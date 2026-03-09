हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Optical Illusion: जंगल की इस तस्वीर में छिपा है 12 नंबर, 10 सेकंड में ढूंढ लिया तो मान जाएंगे आपकी नजर है तेज

Optical Illusion: जंगल की इस तस्वीर में छिपा है 12 नंबर, 10 सेकंड में ढूंढ लिया तो मान जाएंगे आपकी नजर है तेज

ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरों की खासियत यही होती है कि ये हमारे दिमाग और नजर दोनों की परीक्षा लेती हैं. कई बार चीजें हमारे सामने होती हैं लेकिन दिमाग उन्हें पहचान नहीं पाता.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 09 Mar 2026 09:23 AM (IST)
इंटरनेट पर ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें इन दिनों लोगों का दिमाग घुमा रही हैं. कभी किसी तस्वीर में छिपा जानवर ढूंढना होता है तो कभी कोई नंबर या चेहरा. ऐसी तस्वीरें सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करतीं बल्कि दिमाग की कसरत भी करा देती हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी ही रहस्यमयी तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे देखकर बड़े-बड़े लोग भी कन्फ्यूज हो जा रहे हैं. पहली नजर में यह तस्वीर एक खूबसूरत जंगल और बहती नदी का दृश्य लगती है, लेकिन असल खेल इसके अंदर छिपा है.

तस्वीर में छिपा है एक खास नंबर

वायरल हो रही इस ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर में एक घना जंगल दिखाई दे रहा है, जहां पेड़ों की जड़ें, बहती नदी और पुराने पत्थर के ढांचे नजर आ रहे हैं. पहली नजर में यह एक सामान्य आर्टवर्क लगता है. लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तस्वीर के बीचोंबीच पेड़ों की टेढ़ी-मेढ़ी शाखाओं और जड़ों के बीच एक नंबर छिपा हुआ है.

Optical Illusion: जंगल की इस तस्वीर में छिपा है 12 नंबर, 10 सेकंड में ढूंढ लिया तो मान जाएंगे आपकी नजर है तेज

क्या आप ढूंढ पाए 12 नंबर?

दावा किया जा रहा है कि इस तस्वीर में 12 नंबर छिपा हुआ है. हालांकि यह इतनी चतुराई से छिपाया गया है कि ज्यादातर लोग इसे तुरंत नहीं ढूंढ पाते. कुछ लोग मिनटों तक तस्वीर को घूरते रहते हैं लेकिन फिर भी नंबर नहीं मिल पाता. यही वजह है कि यह ऑप्टिकल इल्यूजन लोगों के लिए एक मजेदार चैलेंज बन गया है.

99 प्रतिशत लोग हो जाते हैं कन्फ्यूज

सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को शेयर करने वाले लोग दावा कर रहे हैं कि 99 प्रतिशत लोग पहली बार में इस नंबर को नहीं ढूंढ पाते. पेड़ों की जड़ों और नदी के घुमावदार रास्तों के बीच यह नंबर इतनी चतुराई से छिपाया गया है कि आंखें आसानी से धोखा खा जाती हैं.

दिमाग और नजर दोनों की होती है परीक्षा

ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरों की खासियत यही होती है कि ये हमारे दिमाग और नजर दोनों की परीक्षा लेती हैं. कई बार चीजें हमारे सामने होती हैं लेकिन दिमाग उन्हें पहचान नहीं पाता. यही वजह है कि ऐसी पहेलियां लोगों को खूब पसंद आती हैं और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाती हैं.

Published at : 09 Mar 2026 09:23 AM (IST)
