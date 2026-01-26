हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीमोबाइल में कैसे डाउनलोड होता है मास्क्ड आधार कार्ड, जानें कहां होता है इस्तेमाल?

मोबाइल में कैसे डाउनलोड होता है मास्क्ड आधार कार्ड, जानें कहां होता है इस्तेमाल?

मास्क्ड आधार कार्ड रेगुलर आधार का सेफ वर्जन होता है, इसमें आधार नंबर के पहले 8 अंक छिपे रहते हैं और सिर्फ 4 अंक दिखाई देते हैं. हालांकि इसमें नाम, एड्रेस और क्यूआर कोड जैसी सभी जरूरी जानकारी रहती हैं.

By : कविता गाडरी | Edited By: प्रांजुल श्रीवास्तव | Updated at : 26 Jan 2026 01:10 PM (IST)
आज के समय में आधार कार्ड हर भारतीय नागरिक के लिए सबसे जरूरी पहचान बन चुका है. बैंक से जुड़ा काम हो, सरकारी योजना का फायदा लेना हो या कहीं पहचान बतानी हो हर जगह आधार की जरूरत पड़ती है, लेकिन पूरे 12 अंकों का आधार नंबर शेयर करना कई बार आपकी प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए यूआइडीएआइ ने लोगों को मास्क्ड आधार का ऑप्शन दिया है, जिससे आधार से जुड़ा फ्रॉड और पहचान चोरी का खतरा कम किया जा सके. 

क्या होता है मास्क्ड आधार कार्ड?

मास्क्ड आधार कार्ड रेगुलर आधार का ही एक सेफ वर्जन होता है, इसमें आधार नंबर के पहले 8 अंक छिपे हुए रहते हैं और सिर्फ चार अंक ही दिखाई देते हैं. जैसे अगर आपका आधार नंबर 1234 5678 9123 है तो मास्क्ड आधार में यह xxxx-xxxx-9123 इस तरह से दिखेगा. हालांकि इसमें नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और क्यूआर कोड जैसी सभी जरूरी जानकारी रहती है. यूआइडीएआइ के डिजिटल साइन होने की वजह से यह पूरी तरह वैध भी माना जाता है. 

कहां इस्तेमाल कर सकते हैं मास्क्ड आधार कार्ड?

यूआइडीएआइ के अनुसार मास्क्ड आधार कार्ड का इस्तेमाल कई जगह पर किया जा सकता है. जैसे केवाईसी और वेरिफिकेशन प्रोसेस में, नौकरी के लिए आवेदन करने में, होटल बुकिंग में पहचान के तौर पर, ट्रेन और एयरपोर्ट पर आईडी प्रूफ के रूप में मास्क्ड आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा पर्सनल लोन या बैंकिंग से जुड़े कामों में भी मास्क्ड आधार का इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि जहां पूरी पहचान की जरूरत होती है, वहां रेगुलर आधार मांगा जा सकता है. 

मोबाइल से मास्क्ड आधार कैसे डाउनलोड कर सकते हैं?

  • मोबाइल से मास्क्ड आधार डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले मोबाइल में mAadhaar App डाउनलोड करें. 
  • इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें. 
  • अब ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा करें. 
  • फिर Get Aadhaar- Download Aadhaar पर जाएं.
  • Masked Aadhaar का ऑप्शन सेलेक्ट करें. 
  • अब आधार नंबर या वीआईडी डालकर ओटीपी से वेरीफाई कर लें 
  • वेरीफाई करने के बाद कुछ ही सेकंड में मास्क्ड आधार मोबाइल में सेव हो जाएगा. 

यूआइडीएआइ वेबसाइट से कैसे करें मास्क्ड आधार डाउनलोड?

  • यूआइडीएआइ वेबसाइट से मास्क्ड आधार डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले myaadhaar.uidai.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
  • इसके बाद Download Aadhaar ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • अब आधार नंबर, VID या EID भरें.
  • सारी डिटेल भरने के लिए कैप्चा भरकर ओटीपी भरें.
  • OTP भरने के बाद Do you want a masked Aadhaar? पर टिक करें.
  • अब Verify and Download पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आपका मास्क्ड आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा. 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 26 Jan 2026 01:10 PM (IST)
