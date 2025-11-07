हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Healthy Sleep Routine: किस उम्र कितने घंटे की नींद होती है जरूरी? न्यूरोलॉजिस्ट ने बता दिया बॉडी की सेहत बनाने वाला राज

Healthy Sleep Routine: किस उम्र कितने घंटे की नींद होती है जरूरी? न्यूरोलॉजिस्ट ने बता दिया बॉडी की सेहत बनाने वाला राज

Benefits of Good Sleep: इंसान के लिए जो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, उनमें से एक है नींद. चलिए आपको बताते हैं कि आपको उम्र के हिसाब से कितनी नींद की जरूरत होती है, जिससे आप फिट रहते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 07 Nov 2025 08:02 AM (IST)
Benefits of Good Sleep: इंसान के लिए जो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, उनमें से एक है नींद. चलिए आपको बताते हैं कि आपको उम्र के हिसाब से कितनी नींद की जरूरत होती है, जिससे आप फिट रहते हैं.

नींद शरीर और दिमाग के लिए उतनी ही जरूरी है जितना खाना और पानी, लेकिन जयादातर लोगों को यह नहीं पता कि उम्र के हिसाब से कितनी नींद लेनी चाहिए. हाल ही में न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर कुमार ने बताया कि नवजात शिशुओं को 14 से 17 घंटे, छोटे बच्चों को 12 से 16 घंटे, स्कूली बच्चों को 9 से 12 घंटे, किशोरों को 8 से 10 घंटे और वयस्कों को रोज़ाना 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए.

पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. जगदीश हिरेमठ के अनुसार, यह आंकड़े अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन और नेशनल स्लीप फाउंडेशन की गाइडलाइनों से मेल खाते हैं. व्यक्ति-व्यक्ति की नींद की जरूरत थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन ये औसतन सही माने जाते हैं.
पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. जगदीश हिरेमठ के अनुसार, यह आंकड़े अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन और नेशनल स्लीप फाउंडेशन की गाइडलाइनों से मेल खाते हैं. व्यक्ति-व्यक्ति की नींद की जरूरत थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन ये औसतन सही माने जाते हैं.
बच्चों को ज्यादा नींद इसलिए चाहिए क्योंकि उनका दिमाग और शरीर तेजी से बढ़ता है. जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, दिमाग मेच्योर होता जाता है और नींद की जरूरत घटती जाती है. वयस्कों के लिए नींद का काम होता है दिमाग को रीचार्ज करना, थकान मिटाना और इमोश्नल संतुलन बनाए रखना.
बच्चों को ज्यादा नींद इसलिए चाहिए क्योंकि उनका दिमाग और शरीर तेजी से बढ़ता है. जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, दिमाग मेच्योर होता जाता है और नींद की जरूरत घटती जाती है. वयस्कों के लिए नींद का काम होता है दिमाग को रीचार्ज करना, थकान मिटाना और इमोश्नल संतुलन बनाए रखना.
माता-पिता और केयरगिवर्स बच्चों की नींद पूरी कराने में मदद कर सकते हैं. इसके लिए सोने का तय समय रखें, स्क्रीन टाइम घटाएं और कमरे का माहौल शांत रखें. खासकर किशोरों को यह समझाना जरूरी है कि नींद भी पढ़ाई जितनी ही जरूरी है.
माता-पिता और केयरगिवर्स बच्चों की नींद पूरी कराने में मदद कर सकते हैं. इसके लिए सोने का तय समय रखें, स्क्रीन टाइम घटाएं और कमरे का माहौल शांत रखें. खासकर किशोरों को यह समझाना जरूरी है कि नींद भी पढ़ाई जितनी ही जरूरी है.
कम नींद के असर तुरंत दिखते हैं. इसमें ध्यान भटकना, मूड खराब रहना, इम्यूनिटी कमजोर होना शामिल है. लंबे समय में इससे हार्ट रोग, मोटापा, डायबिटीज और डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है.
कम नींद के असर तुरंत दिखते हैं. इसमें ध्यान भटकना, मूड खराब रहना, इम्यूनिटी कमजोर होना शामिल है. लंबे समय में इससे हार्ट रोग, मोटापा, डायबिटीज और डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है.
अगर आप अपनी नींद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो कुछ आसान तरीके मदद कर सकते हैं. हर दिन एक तय समय पर सोने और उठने की आदत डालें, कमरे को हल्का अंधेरा और ठंडा रखें, और सोने से पहले मोबाइल या टीवी स्क्रीन से दूरी बना लें.
अगर आप अपनी नींद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो कुछ आसान तरीके मदद कर सकते हैं. हर दिन एक तय समय पर सोने और उठने की आदत डालें, कमरे को हल्का अंधेरा और ठंडा रखें, और सोने से पहले मोबाइल या टीवी स्क्रीन से दूरी बना लें.
इसके साथ ही कैफीन या हैवी मील रात में लेने से बचें. थोड़ी-सी लाइफस्टाइल में बदलाव आपकी नींद की गुणवत्ता को बहुत हद तक सुधार सकती है. दिन में थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है ताकि रात में नींद जल्दी आए.
इसके साथ ही कैफीन या हैवी मील रात में लेने से बचें. थोड़ी-सी लाइफस्टाइल में बदलाव आपकी नींद की गुणवत्ता को बहुत हद तक सुधार सकती है. दिन में थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है ताकि रात में नींद जल्दी आए.
Published at : 07 Nov 2025 08:02 AM (IST)
