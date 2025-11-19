एक्सप्लोरर
आपके किचन में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ये 5 चीजें, तुरंत निकालकर करें बाहर
अगर किचन साफ-सुथरा और व्यवस्थित हो तो घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, लेकिन अगर इसमें गंदगी या ऐसे सामान रखे हों जो सेहत के लिए हानिकारक हों, तो यह परिवार की सेहत को प्रभावित कर सकता है.
रसोई घर यानी किचन किसी भी घर का सबसे जरूरी हिस्सा होता है. यही वह जगह है जहां परिवार के लिए रोजाना खाना तैयार होता है और घर के लोगों की सेहत और खुशहाली का आधार बनता है.अगर किचन साफ-सुथरा और व्यवस्थित हो तो घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, लेकिन अगर इसमें गंदगी या ऐसे सामान रखे हों जो सेहत के लिए हानिकारक हों, तो यह परिवार की खुशहाली और सेहत दोनों को प्रभावित कर सकता है. इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने किचन में रखे सामान पर ध्यान दें और कुछ चीजों को तुरंत हटाएं. तो आइए जानते हैं कि आइए उन 5 चीजों के बारे में जानते हैं, जिन्हें किचन से तुरंत बाहर करना चाहिए.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 19 Nov 2025 06:05 PM (IST)
हेल्थ
5 Photos
गाउट अटैक से पहले दिखते हैं यूरिक एसिड के ये 5 लक्षण, नजरअंदाज करना हो सकता है खतरनाक
हेल्थ
6 Photos
मरीज देखते-देखते डॉक्टर को हार्ट अटैक और मौत, मर्दों में कैसे होते हैं हार्ट फेल्योर के लक्षण?
हेल्थ
7 Photos
एक महीने तक रोज भिंडी और नींबू का पानी पीने से क्या होगा? जानें 6 हैरान करने वाले फायदे
हेल्थ
6 Photos
क्या आपको भी गैस की वजह से सीने में होता है दर्द? एक्सपर्ट्स से जानें कारण और बचने के 5 देसी तरीके
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बिहार
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
क्रिकेट
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
साउथ सिनेमा
प्रभास की 'फौजी' दो हिस्सों में होगी रिलीज, सेकेंड पार्ट में होगा 'कांतारा' जैसा ट्विस्ट
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion