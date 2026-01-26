मोबाइल में कैसे डाउनलोड होता है मास्क्ड आधार कार्ड, जानें कहां होता है इस्तेमाल?

आज के समय में आधार कार्ड हर भारतीय नागरिक के लिए सबसे जरूरी पहचान बन चुका है. बैंक से जुड़ा काम हो, सरकारी योजना का फायदा लेना हो या कहीं पहचान बतानी हो हर जगह आधार की जरूरत पड़ती है, लेकिन पूरे 12 अंकों का आधार नंबर शेयर करना कई बार आपकी प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए यूआइडीएआइ ने लोगों को मास्क्ड आधार का ऑप्शन दिया है, जिससे आधार से जुड़ा फ्रॉड और पहचान चोरी का खतरा कम किया जा सके.

क्या होता है मास्क्ड आधार कार्ड?

मास्क्ड आधार कार्ड रेगुलर आधार का ही एक सेफ वर्जन होता है, इसमें आधार नंबर के पहले 8 अंक छिपे हुए रहते हैं और सिर्फ चार अंक ही दिखाई देते हैं. जैसे अगर आपका आधार नंबर 1234 5678 9123 है तो मास्क्ड आधार में यह xxxx-xxxx-9123 इस तरह से दिखेगा. हालांकि इसमें नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और क्यूआर कोड जैसी सभी जरूरी जानकारी रहती है. यूआइडीएआइ के डिजिटल साइन होने की वजह से यह पूरी तरह वैध भी माना जाता है.

कहां इस्तेमाल कर सकते हैं मास्क्ड आधार कार्ड?

यूआइडीएआइ के अनुसार मास्क्ड आधार कार्ड का इस्तेमाल कई जगह पर किया जा सकता है. जैसे केवाईसी और वेरिफिकेशन प्रोसेस में, नौकरी के लिए आवेदन करने में, होटल बुकिंग में पहचान के तौर पर, ट्रेन और एयरपोर्ट पर आईडी प्रूफ के रूप में मास्क्ड आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा पर्सनल लोन या बैंकिंग से जुड़े कामों में भी मास्क्ड आधार का इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि जहां पूरी पहचान की जरूरत होती है, वहां रेगुलर आधार मांगा जा सकता है.

मोबाइल से मास्क्ड आधार कैसे डाउनलोड कर सकते हैं?

मोबाइल से मास्क्ड आधार डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले मोबाइल में mAadhaar App डाउनलोड करें.

इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें.

अब ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा करें.

फिर Get Aadhaar- Download Aadhaar पर जाएं.

Masked Aadhaar का ऑप्शन सेलेक्ट करें.

अब आधार नंबर या वीआईडी डालकर ओटीपी से वेरीफाई कर लें

वेरीफाई करने के बाद कुछ ही सेकंड में मास्क्ड आधार मोबाइल में सेव हो जाएगा.

यूआइडीएआइ वेबसाइट से कैसे करें मास्क्ड आधार डाउनलोड?

यूआइडीएआइ वेबसाइट से मास्क्ड आधार डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले myaadhaar.uidai.gov.in वेबसाइट पर जाएं.

इसके बाद Download Aadhaar ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब आधार नंबर, VID या EID भरें.

सारी डिटेल भरने के लिए कैप्चा भरकर ओटीपी भरें.

OTP भरने के बाद Do you want a masked Aadhaar? पर टिक करें.

अब Verify and Download पर क्लिक करें.

इसके बाद आपका मास्क्ड आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा.

