हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिपNarcissistic Relationship: किसे कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, जानें यह आपके रिश्ते को कैसे कर रहा खत्म?

Narcissistic Relationship: किसे कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, जानें यह आपके रिश्ते को कैसे कर रहा खत्म?

Toxic Relationship Signs: प्यार करने का तरीका और प्यार की परिभाषा दोनों ही आज के दौर में बदल चुके हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी क्या है और यह कैसे काम करता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 26 Jan 2026 12:15 PM (IST)
Preferred Sources

Why Narcissism Is Common In Modern Dating: प्यार के बारे में कहा जाता है कि "इंसान का प्यार अपने आप नहीं मरता, उसे या तो पार्टनर की अनदेखी मार देती है या फिर आत्ममुग्धता मार देती है." यह लाइन आज के रिश्तों की सच्चाई को बहुत गहराई से बयान करता है. एक हेल्दी रिश्ता सम्मान, समझ, देखभाल और बराबरी की जगह पर टिका होता है. लेकिन जब किसी एक व्यक्ति का "मैं" इतना बड़ा हो जाए कि रिश्ते में दूसरे की अहमियत ही खत्म होने लगे, तब वहीं से समस्या शुरू होती है.

आजकल डेटिंग और रिश्तों से जुड़ी बातचीत में नार्सिसिज्म एक ट्रेंडिंग शब्द बन चुका है. दरअसल, नार्सिसिस्टिक व्यक्तित्व वाला इंसान खुद को सबसे ऊपर रखता है, उसे लगातार तारीफ और ध्यान चाहिए होता है और जब ऐसा नहीं मिलता, तो वह रिश्ते में असंतोष और दूरी पैदा करने लगता है. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये नार्सिसिज्म होता क्या है और ये कैसे हमारे प्यार को अफेक्ट करता है. 

क्या होता है नार्सिसिज्म?

मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी सिर्फ रिश्तों को ही नहीं, बल्कि काम, पैसे और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करती है. ऐसे लोग अक्सर खुद को कम आंका हुआ महसूस करते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं और रिश्तों में खुश नहीं रह पाते. साइकोलॉजिस्ट के अनुसार, कोई भी रिश्ता तब संतुलित रहता है जब दोनों लोगों को बराबर सुना और समझा जाए. लेकिन जब एक व्यक्ति लगातार अपनी जरूरतों, इच्छाओं और भावनाओं को ही प्राथमिकता देने लगे और दूसरे को छोटा महसूस कराने लगे, तो यह नार्सिसिज्म की ओर इशारा करता है.

ऐसे रिश्तों में पार्टनर को अक्सर लगता है कि उसकी भावनाएं मायने नहीं रखतीं. नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपने व्यवहार को सही ठहराने में माहिर होता है और ध्यान न मिलने पर रिश्ते के अस्तित्व को ही खतरे में डाल देता है.

नार्सिसिस्टिक रिश्ते के साफ रेड फ्लैग

एक्सपर्ट के मुताबिक, हर मुश्किल या बहस को नार्सिसिज़्म कहना गलत है, लेकिन कुछ संकेत बेहद साफ होते हैं. जैसे कि-

  • अपनी जरूरतों को हमेशा सबसे ऊपर रखना
  • दूसरे के नजरिए को महत्व न देना
  • रिश्ते का मूड और दिशा खुद तय करना
  • लगातार तारीफ और वैलिडेशन की मांग
  • गैसलाइटिंग करना, यानी पार्टनर को अपनी ही सच्चाई पर शक करवा देना
  • सीमाओं का सम्मान न करना
  • शुरुआत में बेहद आकर्षक और बाद में भावनात्मक दूरी बना लेना

ऐसे रिश्ते समय के साथ मानसिक रूप से थका देने वाले हो जाते हैं.

क्या नार्सिसिज़्म नहीं है, इसे समझना भी जरूरी

साइकोलॉजिस्ट चेतावनी देते हैं कि हर गलती, हर तकरार या हर स्वार्थी व्यवहार नार्सिसिज़्म नहीं होता. आजकल लोग जल्दी लेबल लगा देते हैं, जो रिश्तों को और नुकसान पहुंचा सकता है.

 नार्सिसिज्म पर इतनी चर्चा क्यों?

डेटिंग ऐप्स, सोशल मीडिया और खुद को "ब्रांड" की तरह पेश करने की कल्चर ने लोगों को अहंकार-केंद्रित व्यवहार के प्रति ज्यादा संवेदनशील बना दिया है. जागरूकता जरूरी है, लेकिन समझदारी और संतुलन भी उतना ही अहम है. एक्सपर्ट का कहना है कि स्वस्थ रिश्ते सहानुभूति, जिम्मेदारी और भावनात्मक सुरक्षा पर टिके होते हैं. दूसरों में रेड फ्लैग ढूंढने के साथ-साथ आत्ममंथन और जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल मदद लेना भी उतना ही जरूरी है.

इसे भी पढ़ें- महिलाओं में थायरॉयड कैंसर का खतरा तीन गुना ज्यादा क्यों? जानिए इसके लक्षण, कारण और इलाज

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 26 Jan 2026 12:14 PM (IST)
Tags :
Narcissism In Relationships Signs Of A Narcissistic Partner Red Flags In Relationships
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हम दुनिया को...', रिपब्लिक डे पर EU चीफ ने भारत को लेकर क्या कहा, ट्रंप समेत पूरी दुनिया को सीधा मैसेज
'हम दुनिया को...', रिपब्लिक डे पर EU चीफ ने भारत को लेकर क्या कहा, ट्रंप समेत पूरी दुनिया को सीधा मैसेज
जम्मू और कश्मीर
Republic Day 2026: श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
विश्व
ट्रंप पर चल सकता है महाभियोग... भारत के खिलाफ एक्शन से नाराज हैं यूएस प्रेजीडेंट के सांसद, लीक्ड ऑडियो में बड़े खुलासे
ट्रंप पर चल सकता है महाभियोग... भारत के खिलाफ एक्शन से नाराज हैं यूएस प्रेजीडेंट के सांसद, लीक्ड ऑडियो में बड़े खुलासे
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए आई खुशखबरी, फिट हुआ धाकड़ बल्लेबाज; NZ के खिलाफ खेलेगा 5वां मैच
T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए आई खुशखबरी, फिट हुआ धाकड़ बल्लेबाज; NZ के खिलाफ खेलेगा 5वां मैच
Advertisement

वीडियोज

Republic Day 2026: देशभक्ति के रंग में रंगा देश..तिरंगे के साथ तैरकों ने किया स्विमिंग | Vadodara
Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस पर PM Modi ने देशवासियों को दी बधाई | Kartavya Path | Parade 2026
MP Breaking: पुलिस के हत्थे चढ़ी तस्करी करने वाली मां-बेटी, 30 किलो से ज्यादा गोमांस बरामद |ABP News
Kolkata Violence: कोलकाता में आपस में भिड़े BJP-TMC कार्यकर्ता, मंच पर लगाई आग | Breaking
Republic Day 2026: PM Modi ने EU अध्यक्ष को क्या समझाया? जो देख दुनिया रह गई हैरान! | Parade
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हम दुनिया को...', रिपब्लिक डे पर EU चीफ ने भारत को लेकर क्या कहा, ट्रंप समेत पूरी दुनिया को सीधा मैसेज
'हम दुनिया को...', रिपब्लिक डे पर EU चीफ ने भारत को लेकर क्या कहा, ट्रंप समेत पूरी दुनिया को सीधा मैसेज
जम्मू और कश्मीर
Republic Day 2026: श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
विश्व
ट्रंप पर चल सकता है महाभियोग... भारत के खिलाफ एक्शन से नाराज हैं यूएस प्रेजीडेंट के सांसद, लीक्ड ऑडियो में बड़े खुलासे
ट्रंप पर चल सकता है महाभियोग... भारत के खिलाफ एक्शन से नाराज हैं यूएस प्रेजीडेंट के सांसद, लीक्ड ऑडियो में बड़े खुलासे
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए आई खुशखबरी, फिट हुआ धाकड़ बल्लेबाज; NZ के खिलाफ खेलेगा 5वां मैच
T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए आई खुशखबरी, फिट हुआ धाकड़ बल्लेबाज; NZ के खिलाफ खेलेगा 5वां मैच
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल
एग्रीकल्चर
पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार, इनको नहीं मिलेगा स्कीम का फायदा
पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार, इनको नहीं मिलेगा स्कीम का फायदा
यूटिलिटी
दुख की घड़ी में दिल्ली सरकार देती है 20000 की मदद, जानें कब और कौन ले सकता है फायदा?
दुख की घड़ी में दिल्ली सरकार देती है 20000 की मदद, जानें कब और कौन ले सकता है फायदा?
हेल्थ
Neeraj Chopra Injury: नीरज चोपड़ा की 'गोल्डन' वापसी की राह में बैक इंजरी का रोड़ा, जानें कितना खतरनाक होता है यह?
नीरज चोपड़ा की 'गोल्डन' वापसी की राह में बैक इंजरी का रोड़ा, जानें कितना खतरनाक होता है यह?
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget