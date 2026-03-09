हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद नरेंद्र मोदी का मोटिवेशनल कोट चर्चा में, दिया जीत का मंत्र

T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद नरेंद्र मोदी का मोटिवेशनल कोट चर्चा में, दिया जीत का मंत्र

T20 World Cup 2026: भारत ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है. इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने संस्कृत में एक श्लोक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया जो वायरल हो रहा है.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 09 Mar 2026 11:22 AM (IST)
T20 World Cup 2026, Narendra Modi Motivational Quotes: भारत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है. अहमदाबाद में हुए T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर टी20 वर्ल्ड कप तीसरी बार अपने नाम किया. इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक मोटिवेशनल कोट्स अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है जो वायरल हो रहा है.

पीएम ने वर्ल्ड कप जीतने पर किया पोस्ट

अभीप्सां स्वात्मनो रक्षाऽविरतं सुस्थिरं तया।

यत्नमातिष्ठ धैर्येण ततः सिद्धिर्भवेद् ध्रुवम् ।।

इसका अर्थ है - मनुष्य को अपने जीवन और आत्मा की रक्षा की इच्छा रखते हुए लगातार और दृढ़ता से प्रयास करना चाहिए. यदि वह धैर्य के साथ निरंतर प्रयास करता है, तो उसे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है. पीएम ने लिखा कि यह जीत हमें यह भी बताती है कि सही दिशा में कठिन परिश्रम से हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है.

कठिन परिश्रम सफलता ही का स्वाद चखाता है

ये श्लोक यही प्रेरणा देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, हार मानना नहीं चाहिए. कई बार मैच में शुरुआती ओवर खराब हो जाते हैं, विकेट जल्दी गिर जाते हैं या विरोधी टीम मजबूत स्थिति में आ जाती है लेकिन जो खिलाड़ी धैर्य रखकर लगातार प्रयास करते हैं, वही मैच का रुख बदल देते हैं.

  • जीवन में कोई भी बड़ी उपलब्धि अचानक नहीं मिलती; उसके पीछे निरंतर मेहनत, धैर्य और संकल्प की शक्ति होती है.
  • कठिनाइयां हर रास्ते में आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य के साथ आगे बढ़ता है, वही अंततः सफलता की ऊंचाइयों को छूता है.
  • सफलता का रास्ता धैर्य, अनुशासन और निरंतर प्रयास से ही बनता है.
  • यदि मनुष्य अपने मन को स्थिर रखे और हार मानने की बजाय लगातार प्रयास करता रहे, तो असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी संभव हो जाते हैं
  • जीवन में लक्ष्य तय करें, धैर्य बनाए रखें और निरंतर प्रयास करते रहें - क्योंकि सच्ची सफलता उसी के कदम चूमती है जो कभी हार नहीं मानता.

Published at : 09 Mar 2026 11:22 AM (IST)
Success Mantra NARENDRA MODI T20 World Cup 2026
