Aadhaar का PVC कार्ड बनवाना भी हुआ महंगा, जानें अब कितने रुपये करने होंगे खर्च?

अगर आप भी अपने आधार कार्ड को पर्स में रखने के लिए प्लास्टिक वाला PVC आधार कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, तो आपको बता दें कि नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही आधार PVC कार्ड से जुड़ा एक बड़ा बदलाव सामने आया है. अब इसे बनवाने के लिए आपको पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे.

आज के समय में आधार कार्ड हर जरूरी काम में यूज होता है. चाहे बैंक का काम हो, सरकारी योजना का फायदा लेना हो या पहचान के तौर पर कहीं दिखाना हो. ऐसे में लोग कागज वाले आधार की जगह PVC कार्ड को ज्यादा पसंद करने लगे हैं, क्योंकि यह ATM कार्ड जैसा छोटा, मजबूत और टिकाऊ होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अब आधार PVC कार्ड का नया चार्ज कितना हो गया है और यह कार्ड आखिर होता क्या है.

आधार PVC कार्ड का नया चार्ज क्या हो गया है?

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने आधार PVC कार्ड की फीस बढ़ा दी है. पहले आधार PVC कार्ड बनवाने के लिए 50 रुपये देने पड़ते थे. लेकिन 1 जनवरी 2026 से इसका चार्ज बढ़ाकर 75 रुपये कर दिया गया है. यह 75 रुपये की फीस टैक्स समेत है यानी इसके अलावा आपको कोई अलग पैसा नहीं देना होगा. यह नया चार्ज तब लगेगा, जब आप myAadhaar पोर्टल या mAadhaar ऐप के जरिए ऑनलाइन PVC कार्ड ऑर्डर करेंगे.

आधार PVC कार्ड की फीस क्यों बढ़ाई गई?

UIDAI के अनुसार, पिछले कुछ सालों में PVC कार्ड बनाने से जुड़ा खर्च काफी बढ़ गया है. कार्ड बनाने में यूज होने वाला मटेरियल, उसकी प्रिंटिंग, सिक्योरिटी फीचर और इंडिया पोस्ट के जरिए सुरक्षित डिलीवरी, इन सभी चीजों का खर्च पहले के मुकाबले ज्यादा हो गया है. इसी वजह से UIDAI ने फीस में थोड़ा इजाफा किया है, ताकि लोगों को अच्छी क्वालिटी का, मजबूत और सुरक्षित आधार PVC कार्ड समय पर मिल सके.

Aadhaar PVC Card क्या होता है?

आधार PVC कार्ड एक प्लास्टिक का आधार कार्ड होता है, जो दिखने में बिल्कुल डेबिट या क्रेडिट कार्ड जैसा होता है. यह कागज वाले आधार कार्ड के मुकाबले ज्यादा मजबूत होता है, जल्दी खराब नहीं होता और पानी से भी सुरक्षित रहता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि PVC आधार कार्ड कोई नया आधार नहीं है. इसमें वही जानकारी होती है जो आपके पुराने आधार में होती है. इसकी वैधता (Validity) बिल्कुल वही है जो कागज वाले आधार और e-Aadhaar की होती है. पहचान के तौर पर यह हर जगह मान्य है.

आधार PVC कार्ड ऑनलाइन कैसे ऑर्डर करें?

1. आप घर बैठे ऑनलाइन PVC कार्ड मंगवा सकते हैं. इसके लिए UIDAI की वेबसाइट myaadhaar.uidai.gov.in पर जाएं.

2. वहां अपना आधार नंबर, वर्चुअल ID और एनरोलमेंट नंबर डालें.

3. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा.

4. OTP डालकर डिटेल चेक करें.

5. इसके बाद 75 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करें.

6. पेमेंट के बाद आपको Service Request Number (SRN) मिलेगा. इसी SRN नंबर से आप अपने कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं.

आधार PVC कार्ड कितने दिनों में घर पहुंचता है?

UIDAI ऑर्डर मिलने के बाद करीब 5 वर्किंग डे में कार्ड प्रिंट करता है. इसके बाद कार्ड इंडिया पोस्ट की स्पीड पोस्ट से भेजा जाता है. आमतौर पर 15 वर्किंग डे के अंदर कार्ड आपके घर पहुंच जाता है. डिलीवरी से जुड़ी हर जानकारी आपको SMS के जरिए मिलती रहती है. अगर आपने PVC कार्ड ऑर्डर कर दिया है, तो UIDAI की वेबसाइट पर जाकर आधार नंबर और Service Request Number डालकर आप कार्ड का स्टेटस देख सकते हैं. जब कार्ड पोस्ट हो जाता है, तो आपको इंडिया पोस्ट का ट्रैकिंग नंबर भी मिल जाता है.

