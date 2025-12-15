डैंड्रफ बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है बालों को पर्याप्त रूप से न धोना. सर्दियों में लोग हेयर वॉश कम कर देते हैं, जिससे स्कैल्प में गंदगी और तेल जमा होने लगता है. यह स्थिति डैंड्रफ पैदा करने वाले फंगस को बढ़ावा देती है.