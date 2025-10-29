हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थरिफाइंड ऑयल खाने से होती हैं इतनी दिक्कतें, खराब हो जाते हैं बॉडी के ये अंग

रिफाइंड ऑयल खाने से होती हैं इतनी दिक्कतें, खराब हो जाते हैं बॉडी के ये अंग

रिफाइंड ऑयल के प्रोसेस होने का तरीका ही इसे खतरनाक बना देता है. यह धीरे-धीरे शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचाता है और कई गंभीर बीमारियों की जड़ बन जाता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 29 Oct 2025 07:02 PM (IST)
रिफाइंड ऑयल के प्रोसेस होने का तरीका ही इसे खतरनाक बना देता है. यह धीरे-धीरे शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचाता है और कई गंभीर बीमारियों की जड़ बन जाता है.

आजकल ज्यादातर घरों की रसोई में रिफाइंड ऑयल का यूज बहुत आम बात हो गई है.टीवी और सोशल मीडिया के विज्ञापनों में इसे हल्क, फिटनेस फ्रेंडली, कोलेस्ट्रॉल फ्री और दिल के लिए अच्छा बता कर बेचा जाता है. लोग भी बिना सोचे-समझे इसे रोजमर्रा की कुकिंग में यूज करते हैं. चाहे सब्जी बनानी हो, पराठे सेंकने हों या पकौड़े तलने हों. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ऑयल आपकी सेहत के लिए कितना हानिकारक हो सकता है.

1/7
रिफाइंड ऑयल के प्रोसेस होने का तरीका ही इसे खतरनाक बना देता है. यह धीरे-धीरे शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचाता है और कई गंभीर बीमारियों की जड़ बन जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि रिफाइंड ऑयल क्यों खतरनाक है और यह शरीर के किन-किन हिस्सों को नुकसान पहुंचाता है.
रिफाइंड ऑयल के प्रोसेस होने का तरीका ही इसे खतरनाक बना देता है. यह धीरे-धीरे शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचाता है और कई गंभीर बीमारियों की जड़ बन जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि रिफाइंड ऑयल क्यों खतरनाक है और यह शरीर के किन-किन हिस्सों को नुकसान पहुंचाता है.
2/7
यह ऑयल किसी भी नेचुरल सोर्स जैसे सरसों, सोया, सूरजमुखी, मकई या पाम से बनाया जाता है. लेकिन इसे निकालने के बाद कई बार केमिकल्स, हेक्सेन, और हाई टेंपरेचर पर प्रोसेस किया जाता है ताकि इसका रंग, गंध और स्वाद खत्म हो जाए. इस प्रोसेसिंग में ऑयल के सारे नेचुरल न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स खत्म हो जाते हैं और एक ऐसा ऑयल बना जाता है, जिसमें पोषण कम और नुकसान ज्यादा होता है.
यह ऑयल किसी भी नेचुरल सोर्स जैसे सरसों, सोया, सूरजमुखी, मकई या पाम से बनाया जाता है. लेकिन इसे निकालने के बाद कई बार केमिकल्स, हेक्सेन, और हाई टेंपरेचर पर प्रोसेस किया जाता है ताकि इसका रंग, गंध और स्वाद खत्म हो जाए. इस प्रोसेसिंग में ऑयल के सारे नेचुरल न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स खत्म हो जाते हैं और एक ऐसा ऑयल बना जाता है, जिसमें पोषण कम और नुकसान ज्यादा होता है.
3/7
रिफाइंड ऑयल में ट्रांस फैट और ओमेगा-6 फैटी एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. ये तत्व हमारे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं और अच्छा कोलेस्ट्रॉल घटाते हैं. इससे दिल की नसों में ब्लॉकेज बनने लगता है और धीरे-धीरे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिफाइंड ऑयल का ज्यादा सेवन, सिगरेट पीने जितना ही हानिकारक हो सकता है.
रिफाइंड ऑयल में ट्रांस फैट और ओमेगा-6 फैटी एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. ये तत्व हमारे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं और अच्छा कोलेस्ट्रॉल घटाते हैं. इससे दिल की नसों में ब्लॉकेज बनने लगता है और धीरे-धीरे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिफाइंड ऑयल का ज्यादा सेवन, सिगरेट पीने जितना ही हानिकारक हो सकता है.
4/7
इसमें मौजूद हानिकारक केमिकल्स और अनहेल्दी फैट्स ब्रेन सेल्स की मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचाते हैं. इससे दिमाग की काम करने की ताकत कम हो जाती है और डिप्रेशन, स्ट्रेस, मेमोरी लॉस जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं.अगर बच्चे या बुजुर्ग लंबे समय तक रिफाइंड ऑयल खाते रहें तो उनकी मानसिक क्षमता और फोकस पर असर पड़ सकता है.
इसमें मौजूद हानिकारक केमिकल्स और अनहेल्दी फैट्स ब्रेन सेल्स की मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचाते हैं. इससे दिमाग की काम करने की ताकत कम हो जाती है और डिप्रेशन, स्ट्रेस, मेमोरी लॉस जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं.अगर बच्चे या बुजुर्ग लंबे समय तक रिफाइंड ऑयल खाते रहें तो उनकी मानसिक क्षमता और फोकस पर असर पड़ सकता है.
5/7
रिफाइंड ऑयल में कैलोरी और ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. ये शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ा देते हैं, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं रहता. लंबे समय में यही चीज मोटापा, टाइप-2 डायबिटीज और फैटी लिवर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनती है. जो लोग तले-भुने खाने या जंक फूड ज्यादा खाते हैं, उनमें ये खतरा और भी बढ़ जाता है.
रिफाइंड ऑयल में कैलोरी और ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. ये शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ा देते हैं, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं रहता. लंबे समय में यही चीज मोटापा, टाइप-2 डायबिटीज और फैटी लिवर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनती है. जो लोग तले-भुने खाने या जंक फूड ज्यादा खाते हैं, उनमें ये खतरा और भी बढ़ जाता है.
6/7
इस ऑयल में मौजूद फ्री रेडिकल्स और केमिकल्स लिवर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं. लिवर को ऑयल को प्रोसेस करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिससे फैटी लिवर और लिवर इन्फ्लेमेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. साथ ही ये टॉक्सिन किडनी को भी प्रभावित करते हैं और शरीर में टॉक्सिन्स का जमाव बढ़ाते हैं.
इस ऑयल में मौजूद फ्री रेडिकल्स और केमिकल्स लिवर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं. लिवर को ऑयल को प्रोसेस करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिससे फैटी लिवर और लिवर इन्फ्लेमेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. साथ ही ये टॉक्सिन किडनी को भी प्रभावित करते हैं और शरीर में टॉक्सिन्स का जमाव बढ़ाते हैं.
7/7
जब रिफाइंड ऑयल को बार-बार गर्म किया जाता है, तो उसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं. ये फ्री रेडिकल्स शरीर में ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं, जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं. यही कारण है कि ज्यादा तले हुए खाने से ब्रेस्ट, कोलन और स्किन कैंसर का खतरा बढ़ सकता है.
जब रिफाइंड ऑयल को बार-बार गर्म किया जाता है, तो उसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं. ये फ्री रेडिकल्स शरीर में ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं, जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं. यही कारण है कि ज्यादा तले हुए खाने से ब्रेस्ट, कोलन और स्किन कैंसर का खतरा बढ़ सकता है.
Published at : 29 Oct 2025 07:02 PM (IST)
Tags :
Refined Oil Health LIfestyle Refined Oil Side Effects

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करा रहे यूनुस, ढाका में ISI ने बनाया ठिकाना, क्या है आसिम मुनीर की स्ट्रैटजी?
भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करा रहे यूनुस, ढाका में ISI ने बनाया ठिकाना, क्या है आसिम मुनीर की स्ट्रैटजी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
विश्व
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
क्रिकेट
सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, कौन है ज्यादा अमीर? जानें दोनों की टोटल नेटवर्थ में कितना अंतर
सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, कौन है ज्यादा अमीर? जानें दोनों की टोटल नेटवर्थ में कितना अंतर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

UP Viral Stunt Video: रील का बुखार...ट्रैफिक नियम तार-तार | ABP News
8th Pay Commission: Salary में कितना इज़ाफ़ा होगा? जानिए Fitment Factor का पूरा game| Paisa Live
IPO Alert: Studds Accessories Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Bollywood News: DE-DE Pyaar में जल्द होगी Honey Singh की धामकेदार एंट्री | KFH

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करा रहे यूनुस, ढाका में ISI ने बनाया ठिकाना, क्या है आसिम मुनीर की स्ट्रैटजी?
भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करा रहे यूनुस, ढाका में ISI ने बनाया ठिकाना, क्या है आसिम मुनीर की स्ट्रैटजी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
विश्व
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
क्रिकेट
सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, कौन है ज्यादा अमीर? जानें दोनों की टोटल नेटवर्थ में कितना अंतर
सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, कौन है ज्यादा अमीर? जानें दोनों की टोटल नेटवर्थ में कितना अंतर
बॉलीवुड
'रामायण' के लिए फूटी-कौड़ी नहीं ले रहा ये एक्टर, रणबीर-यश से साई पल्लवी तक ने वसूले करोड़ों
'रामायण' के लिए फूटी-कौड़ी नहीं ले रहा ये एक्टर, रणबीर से यश तक ने वसूले करोड़ों
जनरल नॉलेज
बाइक की पीछे की सीट क्यों रखी जाती है ऊंची, क्या है इसके पीछे की वजह?
बाइक की पीछे की सीट क्यों रखी जाती है ऊंची, क्या है इसके पीछे की वजह?
जनरल नॉलेज
एक ट्रेन में क्यों लगाए जाते हैं दो-दो इंजन, कैसे किया जाता है इन्हें कंट्रोल?
एक ट्रेन में क्यों लगाए जाते हैं दो-दो इंजन, कैसे किया जाता है इन्हें कंट्रोल?
यूटिलिटी
फ्री एलपीजी सिलेंडर का बड़ा मौका, जानें कौन ले सकता है इस योजना का फायदा
फ्री एलपीजी सिलेंडर का बड़ा मौका, जानें कौन ले सकता है इस योजना का फायदा
ABP NEWS
Bihar Election 2025: “बिहार की जनता के नाम नीतीश का खुला संदेश!” | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: “बिहार की जनता के नाम नीतीश का खुला संदेश!” | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: चुनाव जितने के लिए कैसे पूरी करेंगे अपनी ये प्रतिज्ञा? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: चुनाव जितने के लिए कैसे पूरी करेंगे अपनी ये प्रतिज्ञा? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: बिहार की जनता के लिए Nitish का खुला खत? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: बिहार की जनता के लिए Nitish का खुला खत? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar election 2025: कर्पूरी ठाकुर आखिर क्यों हैं बिहार की जननायक? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: कर्पूरी ठाकुर आखिर क्यों हैं बिहार की जननायक? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'SIR के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी'- Priyanka Gandhi | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'SIR के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी'- Priyanka Gandhi | ABP NEWS SHORTS
Embed widget