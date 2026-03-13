Panchang 13 March 2026: आज दशा माता व्रत, पूजा का मुहूर्त, योग और पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 13 March 2026: 13 मार्च 2026 का सटीक दैनिक पंचांग. आज दशा माता व्रत. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का उपाय.
Hindi Panchang 13 मार्च 2026: आज 13 मार्च 2026 को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि यानी दशा माता व्रत है. ये व्रत परिवार की दशा (स्थिति) सुधारने के लिए किया जाता है. मान्यता है इसके प्रभाव से सुख-समृद्धि और कष्टों से मुक्ति मिलती है, बाधाएं, ग्रह दोष और आर्थिक कठिनाइयाँ धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं.
- 13 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 13 March 2026)
|तिथि
|
दशमी (13 मार्च 2026, सुबह 6.28 - 14 मार्च 2026, सुबह 8.10)
|वार
|शुक्रवार
|नक्षत्र
|पूर्वाषाढ़ा
|योग
|व्यतीपात
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|देर रात 3.35
|चंद्रोस्त
|दोपहर 12.49, 14 मार्च
|चंद्र राशि
|धनु
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 6.34 - सुबह 8.04
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 6.28 - रात 9.29
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 11.01 - दोपहर 12.32
|यमगण्ड काल
|दोपहर 3.29 - शाम 4.59
|आडल योग
|सुबह 6.33 - सुबह 3.03, 14 मार्च
|विडाल योग
|सुबह 03.03- सुबह 6.32, 14 मार्च
|गुलिक काल
|सुबह 8.03 - सुबह 9.32
|भद्रा काल
|रात 7.23 - सुबह 6.32, 14 मार्च
- ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 13 March 2026)
|सूर्य
|कुंभ
|चंद्रमा
|धनु
|मंगल
|कुंभ
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मीन
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
- किन राशियों को लाभ
|मेष राशि
|आज सही दिशा में किया गया प्रयास आगे अच्छा परिणाम दे सकता है.
- कौन सी राशियां संभलकर रहें
|वृश्चिक राशि
|अपने ऊपर नकारात्मकता हावी न होने दें और खुद को व्यस्त रखें। यह समय खुद को मजबूत बनाने का है.
FAQs: 13 मार्च 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन व्यतीपात योग बन रहा है
Som Pradosh Vrat 2026 Date: सोम प्रदोष व्रत 16 या 17 मार्च कब ? जानें पूजा का मुहूर्त
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