एक्सप्लोरर
Panic Attack Treatment: क्या होता है पैनिक अटैक, जानें इससे निपटने के लिए क्या हैं सबसे आसान तरीके?
Panic Attack: कई लोग पैनिक अटैक जैसी मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं. पैनिक अटैक कई बार जानलेवा भी होता है. ऐसे में इसे समय रहते पहचानकर और सही उपाय अपनाकर कंट्रोल किया जा सकता है.
Panic Attack Treatment: आजकल की खराब लाइफस्टाइल के बीच हम सभी बहुत तनाव में रहते हैं. काम का प्रेशर, परिवार की जिम्मेदारियां, सोशल मीडिया, आर्थिक चिंता इन सबका असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है. ऐसे में कई लोग पैनिक अटैक जैसी मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं. पैनिक अटैक कई बार जानलेवा भी होता है. ऐसे में इसे समय रहते पहचानकर और सही उपाय अपनाकर कंट्रोल किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि पैनिक अटैक क्या होता है और इससे निपटने के लिए सबसे आसान तरीके क्या हैं.
1/6
2/6
Published at : 28 Mar 2026 04:10 PM (IST)
हेल्थ
7 Photos
छिपा हुआ खतराः क्या आप भी पी रहे हैं बीमारी? लिक्विड कैलोरी धीरे-धीरे कर रहा शरीर को बर्बाद
हेल्थ
8 Photos
क्या होता है क्वाड्रिप्लेजिया, जिसने ले ली हरीश राणा की जान? बाइकर्स को सबसे ज्यादा खतरा
हेल्थ
9 Photos
संजय बांगर की बेटी अनाया ने कराई जेंडर अफर्मिंग सर्जरी, जानिए क्या होती है यह प्रक्रिया?
हेल्थ
7 Photos
अपनी व्रत की थाली को ऐसे बनाएं हेल्दी, नहीं तो ज्यादा कैलोरी के चक्कर में बढ़ जाएगा वजन
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
महाकालेश्वर मंदिर यात्रा: भस्म आरती से लेकर दर्शन तक, उज्जैन में 2-3 दिन में कैसे करें प्लान?
लाइफस्टाइल
75 म्यूटेशन के साथ आया कोरोना का नया वैरिएंट, जानें इससे डरने की जरूरत कितनी?
लाइफस्टाइल
सुबह उठते ही ये गलतियां करते हैं 99% लोग, डॉक्टर ने बताया- किन बातों का रखें ध्यान
लाइफस्टाइल
कितनी कारगर हैं पेनकिलर वाली आइसक्रीम, जानें ये सेहत के लिए कितनी खतरनाक?
Advertisement
प्रेम कुमारJournalist
Opinion