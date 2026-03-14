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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: जमीन नापने आए पटवारी को गांव वालों ने लट्ठ लेकर दौड़ाया, वीडियो देख यूजर्स बोले, लो नप गई जमीन

Video: जमीन नापने आए पटवारी को गांव वालों ने लट्ठ लेकर दौड़ाया, वीडियो देख यूजर्स बोले, लो नप गई जमीन

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स तेजी से सड़क पर भागता नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि यह शख्स पटवारी है जो गांव में एक विवादित जमीन की पैमाइश करने पहुंचा था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 14 Mar 2026 06:18 PM (IST)
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गांव की जमीन का मामला कभी भी शांत नहीं रहता. खेत की मेड़ हो, बंटवारे का झगड़ा हो या फिर किसी विवादित जमीन की पैमाइश. बस चिंगारी लगने की देर होती है और माहौल गर्म होने में समय नहीं लगता. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जमीन नापने आए एक पटवारी को देखकर गांव वालों का गुस्सा अचानक फूट पड़ता है. वीडियो में जो नजारा दिख रहा है, वह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता. सड़क पर एक शख्स हाथ में कागज लिए तेजी से भागता दिखाई देता है और उसके पीछे कई लोग लट्ठ लेकर दौड़ते नजर आते हैं.

जमीन नापने निकले पटवारी पर गांव वालों ने नापे लट्ठ

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स तेजी से सड़क पर भागता नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि यह शख्स पटवारी है जो गांव में एक विवादित जमीन की पैमाइश करने पहुंचा था. उसके हाथ में कागज भी दिखाई दे रहे हैं और पीछे से कुछ लोग लट्ठ लेकर उसकी ओर दौड़ते नजर आ रहे हैं. आसपास मौजूद लोग इस पूरे घटनाक्रम को देखकर हैरान रह जाते हैं.

 
 
 
 
 
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लट्ठ लेकर पीछे दौड़े ग्रामीण

वीडियो में आगे दिखता है कि जैसे ही पटवारी वहां से निकलने की कोशिश करता है, कुछ ग्रामीण उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं. उनके हाथ में लाठियां दिखाई दे रही हैं. ऐसा लगता है जैसे जमीन की नाप से कुछ लोग नाराज हो गए और मामला अचानक गर्म हो गया. इसके बाद माहौल ऐसा बन गया कि पटवारी को अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगानी पड़ गई. एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, खबर केवल सोशल मीडिया पर हो रहे दावों पर आधारित है.

वीडियो में नजर आया अफरा तफरी का माहौल

घटना के दौरान सड़क पर अफरा तफरी जैसा माहौल दिखाई देता है. पीछे खड़े कुछ लोग तमाशा देखते नजर आते हैं जबकि कुछ लोग बीच बचाव की कोशिश करते दिखते हैं. वीडियो में एक जीप भी खड़ी दिखाई दे रही है और कुछ लोग मोबाइल से पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं. यही वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

यह भी पढ़ें: नेपाल में भी चलता है अपना UPI... इंडियन टूरिस्ट ने शेयर किया वीडियो, हो गया वायरल

यूजर्स ने ले लिए मजे

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है. लोग इस पर मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि जमीन नापने गए थे, लेकिन खुद की दौड़ की दूरी नाप कर आ गए. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि गांव की जमीन का मामला हो तो स्पीड भी एथलीट जैसी हो जाती है. वीडियो को roshanmeena9929 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

यह भी पढ़ें: यही तो प्यार है... बीमार पत्नी के मेडिकल बिल भरने के लिए डिलीवरी मैन बना 78 साल का बुजुर्ग, वायरल हो गई स्टोरी

Published at : 14 Mar 2026 06:18 PM (IST)
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