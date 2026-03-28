पैनिक अटैक में व्यक्ति को दिल की तेज धड़कन या घबराहट, सांस लेने में मुश्किल या घुटन, पसीना आना या कंपकंपी, सीने में दर्द या बेचैनी, चक्कर या बेहोशी जैसा महसूस होना, हाथ-पैर में सुन्नपन या झनझनाहट, खुद से अलग महसूस करना और मरने या कंट्रोल खोने का डर जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं.