमें तैयार आलू की स्टफिंग भरें. चाहें तो थोड़ा-सा इमली की चटनी भी डाल सकते हैं. इसके बाद ठंडा मसालेदार पानी भरें और तुरंत खाएं. ज्यादा देर रखने से गोलगप्पा नरम हो सकता है और उसका कुरकुरापन खत्म हो जाता है.

30 मिनट तक ढककर जरूर रखें

अगर आप घर पर सूजी के गोलगप्पे भी बना रहे हैं, तो आटा गूंथने के बाद उसे करीब 30 मिनट तक ढककर जरूर रखें. इसके बाद पतली-पतली पूरियां बेलें और सही तापमान वाले गर्म तेल में तलें. तेल न ज्यादा ठंडा होना चाहिए और न ही बहुत ज्यादा गर्म. सही तापमान पर तले गए गोलगप्पे अच्छी तरह फूलते हैं और लंबे समय तक कुरकुरे बने रहते हैं.

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