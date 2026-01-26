'भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए', शिबू सोरेन को पद्म भूषण दिए जाने पर सांसद पप्पू यादव

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिवंगत पिता और वरिष्ठ आदिवासी नेता शिबू सोरेन को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है. पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने के बाद इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं. बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सोमवार (26 जनवरी, 2026) को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया. शिबू सोरेन को पद्म भूषण दिए जाने पर पप्पू यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधा.

गुरुजी सम्मान के मोहताज नहीं: पप्पू यादव

अपने पोस्ट में पप्पू यादव ने लिखा है, "दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी आदिवासी अस्मिता, अधिकार, पहचान के प्रतीक हैं. उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए. पद्म भूषण देना मोदी सरकार की आदिवासी समाज के प्रति हीन भावना का परिचायक, आजादी के बाद का सर्वोच्च आदिवासी राजनेता, संथाली संघर्ष संस्कृति अर्थात गुरुजी सम्मान के मोहताज नहीं."

दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी आदिवासी

अस्मिता,अधिकार,पहचान के प्रतीक हैं

उन्हें भारतरत्न से नवाजा जाना चाहिए

पद्मभूषण देना मोदी सरकार की

आदिवासी समाज के प्रति

हीनभावना का परिचायक



आज़ादी के बाद का सर्वोच्च आदिवासी

राजनेता,संथाली संघर्ष संस्कृति अर्थात

गुरुजी सम्मान के मोहताज नहीं — Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) January 26, 2026

हेमंत सोरेन बोले- भारत रत्न थे… और सदैव रहेंगे

उधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपनी प्रतिक्रिया में भारत रत्न का जिक्र किया है. उन्होंने कहा, "झारखंड की जनता के हृदय और विचारों में, और लद्दाख से केरल तक, राजस्थान से असम तक देश के आदिवासी समाज के बीच, भारत मां के सच्चे सपूत, स्व. बाबा दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी भारत रत्न थे, हैं और सदैव रहेंगे."

उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा है, "हम सबके प्रिय, सम्माननीय और आदरणीय बाबा स्व. दिशाेम गुरुजी शिबू सोरेन जी को पद्म भूषण सम्मान से घोषणा के लिए, झारखंड की समस्त जनता की ओर से मै केंद्र सरकार को हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं. स्व. दिशोम गुरुजी का जीवन राजनीतिक सीमाओं से कहीं परे, अनंत तक जाता है. उनका संपूर्ण जीवन समता, समावेशी और सामाजिक न्याय, अस्मिता, आदिवासी पहचान, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण तथा शोषित-वंचित वर्गों के हक और अधिकारों के लिए किए गए विराट संघर्ष का साक्षी रहा है. यह वही संघर्ष था, जिसने दशकों की सामाजिक और राजनीतिक लड़ाई के बाद झारखंड को उसका अपना राज्य दिलाया और झारखंडवासियों को झारखंडी होने का गर्व."

