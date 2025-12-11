हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Friday OTT Release: ओटीटी पर धमाकेदार रहेगा ये फ्राइडे, रिलीज हो रही एक से एक धांसू फिल्में-सीरीज, वीकेंड को बना देंगी मजेदार

Friday OTT Release: ओटीटी पर धमाकेदार रहेगा ये फ्राइडे, रिलीज हो रही एक से एक धांसू फिल्में-सीरीज, वीकेंड को बना देंगी मजेदार

Friday OTT Release: इस फ्राइडे ओटीटी पर कई जबरदस्त फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं जो आपके वीकेंड को धमाकेदार बना देंगीं. इस सीरीज-फिल्मों को बिंज वॉच करने के लिए पहले पूरी लिस्ट चेक कर लें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 11 Dec 2025 08:51 AM (IST)
शुक्रवार, 12 दिसंबर, 2025 को ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर कई धांसू फिल्मे और सीरीज रिलीज होने जा रही हैं. दिलचस्प बात ये है कि इस बार सस्पेंस थ्रिलर से लेकर फैमिली एंटरटेनर  और एक्साइटिंग मिस्ट्री-क्राइम तक अलग-अलग जॉनर की फिल्में और सीरीज धमाल मचाने आ रही हैं जो आपको वीकेंड को मजेदार बना देंगी. चलिए यहां इस फ्राइडे को जियो हॉट स्टार से लेकर नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो तक तमाम प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही नई फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

एफ1 द मूवी - एप्पल टीवी+
ब्रैड पिट की स्पोर्ट्स फिल्म, एफ1 द मूवी की कहानी 1990 के दशक के एक ट्रेंड ड्राइवर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका करियर एक जानलेवा दुर्घटना के बाद लगभग खत्म हो गया था. कई साल बाद, उसे अपने सपने को फिर से जीने का मौका मिलता है जब उसका पूर्व साथी, जो अब एक फॉर्मूला 1 टीम का मालिक है, उसे ट्रैक पर लौटने और एक नए ड्राइवर के साथ रेस करने का मौका देता है. फिल्म में जेवियर बार्डेम, केरी कोंडन और डैमसन इड्रिस भी अहम भूमिकाओं में हैं. एफ1 द मूवी इस शुक्रवार को एप्पल टीवी+ पर रिलीज़ हो रही है.

थ्री रोज़ेज़ सीज़न 2
थ्री रोज़ेज़ सीज़न 2 मुंबई की तीन सहेलियों की कहानी है, जो एक एड एजेंसी शुरू करती हैं, लेकिन फ्रांस से लौटे एक खतरनाक गैंगस्टर के चंगुल में फंस जाती हैं. इसमें भूमिकाओं में ईशा रेब्बा, राशि सिंह और कुशिता कल्लापु हैं, जबकि हर्षा चेमुडु और सत्या ने भी अहम रोल प्ले किया है. इसे इस फ्राइडे, 12 दिसंबर से ओटीटी के प्लेटफॉर्म अहा पर देखा जा सकता है.

कांथा
कांथा 2025 में रिलीज़ हुई एक तमिल पीरियड ड्रामा फिल्म है, जिसकी कहानी 1950 के दशक के मद्रास में सेट की गई है. यह फिल्म दिग्गज निर्देशक अय्या (समुथिरकानी) और उनके सुपरस्टार शिष्य टी.के. महादेवन (दुलकर सलमान) के बीच एक फिल्म प्रोजेक्ट को लेकर हुए अहंकार के टकराव पर बेस्ड है, जो तब एक हत्या के रहस्य में बदल जाता है जब एक इंस्पेक्टर (राणा दग्गुबाती) सेट की इन्वेस्टिगेशन करता है. कांथा को 12 दिसंबर, शुक्रवार से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जा सकता है.

साली मोहब्बत
साली मोहब्बत एक सस्पेंस थ्रिलर है, जिसमें स्मिता (राधिका आप्टे) नाम की एक छोटे शहर की गृहिणी की कहानी दिखाई गई है. उसके पति और चचेरे भाई के शव मिलने के बाद उसकी सीधी-सादी जिंदगी का पर्दाफाश हो जाता है, और वह दोहरे हत्याकांड में मुख्य संदिग्ध बन जाती है. इस मामले की जांच एक पुलिस अधिकारी रतन पंडित (दिव्यांदु) कर रहा है. यह फिल्म टिस्का चोपड़ा के निर्देशन में बनी पहली फिल्म है. इसे इस शुक्रवार से ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी5 पर स्ट्रीम किया जा सकता है.

सिंगल पापा
सिंगल पापा एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें कुणाल खेमू गौरव गहलोत (जीजी) का किरदार निभा रहे हैं, जो एक "बचकाना" व्यक्ति है और तलाक के तुरंत बाद बच्चा गोद लेने का फैसला करके अपने परिवार को चौंका देता है, जिससे उसे अकेले ही बच्चे की परवरिश करनी पड़ती है. इसमें प्राजक्ता कोली, मनोज पाहवा और आयशा रज़ा भी अहम रोल प्ले कर रहे हैं. सिंगल पापा को ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस शुक्रवार से देखा जा सकता है.

द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली
द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली एक मनोरंजक कॉमेडी सीरीज़ है जो बानी अहमद नाम की एक यंग राइटर की लाइफ की कहानी बयां करती है. अनुषा रिजवी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कृतिका कामरा, श्रेया धनवंतरी, शीबा चड्ढा और फरीदा जलाल ने अभिनय किया है. कहानी बानी (कृतिका) नाम की एक लेखिका के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका परिवार बिखरने के कारण उसे एक महत्वपूर्ण डेडलाइन का सामना करना पड़ता है, जिससे उसे काम और पारिवारिक संकटों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉट स्टार पर इस शुक्रवार से एंजॉय कर सकते हैं.

वेक अप डेड मैन: ए नाइफ्स आउट मिस्ट्री
वेक अप डेड मैन: ए नाइफ्स आउट मिस्ट्री में जासूस बेनोइट ब्लैंक की कहानी दिखाई गई है, जो न्यूयॉर्क के एक धर्मनिष्ठ धार्मिक समुदाय में करिश्माई पादरी मॉन्सिग्नोर जेफरसन विक्स (जोश ब्रोलिन) की बंद कमरे में हुई हत्या की जांच कर रहा है. इसे नेटफ्लिक्स पर इस शुक्रवार से स्ट्रीम किया जा सकता है.

टेलर स्विफ्ट: द एराज़ टूर – द फाइनल शो
टेलर स्विफ्ट: द एराज़ टूर – द फाइनल शो एक कॉन्सर्ट फिल्म है जिसमें 6 पार्ट वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ 'द एंड ऑफ एन एरा' भी शामिल है. पहले दो एपिसोड जियो हॉट स्टार पर 12 दिसंबर को उपलब्ध अवेलेबल होंगे इसके बाद, 26 दिसंबर को रैपअप तक हर हफ्ते दो एपिसोड टेलीकास्ट किए जाएंगे. यह फिल्म टेलर के रिकॉर्ड तोड़ एराज़ टूर (मार्च 2023 - दिसंबर 2024) के इमोशनल कॉन्क्लूजन को दर्शाती है, जिसमें टॉर्चर्ड पोएट्स डिपार्टमेंट का पूरा सेट, पहले कभी न देखे गए बैकस्टेज फुटेज, रिहर्सल और परिवार/दोस्तों के साथ इंटीमेट पल आदि शामिल हैं.

सिटी ऑफ शैडोज
आरो सैन्ज़ डे ला माज़ा के पहले नॉवेल पर बेस्ड सिटी ऑफ़ शैडोज़ एक छह-एपिसोड की स्पेनिश क्राइम थ्रिलर मिनी-सीरीज़ है. यह मिलो मलार्ट की कहानी है, जो एक बदनाम जासूस है, जिसे बार्सिलोना में गौडी की सबसे आइकॉनिक इमारतों में से एक से जलती हुई लाश मिलने के बाद ड्यूटी पर वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ता है. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, मलार्ट अपराध के एक अंधेरे जाल में उलझ जाता है. इसे नेटफ्लिक्स पर इस फ्राइडे, 12 दिसंबर से स्ट्रीम किया जा सकता है.

 

Published at : 11 Dec 2025 08:49 AM (IST)
Friday OTT Release Kaantha Single Papa Saali Mohabbat City Of Shadows
