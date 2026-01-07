हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीAadhaar का PVC कार्ड बनवाना भी हुआ महंगा, जानें अब कितने रुपये करने होंगे खर्च?

Aadhaar का PVC कार्ड बनवाना भी हुआ महंगा, जानें अब कितने रुपये करने होंगे खर्च?

आज के समय में आधार कार्ड हर जरूरी काम में यूज होता है. चाहे बैंक का काम हो, सरकारी योजना का फायदा लेना हो या पहचान के तौर पर कहीं दिखाना हो.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 07 Jan 2026 08:04 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप भी अपने आधार कार्ड को पर्स में रखने के लिए प्लास्टिक वाला PVC आधार कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, तो आपको बता दें कि नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही आधार PVC कार्ड से जुड़ा एक बड़ा बदलाव सामने आया है. अब इसे बनवाने के लिए आपको पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. 

आज के समय में आधार कार्ड हर जरूरी काम में यूज होता है. चाहे बैंक का काम हो, सरकारी योजना का फायदा लेना हो या पहचान के तौर पर कहीं दिखाना हो. ऐसे में लोग कागज वाले आधार की जगह PVC कार्ड को ज्यादा पसंद करने लगे हैं, क्योंकि यह ATM कार्ड जैसा छोटा, मजबूत और टिकाऊ होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अब आधार PVC कार्ड का नया चार्ज कितना हो गया है और यह कार्ड आखिर होता क्या है. 

आधार PVC कार्ड का नया चार्ज क्या हो गया है?

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने आधार PVC कार्ड की फीस बढ़ा दी है. पहले आधार PVC कार्ड बनवाने के लिए 50 रुपये देने पड़ते थे. लेकिन 1 जनवरी 2026 से इसका चार्ज बढ़ाकर 75 रुपये कर दिया गया है. यह 75 रुपये की फीस टैक्स समेत है यानी इसके अलावा आपको कोई अलग पैसा नहीं देना होगा. यह नया चार्ज तब लगेगा, जब आप myAadhaar पोर्टल या mAadhaar ऐप के जरिए ऑनलाइन PVC कार्ड ऑर्डर करेंगे. 

आधार PVC कार्ड की फीस क्यों बढ़ाई गई?

UIDAI के अनुसार, पिछले कुछ सालों में PVC कार्ड बनाने से जुड़ा खर्च काफी बढ़ गया है. कार्ड बनाने में यूज होने वाला मटेरियल, उसकी प्रिंटिंग, सिक्योरिटी फीचर और इंडिया पोस्ट के जरिए सुरक्षित डिलीवरी, इन सभी चीजों का खर्च पहले के मुकाबले ज्यादा हो गया है. इसी वजह से UIDAI ने फीस में थोड़ा इजाफा किया है, ताकि लोगों को अच्छी क्वालिटी का, मजबूत और सुरक्षित आधार PVC कार्ड समय पर मिल सके. 

Aadhaar PVC Card क्या होता है?

आधार PVC कार्ड एक प्लास्टिक का आधार कार्ड होता है, जो दिखने में बिल्कुल डेबिट या क्रेडिट कार्ड जैसा होता है.  यह कागज वाले आधार कार्ड के मुकाबले ज्यादा मजबूत होता है, जल्दी खराब नहीं होता और पानी से भी सुरक्षित रहता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि PVC आधार कार्ड कोई नया आधार नहीं है.  इसमें वही जानकारी होती है जो आपके पुराने आधार में होती है. इसकी वैधता (Validity) बिल्कुल वही है जो कागज वाले आधार और e-Aadhaar की होती है. पहचान के तौर पर यह हर जगह मान्य है. 

 आधार PVC कार्ड ऑनलाइन कैसे ऑर्डर करें?

1. आप घर बैठे ऑनलाइन PVC कार्ड मंगवा सकते हैं. इसके लिए UIDAI की वेबसाइट myaadhaar.uidai.gov.in पर जाएं. 

2. वहां अपना आधार नंबर, वर्चुअल ID और एनरोलमेंट नंबर डालें. 

3. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. 

4. OTP डालकर डिटेल चेक करें. 

5. इसके बाद 75 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करें. 

6. पेमेंट के बाद आपको Service Request Number (SRN) मिलेगा. इसी SRN नंबर से आप अपने कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं. 

आधार PVC कार्ड कितने दिनों में घर पहुंचता है?

UIDAI ऑर्डर मिलने के बाद करीब 5 वर्किंग डे में कार्ड प्रिंट करता है. इसके बाद कार्ड इंडिया पोस्ट की स्पीड पोस्ट से भेजा जाता है. आमतौर पर 15 वर्किंग डे के अंदर कार्ड आपके घर पहुंच जाता है. डिलीवरी से जुड़ी हर जानकारी आपको SMS के जरिए मिलती रहती है. अगर आपने PVC कार्ड ऑर्डर कर दिया है, तो UIDAI की वेबसाइट पर जाकर आधार नंबर और Service Request Number डालकर आप कार्ड का स्टेटस देख सकते हैं. जब कार्ड पोस्ट हो जाता है, तो आपको इंडिया पोस्ट का ट्रैकिंग नंबर भी मिल जाता है. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली में रॉन्ग साइड गाड़ी चलाई तो कितनी मिलेगी सजा, जानें क्या कहता है कानून

Published at : 07 Jan 2026 08:04 AM (IST)
Tags :
Aadhaar PVC Card Aadhaar PVC Card Fees Aadhaar Card New Charges Aadhaar PVC Card 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
EXCLUSIVE: दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में क्यों चला बुलडोजर, कैसे शुरू हुआ विवाद, मस्जिद का लिंक क्या?
EXCLUSIVE: दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में क्यों चला बुलडोजर, कैसे शुरू हुआ विवाद, मस्जिद का लिंक क्या?
दिल्ली NCR
दिल्ली पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल, भीड़ पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले, ABP के पास Exclusive तस्वीरें
दिल्ली पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल, भीड़ पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले, ABP के पास Exclusive तस्वीरें
विश्व
'मुझसे पीएम मोदी खुश नहीं...', ट्रंप को हो गया गलती का अहसास! भारत संग रिश्तों पर क्या बोला?
'मुझसे पीएम मोदी खुश नहीं...', ट्रंप को हो गया गलती का अहसास! भारत संग रिश्तों पर क्या बोला?
स्पोर्ट्स
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
Advertisement

वीडियोज

Srinagara Fire Breaking: थर्माकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, चारों तरफ धुआं- धुआं | Breaking
Sansani:दीवार में पुलिस का 'VIP मेहमान'! Crime News
JNU की बदनामी.. वामपंथी हरकत पुरानी! | JNU Violence | JNU History | Breaking | ABP News
UP SIR: CM Yogi Vs Akhilesh Yadav..शहरों में ज्यादा वोट कटने का किसे घाटा? | UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: वोट कटौती पर अखिलेश की बेचैनी... 27 में सपा का नुक्सान! | UP SIR | EC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
EXCLUSIVE: दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में क्यों चला बुलडोजर, कैसे शुरू हुआ विवाद, मस्जिद का लिंक क्या?
EXCLUSIVE: दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में क्यों चला बुलडोजर, कैसे शुरू हुआ विवाद, मस्जिद का लिंक क्या?
दिल्ली NCR
दिल्ली पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल, भीड़ पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले, ABP के पास Exclusive तस्वीरें
दिल्ली पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल, भीड़ पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले, ABP के पास Exclusive तस्वीरें
विश्व
'मुझसे पीएम मोदी खुश नहीं...', ट्रंप को हो गया गलती का अहसास! भारत संग रिश्तों पर क्या बोला?
'मुझसे पीएम मोदी खुश नहीं...', ट्रंप को हो गया गलती का अहसास! भारत संग रिश्तों पर क्या बोला?
स्पोर्ट्स
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
Ikkis BO Day 6: अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी रिपोर्ट
अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी रिपोर्ट
ट्रेंडिंग
Video: 'घर में जगह नहीं' बोलकर मां को वृद्धाश्रम में छोड़ा, बेटी की बेरहमी देख टूट जाएगा दिल
'घर में जगह नहीं' बोलकर मां को वृद्धाश्रम में छोड़ा, बेटी की बेरहमी देख टूट जाएगा दिल
जनरल नॉलेज
पाकिस्तानी शख्स से शादी करने वाली सरबजीत कौर कौन, क्यों उन्हें डिपोर्ट नहीं कर रहा पाकिस्तान?
पाकिस्तानी शख्स से शादी करने वाली सरबजीत कौर कौन, क्यों उन्हें डिपोर्ट नहीं कर रहा पाकिस्तान?
हेल्थ
कॉपर या कांच की बोतल... किसमें पानी पीना बेस्ट? जानें फायदे-नुकसान और मिथ से जुड़ी हर बात
कॉपर या कांच की बोतल... किसमें पानी पीना बेस्ट? जानें फायदे-नुकसान और मिथ से जुड़ी हर बात
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget