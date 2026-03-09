हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ram Navami 2026 Date: राम नवमी 26 या 27 मार्च किस दिन ? रामलला की पूजा का मुहूर्त और तारीख देखें

Ram Navami 2026 Date: राम नवमी 26 या 27 मार्च किस दिन ? रामलला की पूजा का मुहूर्त और तारीख देखें

Ram Navami 2026: साल 2026 में राम नवमी की डेट को लेकर लोगों में कंफ्यूजन बना है, इस साल नवमी 26 और 27 मार्च दोनों दिन हैं, ऐसे में रामलला की पूजा किस दिन करना शुभ होगा देखें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 09 Mar 2026 06:03 PM (IST)
Ram Navami 2026 Date: इस साल राम नवमी दो दिन मनाई जाएगी. पंचांग के अनुसार राम नवमी 26 और 27 मार्च 2026 दोनों दिन श्रीरामलला की पूजा का मुहूर्त रहेगा. शास्त्रों के अनुसार राम नवमी केवल जन्मोत्सव नहीं बल्कि धर्म, सत्य और मर्यादा की स्थापना का पर्व है. राम नवमी दो दिन जरुर है लेकिन गृहस्थ जीवन वाले किस दिन करें पूजा, क्या है मुहूर्त यहां देखें.

राम नवमी 26 और 27 मार्च का मुहूर्त

चैत्र शुक्ल नवमी तिथि शुरू -  26 मार्च 2026, सुबह 11.38

चैत्र शुक्ल नवमी तिथि समाप्त - 27 मार्च 2026, सुबह 10.06

अगर राम नवमी दो दिन हो तो शास्त्रों के अनुसार मध्याह्ने यदा नवमी तदा रामजन्मोत्सवः। अर्थात जिस दिन मध्याह्न काल में नवमी तिथि हो, उसी दिन राम जन्मोत्सव और पूजा करनी चाहिए. ऐसे में पहले दिन 26 मार्च 2026 को राम नवमी मनाना शास्त्रसम्मत होगा, क्योंकि इस दिन नवमी तिथि के साथ मध्याह्न काल प्राप्त हो रहा है.

  • श्रीराम की पूजा का मुहूर्त- सुबह 11.13 - दोपहर 1.41

27 मार्च को राम नवमी

इस दिन पंचांग के अनुसार वैष्णव संप्रदाय के लोग राम नवमी मनाएंगे. इस दिन नवमी तिथि सुबह 10 बजे तक ही रहेगी.

  • पूजा मुहूर्त - दोपहर 12.27

राम नवमी पूजा विधि

  • दोपहर में स्नान करके साफ कपड़े पहनें और भगवान राम का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें.
  • भगवान राम की मूर्ति को गंगाजल और पंचामृत से स्नान कराएं. चंदन, फूल, तुलसी चढ़ाएं
  • ठीक दोपहर 12 बजे घंटी बजाएं, शंख बजाएं "जय श्रीराम" का जयघोष करें.
  • इस समय रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है.
  • भोग लगाएं और आरती करें.

कब हुआ श्रीराम का जन्म ?

ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमिके तिथौ।

नक्षत्रे अदिति दैवत्ये स्वोच्चसंस्थेषु पंचसु॥

वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मौजूद इस श्लोक के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को, जब सभी ग्रह उच्च स्थिति में थे और पुनर्वसु नक्षत्र था, तब भगवान श्रीराम का जन्म हुआ।

कैसे मनाई जाती है राम नवमी

  • इस दिन श्रीराम के भक्त भगवान राम की पूजा करते हैं
  • रामचरितमानस का पाठ करते हैं
  • भजन-कीर्तन और राम कथा सुनते हैं
  • रामलला को उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाते हैं, जरुरतमंदों को दान देते हैं.

Masik Shivratri 2026: चैत्र मासिक शिवरात्रि मार्च में कब ? इस दिन पंचक भी, नोट करें डेट, मुहूर्त

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 09 Mar 2026 10:35 AM (IST)
Shri Ram RAM MANDIR Ram Navami 2026
Embed widget