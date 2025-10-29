डीप स्लीप को स्लो-वेव स्लीप भी कहा जाता है. यह नींद का सबसे गहरा और रिस्टोरेटिव स्टेप है, जब शरीर और दिमाग दोनों पूरी तरह से रिपेयर और रिस्टोर होते हैं. इस दौरान मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, हार्मोन बैलेंस रहते हैं और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है. यही वजह है कि गहरी नींद को सेहत और मानसिक संतुलन दोनों के लिए जरूरी माना जाता है.