कॉस्मैटिक सर्जरी से मौत! 38 साल की इटैलियन इंफ्लूएंसर को आखिर हुआ क्या?

आज के दौर और लाइफस्टाइल में खुद को सुंदर और बेहतर दिखाने की एक होड़ सी लग गई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते प्रभाव और आधुनिक होती जीवनशैली की वजह से लोग अपने शरीर के साथ नए-नए प्रयोग कर रहे हैं. इन्हीं प्रयोगों में से एक है कॉस्मेटिक सर्जरी, जिसकी मदद से लोग खुद को सुंदर और आकर्षक दिखाने की कोशिश करते हैं. लेकिन हाल ही में हुई एक घटना ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, जिसमें कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद इटली की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की मौत हो गई. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कॉस्मेटिक सर्जरी की सुरक्षा को लेकर बहस छिड़ गई है.

कौन थीं यूलिया बुर्तसेवा?

दरअसल, यूलिया बुर्तसेवा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थीं. उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram पर करीब 70,000 फॉलोअर्स थे. उनकी उम्र लगभग 38 साल थी. यूलिया इटली के नेपल्स में अपने पति ज्यूसेपे और छोटी बेटी के साथ रहती थीं. इंस्टाग्राम पर वह खुद को एक प्यार करने वाली मां के रूप में पेश करती थीं और अपनी बेटी के साथ रोजमर्रा के जीवन से जुड़े व्लॉग्स, हंसी-मजाक, खेलकूद, लाइफस्टाइल और पर्सनल हेल्थ केयर से जुड़ा कंटेंट शेयर करती थीं.

कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए रूस पहुंची थीं यूलिया

करीब 4 जनवरी को यूलिया अपने देश इटली से निकलकर मास्को, रूस पहुंची थीं, जहां उन्हें कॉस्मेटिक सर्जरी करानी थी. सर्जरी से कुछ समय पहले भी उन्होंने सोशल मीडिया पर कंटेंट अपलोड किया था, जिसमें वह काफी खुश नजर आ रही थीं. लेकिन एक क्लिनिक में सर्जरी होने के बाद उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी. इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

सर्जरी के बाद बिगड़ी हालत

रूस की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्लॉगर यूलिया बुर्तसेवा ने मास्को के एक क्लिनिक में कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई थी. सर्जरी के बाद उनकी हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. जानकारी के अनुसार, यूलिया ने अपने नितंबों को बड़ा और सुडौल बनाने के लिए सर्जरी करवाई थी.

एनाफिलेक्टिक शॉक बना मौत की वजह

रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सर्जरी के दौरान यूलिया को एनाफिलेक्टिक शॉक आया, जो एक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया होती है. यह प्रतिक्रिया दवाओं या एनेस्थेटिक के कारण हो सकती है. एनाफिलेक्टिक शॉक के दौरान ब्लड प्रेशर तेजी से गिर जाता है, शरीर पर चकत्ते या निशान पड़ सकते हैं और सूजन भी आ सकती है. यह एलर्जी स्थिति जानलेवा साबित हो सकती है, जैसा कि इस मामले में हुआ.

