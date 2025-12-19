बांग्लादेश में पिछले साल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ हिंसक आंदोलन का बिगुल बजाने वाले विरोधी नेता उस्मान हादी का गुरुवार (18 दिसंबर 2025) की सिंगापुर में मौत हो गई है. उस्मान हादी को कुछ दिन पहले गोली मार दी गई थी, जिसमें वह घायल हो गए थे. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने उनके निधन पर दुख जताया है.

मुहम्मद यूनुस ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि आज मैं आप सबके समक्ष अत्यंत दुखद समाचार प्रस्तुत कर रहा हूं. जुलाई जन विद्रोह के निडर योद्धा और सिंगापुर में इलाज करा रहे इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी अब हमारे बीच नहीं रहे. अल्लाह उन्हें शांति दे. अभी कुछ क्षण पहले ही सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन ने मुझे फोन पर इस दुखद समाचार की सूचना दी. मैं प्रार्थना करता हूं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर फासीवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष के इस अमर सिपाही को शहीद के रूप में स्वीकार करें.

'सरकार की लेगी हादी के बच्चों की जिम्मेदारी'

यूनुस ने कहा कि आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें. शरीफ उस्मान हादी के असामयिक निधन पर मैं गहरा शोक व्यक्त करता हूं. उनका निधन राष्ट्र के राजनीतिक और लोकतांत्रिक परिदृश्य में एक अपूरणीय क्षति है. मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और उनकी शोक संतप्त पत्नी, परिवार के सदस्यों, प्रियजनों और सहकर्मियों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. सरकार शहीद उस्मान हादी की पत्नी और उनके इकलौते बच्चे के कल्याण की जिम्मेदारी संभालेगी. शहीद शरीफ उस्मान हादी के असामयिक निधन के मद्देनजर, मैं आगामी शनिवार को एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित करता हूं. इस अवसर पर, शनिवार को सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी, स्वायत्त संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक और निजी भवनों और विदेशों में बांग्लादेशी दूतावासों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा.

'सभी मस्जिदों में विशेष प्रार्थनाएं'

उन्होंने कहा कि शुक्रवार को जुमा की नमाज के बाद, शहीद उस्मान हादी की आत्मा की शांति के लिए देश भर की सभी मस्जिदों में विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की जाएंगी. मैं आप सभी से इसमें भाग लेने का आग्रह करता हूं. अन्य धर्मों के पूजा स्थलों पर भी विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की जाएंगी. मैं सिंगापुर सरकार का विशेष आभार व्यक्त करता हूं. उन्होंने हादी के इलाज में अत्यंत ईमानदारी और व्यावसायिकता दिखाई है. विशेष रूप से, विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन का, जो स्वयं एक चिकित्सक भी हैं. उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हादी की देखभाल की और मुझे उनकी चिकित्सा स्थिति के बारे में नियमित रूप से जानकारी देती रहीं. इस क्रूर हत्या में शामिल सभी दोषियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी. इस मामले में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी.