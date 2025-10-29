एक्सप्लोरर
रिफाइंड ऑयल खाने से होती हैं इतनी दिक्कतें, खराब हो जाते हैं बॉडी के ये अंग
रिफाइंड ऑयल के प्रोसेस होने का तरीका ही इसे खतरनाक बना देता है. यह धीरे-धीरे शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचाता है और कई गंभीर बीमारियों की जड़ बन जाता है.
आजकल ज्यादातर घरों की रसोई में रिफाइंड ऑयल का यूज बहुत आम बात हो गई है.टीवी और सोशल मीडिया के विज्ञापनों में इसे हल्क, फिटनेस फ्रेंडली, कोलेस्ट्रॉल फ्री और दिल के लिए अच्छा बता कर बेचा जाता है. लोग भी बिना सोचे-समझे इसे रोजमर्रा की कुकिंग में यूज करते हैं. चाहे सब्जी बनानी हो, पराठे सेंकने हों या पकौड़े तलने हों. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ऑयल आपकी सेहत के लिए कितना हानिकारक हो सकता है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 29 Oct 2025 07:02 PM (IST)
हेल्थ
10 Photos
कैसे पता चलेगा आपका हार्ट सही से पंप नहीं कर रहा ब्लड? ये 10 लक्षण दिखें तो तुरंत हो जाएं अलर्ट
हेल्थ
7 Photos
हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं दिल से जुड़ी ये 7 बीमारियां, गलती से भी न करें इग्नोर
हेल्थ
7 Photos
बार-बार टेंशन लेते हैं तो आज ही देखना शुरू कर दें ऐसी फिल्में, जादुई दवा जैसे करेंगी काम
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करा रहे यूनुस, ढाका में ISI ने बनाया ठिकाना, क्या है आसिम मुनीर की स्ट्रैटजी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
विश्व
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
क्रिकेट
सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, कौन है ज्यादा अमीर? जानें दोनों की टोटल नेटवर्थ में कितना अंतर
Advertisement
हेल्थ
10 Photos
कैसे पता चलेगा आपका हार्ट सही से पंप नहीं कर रहा ब्लड? ये 10 लक्षण दिखें तो तुरंत हो जाएं अलर्ट
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion