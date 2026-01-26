झंडा फहराने के बाद कहीं और सैल्यूट करने लगीं IAS टीना डाबी, यूजर्स ने लिए मजे; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो चर्चा का विषय बन जाता है. कभी कोई मजेदार पल लोगों को हंसा देता है, तो कभी किसी छोटी-सी बात को लेकर लंबी बहस शुरू हो जाती है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बाड़मेर की जिला अधिकारी टीना डाबी नजर आ रही हैं. यह वीडियो गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण के बाद का है.

टीना डाबी वही अधिकारी हैं जो कभी यूपीएससी परीक्षा की टॉपर रह चुकी हैं और अपनी काबिलियत व काम को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं. हालांकि, इस बार वजह उनका कोई प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि एक कार्यक्रम के दौरान का छोटा-सा पल है, जिसे लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया.

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि झंडा फहराने के बाद जब सैल्यूट करने का समय आता है, तो जिलाधिकारी कुछ पल के लिए किस दिशा में खड़े होकर सैल्यूट करना है, इसे लेकर असमंजस में नजर आती हैं. वह एक बार इधर-उधर मुड़ती दिखती हैं, जिसके बाद सैल्यूट करती हैं. बस यही छोटा-सा सीन सोशल मीडिया पर लोगों की नजर में आ गया और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया.

ये हैं बाड़मेर की जिला अधिकारी टीना डाबी, जो यूपीएससी की टॉपर रह चुकी हैं।



मैडम भूल गई कि झंडा फहराने के बाद किस दिशा में मुंह करके कि सैल्यूट करना है।



कुछ लोग कह रहे है कि मैडम को कैमरे की आदत हो गई है इसलिए वो जिधर कैमरा देखती है उधर घूम जाती है 🙂 pic.twitter.com/mhUxTxEsvO — Aaruhi 🐱 (@CuteAaruhi4) January 26, 2026

लोगों ने क्या कहा?

यह वीडियो @CuteAaruhi4 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया था. वीडियो पोस्ट होते ही हजारों लोगों ने इसे देखा, शेयर किया और इस पर अपने-अपने अंदाज़ में प्रतिक्रिया दी. कुछ यूजर्स ने इस पर मजाकिया कमेंट्स किए. किसी ने लिखा कि, मैडम को अब कैमरे की इतनी आदत हो गई है कि जिधर कैमरा दिखता है, उधर ही मुड़ जाती हैं. वहीं कुछ लोगों ने इसे साधारण मानवीय भूल बताया और कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में कई बार जल्दबाजी या दबाव के कारण ऐसी छोटी गलतियां हो जाती हैं. इस वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर दो तरह की राय देखने को मिल रही है. एक तरफ कुछ लोग इसे मजाक के तौर पर ले रहे हैं और हल्के-फुल्के कमेंट कर रहे हैं. तो वहीं दूसरी ओर कई यूजर्स का कहना है कि एक छोटे से पल को जरूरत से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जा रहा है कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अधिकारी भी इंसान होते हैं और उनसे भी कभी-कभी छोटी चूक हो सकती है.

क्यों हो रहा है वीडियो इतना वायरल?

आज के दौर में कैमरा हर जगह मौजूद है. खासकर सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों की हर गतिविधि पर लोगों की नजर रहती है. ऐसे में कोई भी छोटा-सा पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाता है. टीना डाबी एक जानी-मानी प्रशासनिक अधिकारी हैं, इसलिए उनसे जुड़ा कोई भी वीडियो जल्दी लोगों का ध्यान खींच लेता है. यही वजह है कि यह वीडियो भी देखते ही देखते सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

