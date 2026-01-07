हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थकॉस्मैटिक सर्जरी से मौत! 38 साल की इटैलियन इंफ्लूएंसर को आखिर हुआ क्या?

कॉस्मैटिक सर्जरी से मौत! 38 साल की इटैलियन इंफ्लूएंसर को आखिर हुआ क्या?

कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद इटली की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यूलिया बुर्तसेवा की मौत हो गई. रूस में हुई इस घटना ने ब्यूटी सर्जरी की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 07 Jan 2026 08:03 AM (IST)
Preferred Sources

आज के दौर और लाइफस्टाइल में खुद को सुंदर और बेहतर दिखाने की एक होड़ सी लग गई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते प्रभाव और आधुनिक होती जीवनशैली की वजह से लोग अपने शरीर के साथ नए-नए प्रयोग कर रहे हैं. इन्हीं प्रयोगों में से एक है कॉस्मेटिक सर्जरी, जिसकी मदद से लोग खुद को सुंदर और आकर्षक दिखाने की कोशिश करते हैं. लेकिन हाल ही में हुई एक घटना ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, जिसमें कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद इटली की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की मौत हो गई. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कॉस्मेटिक सर्जरी की सुरक्षा को लेकर बहस छिड़ गई है.

कौन थीं यूलिया बुर्तसेवा?

दरअसल, यूलिया बुर्तसेवा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थीं. उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram पर करीब 70,000 फॉलोअर्स थे. उनकी उम्र लगभग 38 साल थी. यूलिया इटली के नेपल्स में अपने पति ज्यूसेपे और छोटी बेटी के साथ रहती थीं. इंस्टाग्राम पर वह खुद को एक प्यार करने वाली मां के रूप में पेश करती थीं और अपनी बेटी के साथ रोजमर्रा के जीवन से जुड़े व्लॉग्स, हंसी-मजाक, खेलकूद, लाइफस्टाइल और पर्सनल हेल्थ केयर से जुड़ा कंटेंट शेयर करती थीं.

कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए रूस पहुंची थीं यूलिया

करीब 4 जनवरी को यूलिया अपने देश इटली से निकलकर मास्को, रूस पहुंची थीं, जहां उन्हें कॉस्मेटिक सर्जरी करानी थी. सर्जरी से कुछ समय पहले भी उन्होंने सोशल मीडिया पर कंटेंट अपलोड किया था, जिसमें वह काफी खुश नजर आ रही थीं. लेकिन एक क्लिनिक में सर्जरी होने के बाद उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी. इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

सर्जरी के बाद बिगड़ी हालत

रूस की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्लॉगर यूलिया बुर्तसेवा ने मास्को के एक क्लिनिक में कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई थी. सर्जरी के बाद उनकी हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. जानकारी के अनुसार, यूलिया ने अपने नितंबों को बड़ा और सुडौल बनाने के लिए सर्जरी करवाई थी.

एनाफिलेक्टिक शॉक बना मौत की वजह

रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सर्जरी के दौरान यूलिया को एनाफिलेक्टिक शॉक आया, जो एक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया होती है. यह प्रतिक्रिया दवाओं या एनेस्थेटिक के कारण हो सकती है. एनाफिलेक्टिक शॉक के दौरान ब्लड प्रेशर तेजी से गिर जाता है, शरीर पर चकत्ते या निशान पड़ सकते हैं और सूजन भी आ सकती है. यह एलर्जी स्थिति जानलेवा साबित हो सकती है, जैसा कि इस मामले में हुआ.

यह भी पढ़ें: Parle Owner: बिस्किट बनाने वाली कंपनी पारले का कौन है मालिक, उसका किस धर्म से वास्ता?

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 07 Jan 2026 08:03 AM (IST)
Tags :
Cosmetic Surgery Death Influencer Death Yulia Burtseva Death Cosmetic Surgery Safety
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
EXCLUSIVE: दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में क्यों चला बुलडोजर, कैसे शुरू हुआ विवाद, मस्जिद का लिंक क्या?
EXCLUSIVE: दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में क्यों चला बुलडोजर, कैसे शुरू हुआ विवाद, मस्जिद का लिंक क्या?
दिल्ली NCR
दिल्ली पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल, भीड़ पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले, ABP के पास Exclusive तस्वीरें
दिल्ली पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल, भीड़ पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले, ABP के पास Exclusive तस्वीरें
विश्व
'मुझसे पीएम मोदी खुश नहीं...', ट्रंप को हो गया गलती का अहसास! भारत संग रिश्तों पर क्या बोला?
'मुझसे पीएम मोदी खुश नहीं...', ट्रंप को हो गया गलती का अहसास! भारत संग रिश्तों पर क्या बोला?
स्पोर्ट्स
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
Advertisement

वीडियोज

Srinagara Fire Breaking: थर्माकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, चारों तरफ धुआं- धुआं | Breaking
Sansani:दीवार में पुलिस का 'VIP मेहमान'! Crime News
JNU की बदनामी.. वामपंथी हरकत पुरानी! | JNU Violence | JNU History | Breaking | ABP News
UP SIR: CM Yogi Vs Akhilesh Yadav..शहरों में ज्यादा वोट कटने का किसे घाटा? | UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: वोट कटौती पर अखिलेश की बेचैनी... 27 में सपा का नुक्सान! | UP SIR | EC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
EXCLUSIVE: दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में क्यों चला बुलडोजर, कैसे शुरू हुआ विवाद, मस्जिद का लिंक क्या?
EXCLUSIVE: दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में क्यों चला बुलडोजर, कैसे शुरू हुआ विवाद, मस्जिद का लिंक क्या?
दिल्ली NCR
दिल्ली पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल, भीड़ पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले, ABP के पास Exclusive तस्वीरें
दिल्ली पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल, भीड़ पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले, ABP के पास Exclusive तस्वीरें
विश्व
'मुझसे पीएम मोदी खुश नहीं...', ट्रंप को हो गया गलती का अहसास! भारत संग रिश्तों पर क्या बोला?
'मुझसे पीएम मोदी खुश नहीं...', ट्रंप को हो गया गलती का अहसास! भारत संग रिश्तों पर क्या बोला?
स्पोर्ट्स
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
Ikkis BO Day 6: अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी रिपोर्ट
अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी रिपोर्ट
ट्रेंडिंग
Video: 'घर में जगह नहीं' बोलकर मां को वृद्धाश्रम में छोड़ा, बेटी की बेरहमी देख टूट जाएगा दिल
'घर में जगह नहीं' बोलकर मां को वृद्धाश्रम में छोड़ा, बेटी की बेरहमी देख टूट जाएगा दिल
जनरल नॉलेज
पाकिस्तानी शख्स से शादी करने वाली सरबजीत कौर कौन, क्यों उन्हें डिपोर्ट नहीं कर रहा पाकिस्तान?
पाकिस्तानी शख्स से शादी करने वाली सरबजीत कौर कौन, क्यों उन्हें डिपोर्ट नहीं कर रहा पाकिस्तान?
हेल्थ
कॉपर या कांच की बोतल... किसमें पानी पीना बेस्ट? जानें फायदे-नुकसान और मिथ से जुड़ी हर बात
कॉपर या कांच की बोतल... किसमें पानी पीना बेस्ट? जानें फायदे-नुकसान और मिथ से जुड़ी हर बात
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget