दिल्ली: उत्तम नगर हत्याकांड में बड़ा एक्शन! पुलिस ने 3 महिलाओं को हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू

Delhi News: उत्तम नगर हत्याकांड में बड़ा एक्शन! पुलिस ने 3 महिलाओं को हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू

Delhi News: उत्तम नगर हत्याकांड में बड़ा एक्शन! पुलिस ने 3 महिलाओं को हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू

Uttam Nagar News: दिल्ली के उत्तम नगर मामले में दिल्ली पुलिस ने सायरा, शरीफ और सलमा नाम की तीन महिलाओं को हिरासत में लिया है. घटना के बाद तीनों ख्याला इलाके में छिपी हुई थीं.

By : सुशील कुमार पांडेय | Updated at : 09 Mar 2026 11:58 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के उत्तम नगर में हुई वारदात के मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन महिलाओं को हिरासत में लिया है. पुलिस के मुताबिक सायरा, शरीफ और सलमा नाम की महिलाओं को पूछताछ के लिए पकड़ा गया है. जानकारी के अनुसार घटना के बाद ये तीनों महिलाएं दिल्ली के ख्याला इलाके में छुपी हुई थीं. पुलिस ने उन्हें वहीं से हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

बता दें 8 मार्च को उत्तम नगर में होली पर हुई झड़प के मामले में एक आरोपी के घर के अवैध हिस्सों को गिरा दिया गया था,  दिल्ली नगर निगम की टीम जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची और दिल्ली पुलिस के मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया. 

क्या है पूरा मामला?

दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन हुई हिंसक झड़प में 26 वर्षीय युवक तरुण की हत्या के बाद मामला बढ़ता गया. इस हत्या से निवासियों में आक्रोश फैल गया और 6 मार्च को आक्रोशित भीड़ ने कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया और कुछ में आग लगा दी. इसके  बाद अधिकारियों ने पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है. दिल्ली नगर निगम की टीम ने दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में जेजे कॉलोनी इलाके में आरोपी उमरदीन के पिता निजामुद्दीन के घर के अवैध हिस्सों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की है, हालांकि नगर निगम अधिकारियों ने इसे नालियों पर बने अतिक्रमण हटाने के अभियान का हिस्सा बताया है.

गुब्बारा पड़ने के बाद बड़ा विवाद

पुलिस के अनुसार होली के दौरान पानी से भरा गुब्बारा पड़ोसी महिला पर गिरने के बाद दो परिवारों के बीच विवाद शुरू हुआ, जो जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गया और तरुण की मौत हो गई. मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है, और अब 3 और महिलाओं के बाद कुल गिरफ्तारी 10 हो गई है. जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती की गई है.

पीड़ित परिवार ने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने और सभी आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की है. वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम और बैरिकेडिंग के कारण इलाके के बाजार और दुकानें भी बंद हैं, जिससे स्थानीय लोगों और छोटे व्यापारियों पर असर पड़ा है.

Published at : 09 Mar 2026 11:58 AM (IST)
DELHI NEWS Uttam Nagar News
