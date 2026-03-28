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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थPanic Attack Treatment: क्या होता है पैनिक अटैक, जानें इससे निपटने के लिए क्या हैं सबसे आसान तरीके?

Panic Attack Treatment: क्या होता है पैनिक अटैक, जानें इससे निपटने के लिए क्या हैं सबसे आसान तरीके?

Panic Attack: कई लोग पैनिक अटैक जैसी मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं. पैनिक अटैक कई बार जानलेवा भी होता है. ऐसे में इसे समय रहते पहचानकर और सही उपाय अपनाकर कंट्रोल किया जा सकता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 28 Mar 2026 04:10 PM (IST)
Panic Attack: कई लोग पैनिक अटैक जैसी मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं. पैनिक अटैक कई बार जानलेवा भी होता है. ऐसे में इसे समय रहते पहचानकर और सही उपाय अपनाकर कंट्रोल किया जा सकता है.

Panic Attack Treatment: आजकल की खराब लाइफस्टाइल के बीच हम सभी बहुत तनाव में रहते हैं. काम का प्रेशर, परिवार की जिम्मेदारियां, सोशल मीडिया, आर्थिक चिंता इन सबका असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है. ऐसे में कई लोग पैनिक अटैक जैसी मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं. पैनिक अटैक कई बार जानलेवा भी होता है. ऐसे में इसे समय रहते पहचानकर और सही उपाय अपनाकर कंट्रोल किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि पैनिक अटैक क्या होता है और इससे निपटने के लिए सबसे आसान तरीके क्या हैं.

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पैनिक अटैक अचानक आने वाला डर या चिंता का दौरा होता है. पैनिक अटैक में व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कुछ भयानक होने वाला है. इसमें दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस रुकने जैसी समस्या होती है, पसीना आता है, हाथ-पैर में सुन्न या झनझनाहट महसूस होती है.
पैनिक अटैक अचानक आने वाला डर या चिंता का दौरा होता है. पैनिक अटैक में व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कुछ भयानक होने वाला है. इसमें दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस रुकने जैसी समस्या होती है, पसीना आता है, हाथ-पैर में सुन्न या झनझनाहट महसूस होती है.
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पैनिक अटैक में व्यक्ति को दिल की तेज धड़कन या घबराहट, सांस लेने में मुश्किल या घुटन, पसीना आना या कंपकंपी, सीने में दर्द या बेचैनी, चक्कर या बेहोशी जैसा महसूस होना, हाथ-पैर में सुन्नपन या झनझनाहट, खुद से अलग महसूस करना और मरने या कंट्रोल खोने का डर जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं.
पैनिक अटैक में व्यक्ति को दिल की तेज धड़कन या घबराहट, सांस लेने में मुश्किल या घुटन, पसीना आना या कंपकंपी, सीने में दर्द या बेचैनी, चक्कर या बेहोशी जैसा महसूस होना, हाथ-पैर में सुन्नपन या झनझनाहट, खुद से अलग महसूस करना और मरने या कंट्रोल खोने का डर जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं.
Published at : 28 Mar 2026 04:10 PM (IST)
Tags :
Healthy Lifestyle Panic Attacks Panic Attack Symptoms Panic Attack Causes

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