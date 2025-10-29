एक्सप्लोरर
Best Bedtime Routine for Better Sleep: रात में चाहते हैं एकदम गहरी नींद तो कर लें ये काम, एक्सपर्ट्स भी देते हैं सलाह
Deep Sleep Benefits: इंसान को अगर हेल्दी रहना है, तो उसके लिए नींद सबसे जरूरी है. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आपको रात में गहरी नींद चाहिए, तो कौन सा काम आपको करना पड़ेगा.
आजकल ज्यादातर लोग फिटनेस बैंड और स्मार्टवॉच से अपनी नींद का स्कोर चेक करते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रिपोर्ट में नींद का स्कोर अच्छा आता है, फिर भी सुबह उठते ही शरीर भारी लगता है और एनर्जी महसूस नहीं होती. एक्सपर्ट का मानना है कि इसका मतलब है कि आपको नींद का सबसे अहम हिस्सा यानी डीप स्लीप पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 29 Oct 2025 10:10 PM (IST)
हेल्थ
10 Photos
कैसे पता चलेगा आपका हार्ट सही से पंप नहीं कर रहा ब्लड? ये 10 लक्षण दिखें तो तुरंत हो जाएं अलर्ट
हेल्थ
7 Photos
हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं दिल से जुड़ी ये 7 बीमारियां, गलती से भी न करें इग्नोर
हेल्थ
7 Photos
बार-बार टेंशन लेते हैं तो आज ही देखना शुरू कर दें ऐसी फिल्में, जादुई दवा जैसे करेंगी काम
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
Bihar Poor Candidate: कौन हैं बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे गरीब उम्मीदवार, जो BJP के 'टाइगर' को दे रहे टक्कर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
क्रिकेट
सूर्यकुमार के 150 छक्के, जानें टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 7 बल्लेबाज कौन?
इंडिया
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion