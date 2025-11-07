एक्सप्लोरर
Healthy Sleep Routine: किस उम्र कितने घंटे की नींद होती है जरूरी? न्यूरोलॉजिस्ट ने बता दिया बॉडी की सेहत बनाने वाला राज
Benefits of Good Sleep: इंसान के लिए जो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, उनमें से एक है नींद. चलिए आपको बताते हैं कि आपको उम्र के हिसाब से कितनी नींद की जरूरत होती है, जिससे आप फिट रहते हैं.
नींद शरीर और दिमाग के लिए उतनी ही जरूरी है जितना खाना और पानी, लेकिन जयादातर लोगों को यह नहीं पता कि उम्र के हिसाब से कितनी नींद लेनी चाहिए. हाल ही में न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर कुमार ने बताया कि नवजात शिशुओं को 14 से 17 घंटे, छोटे बच्चों को 12 से 16 घंटे, स्कूली बच्चों को 9 से 12 घंटे, किशोरों को 8 से 10 घंटे और वयस्कों को रोज़ाना 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए.
Published at : 07 Nov 2025 08:02 AM (IST)
