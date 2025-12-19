अंबानी फैमिली के स्कूल धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल का गुरुवार को एनुअल डे फंक्शन हुआ था. जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए थे. शाहरुख खान से लेकर करीना कपूर, करण जौहर तक कई सेलेब्स ने शिरकत की. करीना कपूर का बेटा तैमूर भी इसी स्कूल में पढ़ता है. फंक्शन में करीना अपनी बहन करिश्मा और समायरा के साथ पहुंची थीं. स्कूल के फंक्शन में करीना ने समोसा खाया. जिसका वीडियो करण जौहर ने शेयर किया है.

करीना कपूर के अलावा करण जौहर के दोनों बच्चे यश और रूही भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं. करीना और करण फंक्शन में साथ में पहुंचे थे. करण ने फंक्शन में करीना की डाइट की पोल खोल दी है. उन्होंने करीना की समोसा खाते हुए एक वीडियो शेयर की है. जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस को कार्बी डॉल कहा है.

करण ने खोली पोली

करण जौहर ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें वो समोसा खाते हए एंजॉय कर रही हैं. उनके एक्सप्रेशन देखने वाले हैं. करण वीडियो में कहते हैं- 'जिन लोगों को लगता है कि करीना डाइट पर हैं वो लोग देख लेंगे. करीना कपूर स्कूल के फंक्शन में बड़ा सा समोसा खाते हए. मुझे तुम पर गर्व है बेबो. तुम मेरी कार्बी डॉल हो.'

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

करीना ने लिया बदला

करण के इस पोस्ट के बाद करीना भी कहां चुप रहने वाली थीं. उन्होंने भी करण जौहर की समोसा खाते हुए फोटो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की और लिखा- इन्होंने भी खाया. करीना कपूर और करण जौहर की ये मस्ती खूब वायरल हो रही है.





बता दें इस फंक्शन में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, गौरी खान और ऐश्वर्या राय भी शामिल हुए थे.फंक्शन के बाद करीना बेटे तैमूर का हाथ पकड़कर ले जाती हुई नजर आईं. करीना के लुक की बात करें तो उन्होंने मजेंटा शर्ट के साथ डेनिम पहनी थी. जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थीं.

ये भी पढ़ें: Dhurandhar Records in 14 Days:रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ का बड़ा कमाल, रिलीज के 14 दिनों में एक- दो नहीं बना डाले 25 रिकॉर्ड, जानकर हैरान हो जाएंगे