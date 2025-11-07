बच्चों को ज्यादा नींद इसलिए चाहिए क्योंकि उनका दिमाग और शरीर तेजी से बढ़ता है. जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, दिमाग मेच्योर होता जाता है और नींद की जरूरत घटती जाती है. वयस्कों के लिए नींद का काम होता है दिमाग को रीचार्ज करना, थकान मिटाना और इमोश्नल संतुलन बनाए रखना.