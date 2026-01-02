40 के बाद हड्डियों की ताकत वापस लाएं! ये काम बनाएगा हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत

कैल्शियम हड्डियों की मजबूती की नींव है. अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, दांतों की पकड़ ढीली हो सकती है, जोड़ों में दर्द और अकड़न बढ़ जाती है. 40 के बाद रोजाना कम से कम 1000 mg कैल्शियम और 1000 IU विटामिन D की जरूरत होती है, ताकि शरीर कैल्शियम को सही तरीके अबर्जाब कर सके.