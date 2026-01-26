हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए', शिबू सोरेन को पद्म भूषण दिए जाने पर सांसद पप्पू यादव

'भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए', शिबू सोरेन को पद्म भूषण दिए जाने पर सांसद पप्पू यादव

Shibbu Soren Padma Bhushan Award: शिबू सोरेन को पद्म भूषण दिया गया है. पप्पू यादव ने भारत रत्न का जिक्र तो किया ही है साथ ही हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि शिबू सोरेन भारत रत्न थे, हैं और सदैव रहेंगे.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 26 Jan 2026 01:03 PM (IST)
Preferred Sources

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिवंगत पिता और वरिष्ठ आदिवासी नेता शिबू सोरेन को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है. पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने के बाद इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं. बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सोमवार (26 जनवरी, 2026) को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया. शिबू सोरेन को पद्म भूषण दिए जाने पर पप्पू यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधा.

गुरुजी सम्मान के मोहताज नहीं: पप्पू यादव

अपने पोस्ट में पप्पू यादव ने लिखा है, "दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी आदिवासी अस्मिता, अधिकार, पहचान के प्रतीक हैं. उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए. पद्म भूषण देना मोदी सरकार की आदिवासी समाज के प्रति हीन भावना का परिचायक, आजादी के बाद का सर्वोच्च आदिवासी राजनेता, संथाली संघर्ष संस्कृति अर्थात गुरुजी सम्मान के मोहताज नहीं."

हेमंत सोरेन बोले- भारत रत्न थे… और सदैव रहेंगे

उधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपनी प्रतिक्रिया में भारत रत्न का जिक्र किया है. उन्होंने कहा, "झारखंड की जनता के हृदय और विचारों में, और लद्दाख से केरल तक, राजस्थान से असम तक देश के आदिवासी समाज के बीच, भारत मां के सच्चे सपूत, स्व. बाबा दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी भारत रत्न थे, हैं और सदैव रहेंगे."

उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा है, "हम सबके प्रिय, सम्माननीय और आदरणीय बाबा स्व. दिशाेम गुरुजी शिबू सोरेन जी को पद्म भूषण सम्मान से घोषणा के लिए, झारखंड की समस्त जनता की ओर से मै केंद्र सरकार को हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं. स्व. दिशोम गुरुजी का जीवन राजनीतिक सीमाओं से कहीं परे, अनंत तक जाता है. उनका संपूर्ण जीवन समता, समावेशी और सामाजिक न्याय, अस्मिता, आदिवासी पहचान, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण तथा शोषित-वंचित वर्गों के हक और अधिकारों के लिए किए गए विराट संघर्ष का साक्षी रहा है. यह वही संघर्ष था, जिसने दशकों की सामाजिक और राजनीतिक लड़ाई के बाद झारखंड को उसका अपना राज्य दिलाया और झारखंडवासियों को झारखंडी होने का गर्व."

यह भी पढ़ें- '2030 तक एक करोड़ सरकारी नौकरियां और रोजगार', गणतंत्र दिवस पर बोले बिहार के राज्यपाल

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read
Published at : 26 Jan 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Bharat Ratna Padma Bhushan Shibu Soren BIHAR NEWS PAPPU YADAV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हम दुनिया को...', रिपब्लिक डे पर EU चीफ ने भारत को लेकर क्या कहा, ट्रंप समेत पूरी दुनिया को सीधा मैसेज
'हम दुनिया को...', रिपब्लिक डे पर EU चीफ ने भारत को लेकर क्या कहा, ट्रंप समेत पूरी दुनिया को सीधा मैसेज
जम्मू और कश्मीर
Republic Day 2026: श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
विश्व
ट्रंप पर चल सकता है महाभियोग... भारत के खिलाफ एक्शन से नाराज हैं यूएस प्रेजीडेंट के सांसद, लीक्ड ऑडियो में बड़े खुलासे
ट्रंप पर चल सकता है महाभियोग... भारत के खिलाफ एक्शन से नाराज हैं यूएस प्रेजीडेंट के सांसद, लीक्ड ऑडियो में बड़े खुलासे
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए आई खुशखबरी, फिट हुआ धाकड़ बल्लेबाज; NZ के खिलाफ खेलेगा 5वां मैच
T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए आई खुशखबरी, फिट हुआ धाकड़ बल्लेबाज; NZ के खिलाफ खेलेगा 5वां मैच
Advertisement

वीडियोज

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पहुंचे PM मोदी, लोगों में दिखा खास उत्साह
Republic Day 2026: 'विकसित भारत के सपने को साकार..', गणतंत्र दिवस पर बोले रक्षा मंत्री Rajnath Singh
Republic Day 2026: 90 मिनट की परेड में क्या होगा खास, 77वें गणतंत्र दिवस की जानिए बड़ी बातें |
Republic Day 2026: Shankaracharya विवाद पर CM Yogi का आया बड़ा बयान | Avimukteshwaranand | Magh Mela
Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस पर छाई नौसेना की शक्ति और वीरता | Indian Army
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हम दुनिया को...', रिपब्लिक डे पर EU चीफ ने भारत को लेकर क्या कहा, ट्रंप समेत पूरी दुनिया को सीधा मैसेज
'हम दुनिया को...', रिपब्लिक डे पर EU चीफ ने भारत को लेकर क्या कहा, ट्रंप समेत पूरी दुनिया को सीधा मैसेज
जम्मू और कश्मीर
Republic Day 2026: श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
विश्व
ट्रंप पर चल सकता है महाभियोग... भारत के खिलाफ एक्शन से नाराज हैं यूएस प्रेजीडेंट के सांसद, लीक्ड ऑडियो में बड़े खुलासे
ट्रंप पर चल सकता है महाभियोग... भारत के खिलाफ एक्शन से नाराज हैं यूएस प्रेजीडेंट के सांसद, लीक्ड ऑडियो में बड़े खुलासे
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए आई खुशखबरी, फिट हुआ धाकड़ बल्लेबाज; NZ के खिलाफ खेलेगा 5वां मैच
T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए आई खुशखबरी, फिट हुआ धाकड़ बल्लेबाज; NZ के खिलाफ खेलेगा 5वां मैच
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल
एग्रीकल्चर
पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार, इनको नहीं मिलेगा स्कीम का फायदा
पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार, इनको नहीं मिलेगा स्कीम का फायदा
यूटिलिटी
दुख की घड़ी में दिल्ली सरकार देती है 20000 की मदद, जानें कब और कौन ले सकता है फायदा?
दुख की घड़ी में दिल्ली सरकार देती है 20000 की मदद, जानें कब और कौन ले सकता है फायदा?
हेल्थ
Neeraj Chopra Injury: नीरज चोपड़ा की 'गोल्डन' वापसी की राह में बैक इंजरी का रोड़ा, जानें कितना खतरनाक होता है यह?
नीरज चोपड़ा की 'गोल्डन' वापसी की राह में बैक इंजरी का रोड़ा, जानें कितना खतरनाक होता है यह?
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget