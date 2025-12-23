हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थबच्चों का बढ़ता स्क्रीन टाइम बना टेंशन की वजह, मोबाइल की लत से बदल रहा व्यवहार

बच्चों का बढ़ता स्क्रीन टाइम बना टेंशन की वजह, मोबाइल की लत से बदल रहा व्यवहार

भारत में बच्चों का बढ़ता स्क्रीन टाइम माता-पिता के लिए चिंता का कारण बन गया है. सर्वे के मुताबिक बच्चे दिन में 3 घंटे से ज्यादा मोबाइल पर बिता रहे हैं, जिससे उनके व्यवहार पर असर दिख रहा है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 23 Dec 2025 08:07 AM (IST)
भारत में बच्चों का बढ़ता स्क्रीन टाइम माता-पिता के लिए चिंता का कारण बन गया है. सर्वे के मुताबिक बच्चे दिन में 3 घंटे से ज्यादा मोबाइल पर बिता रहे हैं, जिससे उनके व्यवहार पर असर दिख रहा है.

भारत में बच्चों का बढ़ता स्क्रीन टाइम एक गंभीर चिंता का विषय है. अक्सर हमने अपने आसपास और घरों में देखा है कि बच्चे अब बाहर खेलने के बजाय अपना अधिकतर समय मोबाइल के इस्तेमाल में लगा रहे हैं. पढ़ाई से लेकर खेल और दोस्ती तक, सब कुछ स्क्रीन के जरिए होने लगा है. आमतौर पर शहरों में रहने वाले बच्चों में मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा देखा गया है, जिससे उनके पेरेंट्स की चिंता बढ़ गई है. कई माता-पिता का मानना है कि बच्चों द्वारा मोबाइल का बढ़ता इस्तेमाल उनके व्यवहार में भी बदलाव ला रहा है.

1/7
बच्चों के माता-पिता का कहना है कि उनके बच्चे मोबाइल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा से ज्यादा समय बिता रहे हैं. बच्चे बड़ी मात्रा में सोशल मीडिया, गेमिंग और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है
बच्चों के माता-पिता का कहना है कि उनके बच्चे मोबाइल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा से ज्यादा समय बिता रहे हैं. बच्चे बड़ी मात्रा में सोशल मीडिया, गेमिंग और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है
2/7
सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) 2025 के तहत नियम लागू किए हैं, लेकिन बच्चों के माता-पिता का मानना है कि सिर्फ नियम बनाने से समस्या हल नहीं होगी. इसके लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है.
सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) 2025 के तहत नियम लागू किए हैं, लेकिन बच्चों के माता-पिता का मानना है कि सिर्फ नियम बनाने से समस्या हल नहीं होगी. इसके लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है.
Published at : 23 Dec 2025 08:07 AM (IST)
Tags :
Children Screen Time Mobile Addiction In Kids Kids And Mobile Phones Social Media Impact On Children

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Chinese Air Force: चीन ने राफेल के सामने उतारे J-16, वीडियो ने दुनिया को चौंकाया, कौन किस पर पड़ा भारी
चीन ने राफेल के सामने उतारे J-16, वीडियो ने दुनिया को चौंकाया, कौन किस पर पड़ा भारी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र कैडर में NIA चीफ सदानंद दाते की री-एंट्री, 26/11 हमले में निभा चुके हैं मुख्य भूमिका
महाराष्ट्र कैडर में NIA चीफ सदानंद दाते की री-एंट्री, 26/11 हमले में निभा चुके हैं मुख्य भूमिका
विश्व
India Vs Vietnam Currency: वियतनाम में ले जाएंगे 1 लाख तो बन जाएंगे बड़े रईस, जानें कितनी हो जाएगी कीमत
वियतनाम में ले जाएंगे 1 लाख तो बन जाएंगे बड़े रईस, जानें कितनी हो जाएगी कीमत
क्रिकेट
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

जल्लाद मुस्कान की 'COPYCAT सिस्टर',संभल की सनम बेवफा का हॉरर शो
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Humayun Kabir | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Aravali Hills: प्रदूषण पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिया हर सवाल का जवाब| Hills Protest | abp News
Aravali Hills: अरावली विवाद को लेकर जगह-जगह विरोध | Hills Protest | Aravali Protest | abp News
Aravali Hills: राजस्थान के सिरोही में बड़ा प्रदर्शन | Hills Protest | Aravali Protest | abp News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Chinese Air Force: चीन ने राफेल के सामने उतारे J-16, वीडियो ने दुनिया को चौंकाया, कौन किस पर पड़ा भारी
चीन ने राफेल के सामने उतारे J-16, वीडियो ने दुनिया को चौंकाया, कौन किस पर पड़ा भारी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र कैडर में NIA चीफ सदानंद दाते की री-एंट्री, 26/11 हमले में निभा चुके हैं मुख्य भूमिका
महाराष्ट्र कैडर में NIA चीफ सदानंद दाते की री-एंट्री, 26/11 हमले में निभा चुके हैं मुख्य भूमिका
विश्व
India Vs Vietnam Currency: वियतनाम में ले जाएंगे 1 लाख तो बन जाएंगे बड़े रईस, जानें कितनी हो जाएगी कीमत
वियतनाम में ले जाएंगे 1 लाख तो बन जाएंगे बड़े रईस, जानें कितनी हो जाएगी कीमत
क्रिकेट
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
बॉलीवुड
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
हेल्थ
सर्दियों में शरीर को रखना है गर्म, डाइट में शामिल करें ये पावरफुल ड्राई फ्रूट्स
सर्दियों में शरीर को रखना है गर्म, डाइट में शामिल करें ये पावरफुल ड्राई फ्रूट्स
ट्रेंडिंग
समय के आगे मेयर भी बेबस, उद्घाटन ट्रेन ने नहीं किया नेता जी का इंतजार, तांकती रह गई भीड़- वीडियो वायरल
समय के आगे मेयर भी बेबस, उद्घाटन ट्रेन ने नहीं किया नेता जी का इंतजार, तांकती रह गई भीड़- वीडियो वायरल
नौकरी
NABARD में नौकरी का शानदार मौका, 3 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
NABARD में नौकरी का शानदार मौका, 3 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget