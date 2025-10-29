रिफाइंड ऑयल खाने से होती हैं इतनी दिक्कतें, खराब हो जाते हैं बॉडी के ये अंग

यह ऑयल किसी भी नेचुरल सोर्स जैसे सरसों, सोया, सूरजमुखी, मकई या पाम से बनाया जाता है. लेकिन इसे निकालने के बाद कई बार केमिकल्स, हेक्सेन, और हाई टेंपरेचर पर प्रोसेस किया जाता है ताकि इसका रंग, गंध और स्वाद खत्म हो जाए. इस प्रोसेसिंग में ऑयल के सारे नेचुरल न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स खत्म हो जाते हैं और एक ऐसा ऑयल बना जाता है, जिसमें पोषण कम और नुकसान ज्यादा होता है.