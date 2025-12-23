बच्चों का बढ़ता स्क्रीन टाइम बना टेंशन की वजह, मोबाइल की लत से बदल रहा व्यवहार

बच्चों के माता-पिता का कहना है कि उनके बच्चे मोबाइल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा से ज्यादा समय बिता रहे हैं. बच्चे बड़ी मात्रा में सोशल मीडिया, गेमिंग और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है