बच्चे की स्कूल न जाने की जिद के बीच पापा की जोर-जबरदस्ती, वीडियो देख याद आ जाएगा बचपन 

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग भी हंस रहे हैं और अपने बचपन की यादों में लौटते नजर आ रहे हैं. वीडियो में देखा जाता है कि एक बच्चा स्कूल जाने से साफ इनकार करता दिखता है, जबकि उसके पिता उसे जबरदस्ती स्कूल भेजने की कोशिश कर रहे हैं. यह नजारा इतना आम और सच दिखाई देता है कि ज्यादातर लोगों को अपना बचपन याद आ जाता है.

कभी होमवर्क का डर, कभी टीचर की सख्ती और कभी स्कूल से भागने की जिद इस वीडियो में वह सारे पल दिख जाते हैं, जिससे लगभग हर बच्चा गुजर चुका है. इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स भी सामने आ रहे हैं.

स्कूल नहीं जाना चाहता बच्चा, पिता की सख्ती ने मचाया हंगामा

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @gharkekalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्चा रोते-बिलखते हुए स्कूल जाने से मना कर रहा है. वहीं पिता उसे पकड़ कर पीटते हुए स्कूल वैन में बिठाते हैं. इसके बाद उसके पिता भी स्कूल वैन में बैठ जाते हैं और बच्चों को स्कूल छोड़ने निकल जाते हैं. यह वीडियो देखने में भले ही मजेदार लग रहा है, लेकिन इसमें छिपा सच यह है कि पहले के दौर में बच्चों को ऐसे ही सख्ती के साथ स्कूल भेजा जाता था. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों को सीधे उनके बचपन से जोड़ रहा है. इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट सामने आ रहे हैं. वहीं वीडियो को अब तक 745.2K व्यूज और हजारों लाइक्स मिल चुके हैं.

यूजर्स बोले, यह तो हमारे बचपन की रील बन गई

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूजर्स के मजेदार और इमोशनल कमेंट्स की भरमार आ गई. यूजर ने वीडियो को देखकर कमेंट किया कि मुझे तो मेरा पूरा बचपन याद आ गया, बिल्कुल यही हाल था. एक दूसरे यूजर ने भी कमेंट किया है कि मुझे भी स्कूल जाने में बहुत डर लगता था, खूब रोता था लेकिन आज मैं मास्टर डिग्री और बीएड के साथ खुद टीचर हूं. वहीं एक और यूजर ने मजाक में कमेंट किया कि अच्छा हुआ लिख दिया कि उसका बाप है, वरना आदमी को लोग पकड़कर पीट देते. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है कि 12 साल हम स्कूल से भागने की कोशिश करते हैं और बाकी जिंदगी उसी स्कूल को मिस करते हैं. कुछ लोगों ने इस वीडियो को चाइल्डहुड ट्रॉमा बताया तो कहीं ने कहा कि पहले ऐसा ही होता था, बस अब सोशल मीडिया के जमाने में सब कुछ वायरल हो जाता है.

