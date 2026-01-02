एक्सप्लोरर
40 के बाद हड्डियों की ताकत वापस लाएं! ये काम बनाएगा हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत
अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो यही कमजोरी आगे चलकर ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों का रूप ले सकती है, जिसमें हड्डियां अंदर से खोखली और टूटने के कगार पर पहुंच जाती हैं.
जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे शरीर में कई तरह के बदलाव होने लगते हैं. 40 की उम्र पार करते ही बहुत से लोगों को जोड़ों में दर्द, जल्दी थकान, कमर दर्द और हड्डियों की कमजोरी महसूस होने लगती है. इसका सबसे बड़ा कारण शरीर में कैल्शियम, विटामिन D और हार्मोनल संतुलन की कमी है. अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो यही कमजोरी आगे चलकर ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों का रूप ले सकती है, जिसमें हड्डियां अंदर से खोखली और टूटने के कगार पर पहुंच जाती हैं. अच्छी बात यह है कि सही खानपान, व्यायाम और लाइफस्टाइल अपनाकर 40 के बाद भी हड्डियों को फिर से मजबूत बनाया जा सकता है.
Published at : 02 Jan 2026 11:23 AM (IST)
