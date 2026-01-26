थिएटर पहुंचे सनी देओल, बाहर खड़े होकर फैंस को बॉर्डर 2 एंजॉय करते हुए देखा, हुए इमोशनल

बॉर्डर 2 ने 3 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया. फिल्म ने रविवार को 54.5 करोड़ की कमाई की. फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म एक्टर भी सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं और फैंस से पर्सनली मुलाकात भी कर रहे हैं. हाल ही में सनी देओल और अहान शेट्टी भी थिएटर गए. वहां उन्होंने गाड़ी में खड़े होकर फैंस से मुलाकात की. इसके अलावा सनी देओल थिएटर के बाहर भी खड़े नजर आए.

थिएटर के बाहर खड़े सनी देओल

सनी देओल को व्हाइट शर्ट और कैप लगाए देखा गया. वो थिएटर के बाहर खड़े होकर फैंस के रिएक्शन सुन रहे थे. थिएटर में अंदर पब्लिक चियर कर रही थी. पब्लिक का रिस्पॉन्स देख सनी देओल खुश और इमोशनल दिखे.

वहीं एक्टर वरुण धवन भी थिएटर गए थे. वरुण धवन मेट्रो से थिएटर पहुंचे थे. वो कैप और मास्क लगाए थिएटर पहुंचे थे. उन्होंने फैंस से फिल्म को लेकर रिस्पॉन्स लिया और मुलाकात की. सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हैं.

बता दें कि बॉर्डर 2 को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे एक्टर्स हैं. मोना सिंह औ सोनम बाजवा, मेधा राणा, अन्या सिंह फीमेल रोल्स में हैं. इस फिल्म के गाने भी चर्चा में हैं. संदेसे आते हैं, मिट्टी के बेटे जैसे गाने छा गए हैं. फिल्म की कहानी फैंस को इमोशनल कर देने वाली है.

बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉर्डर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करे तो फिल्म ने पहले दिन 30 करोड़ कमाए. दूसके दिन फिल्म ने 36.5 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे दिन फिल्म ने 54.5 करोड़ की कमाई की. तीसरे दिन फिल्म की कमाई 49.32 परसेंट इजाफा देखने को मिला. फिल्म ने छावा, धुरंधर और सैयारा जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए. अब देखना होगा कि फिल्म चौथे दिन कितनी कमाई करती है.