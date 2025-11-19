आपके किचन में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ये 5 चीजें, तुरंत निकालकर करें बाहर

किचन में टूटे-फूटे बर्तन, फटी हुई थाली या चटकी हुई हांडी रखना सेहत के लिए ठीक नहीं है. ये न सिर्फ खाने की शुद्धता को प्रभावित करते हैं, बल्कि नेगेटिव एनर्जी को भी अट्रैक्ट करते हैं. जले हुए तवे या पुराने बर्तन आपकी हेल्थ पर निगेटिव असर डालते हैं. ऐसे में पुराने और टूटे बर्तनों को तुरंत हटा दें और उनके स्थान पर मजबूत, साफ-सुथरे बर्तनों का यूज करें.