हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थसर्दी में फटने लगी हैं एड़ियां, महंगी क्रीम नहीं ये घरेलू नुस्खे आएंगे काम

सर्दी में फटने लगी हैं एड़ियां, महंगी क्रीम नहीं ये घरेलू नुस्खे आएंगे काम

कभी-कभी दरारें इतनी गहरी हो जाती हैं कि चलना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में अगर सही समय पर देखभाल न की जाए तो दर्द और इन्फेक्शन तक हो सकता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Nov 2025 06:11 PM (IST)
कभी-कभी दरारें इतनी गहरी हो जाती हैं कि चलना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में अगर सही समय पर देखभाल न की जाए तो दर्द और इन्फेक्शन तक हो सकता है.

जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है तो एड़ियों की स्किन मोटी, खुरदरी और फटी हुई नजर आने लगती है. कभी-कभी दरारें इतनी गहरी हो जाती हैं कि चलना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में अगर सही समय पर देखभाल न की जाए तो दर्द और इन्फेक्शन तक हो सकता है. लेकिन इसके लिए आपको महंगी क्रीम या ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ आसान चीजों से ही आप फटी एड़ियों को नरम, मुलायम और सुंदर बना सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं सर्दियों में फटी एड़ियों से छुटकारा पाने के असरदार घरेलू उपाय क्या हैं.

1/7
एड़ियों के फटने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे लंबे समय तक नंगे पैर रहना, हमेशा खुले सैंडल या चप्पल पहनना, ठंडे पानी में देर तक रहना, पैरों को मॉइस्चराइज न करना, स्किन का रूखा और डिहाइड्रेटेड होना, अगर इन आदतों पर ध्यान दिया जाए और नियमित देखभाल की जाए, तो एड़ियों को फटने से रोका जा सकता है.
एड़ियों के फटने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे लंबे समय तक नंगे पैर रहना, हमेशा खुले सैंडल या चप्पल पहनना, ठंडे पानी में देर तक रहना, पैरों को मॉइस्चराइज न करना, स्किन का रूखा और डिहाइड्रेटेड होना, अगर इन आदतों पर ध्यान दिया जाए और नियमित देखभाल की जाए, तो एड़ियों को फटने से रोका जा सकता है.
2/7
ऐसे में ग्लिसरीन और नींबू का घरेलू नुस्खा एक पुराना लेकिन बहुत असरदार नुस्खा है. इसके लिए थोड़ा-सा गुलाब जल, नींबू का रस और ग्लिसरीन मिलाकर किसी बोतल में रख लें. रोज रात को सोने से पहले इस मिक्सचर को एड़ियों और पैरों पर लगाकर हल्की मालिश करें. इससे आपकी स्किन में नमी बरकरार रहेगी और एड़ियां मुलायम बनेंगी.
ऐसे में ग्लिसरीन और नींबू का घरेलू नुस्खा एक पुराना लेकिन बहुत असरदार नुस्खा है. इसके लिए थोड़ा-सा गुलाब जल, नींबू का रस और ग्लिसरीन मिलाकर किसी बोतल में रख लें. रोज रात को सोने से पहले इस मिक्सचर को एड़ियों और पैरों पर लगाकर हल्की मालिश करें. इससे आपकी स्किन में नमी बरकरार रहेगी और एड़ियां मुलायम बनेंगी.
3/7
अगर आपकी एड़ियां बहुत ज्यादा फट गई हैं तो मोम, हल्दी और नारियल तेल का बाम बहुत असरदार रहेगा. इसे बनाने के लिए थोड़ी-सी बीजवैक्स गर्म करें, फिर उसमें ग्लिसरीन, हल्दी पाउडर की एक चुटकी और नारियल या कैस्टर ऑयल मिलाएं.ठंडा होने पर इसे एक डिब्बे में भरकर रख लें.रात में सोने से पहले इस बाम को लगाकर मोजे पहन लें.कुछ ही दिनों में दरारें भरने लगेंगी और एड़ियों की त्वचा एकदम सॉफ्ट हो जाएगी.
अगर आपकी एड़ियां बहुत ज्यादा फट गई हैं तो मोम, हल्दी और नारियल तेल का बाम बहुत असरदार रहेगा. इसे बनाने के लिए थोड़ी-सी बीजवैक्स गर्म करें, फिर उसमें ग्लिसरीन, हल्दी पाउडर की एक चुटकी और नारियल या कैस्टर ऑयल मिलाएं.ठंडा होने पर इसे एक डिब्बे में भरकर रख लें.रात में सोने से पहले इस बाम को लगाकर मोजे पहन लें.कुछ ही दिनों में दरारें भरने लगेंगी और एड़ियों की त्वचा एकदम सॉफ्ट हो जाएगी.
4/7
अगर आपकी एड़ियां और पैरों के पंजे बहुत सख्त हो गए हैं तो हनी-केला-एलोवेरा पैक बेहतरीन है. इसे बनाने के लिए एक पका केला, एक चम्मच शहद और थोड़ा-सा एलोवेरा जेल मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को पैरों पर 20 मिनट लगाकर रखें, फिर हल्के हाथों से मसाज करते हुए धो लें. अब हफ्ते में तीन बार करने से डेड स्किन निकल जाएगी और पैरों की त्वचा मुलायम व चमकदार बनेगी.
अगर आपकी एड़ियां और पैरों के पंजे बहुत सख्त हो गए हैं तो हनी-केला-एलोवेरा पैक बेहतरीन है. इसे बनाने के लिए एक पका केला, एक चम्मच शहद और थोड़ा-सा एलोवेरा जेल मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को पैरों पर 20 मिनट लगाकर रखें, फिर हल्के हाथों से मसाज करते हुए धो लें. अब हफ्ते में तीन बार करने से डेड स्किन निकल जाएगी और पैरों की त्वचा मुलायम व चमकदार बनेगी.
5/7
किसी भी रेमेडी को लगाने से पहले एड़ियों की डेड स्किन हटाना जरूरी है. इसके लिए एक टब में गुनगुना पानी लें, उसमें थोड़ा-सा शैंपू, नमक और फिटकरी डालें.पैरों को 15 मिनट तक इसमें डुबोकर रखें, फिर प्यूमिक स्टोन या स्क्रबर से धीरे-धीरे एड़ियों को साफ करें.आप चाहें तो कॉफी, शहद, चीनी और नारियल तेल मिलाकर नेचुरल स्क्रब भी बना सकती हैं. स्क्रबिंग के बाद मॉइस्चराइजर या तेल जरूर लगाएं.
किसी भी रेमेडी को लगाने से पहले एड़ियों की डेड स्किन हटाना जरूरी है. इसके लिए एक टब में गुनगुना पानी लें, उसमें थोड़ा-सा शैंपू, नमक और फिटकरी डालें.पैरों को 15 मिनट तक इसमें डुबोकर रखें, फिर प्यूमिक स्टोन या स्क्रबर से धीरे-धीरे एड़ियों को साफ करें.आप चाहें तो कॉफी, शहद, चीनी और नारियल तेल मिलाकर नेचुरल स्क्रब भी बना सकती हैं. स्क्रबिंग के बाद मॉइस्चराइजर या तेल जरूर लगाएं.
6/7
पैरों को हमेशा साफ और सूखा रखें, रोज रात में सोने से पहले कैस्टर ऑयल या नारियल तेल लगाकर हल्की मसाज करें. खुली चप्पलों की बजाय सॉफ्ट और बंद फुटवियर पहनें, ऐसा करने से आपकी एड़ियों में नमी बनी रहेगी और वे फटेंगी नहीं.
पैरों को हमेशा साफ और सूखा रखें, रोज रात में सोने से पहले कैस्टर ऑयल या नारियल तेल लगाकर हल्की मसाज करें. खुली चप्पलों की बजाय सॉफ्ट और बंद फुटवियर पहनें, ऐसा करने से आपकी एड़ियों में नमी बनी रहेगी और वे फटेंगी नहीं.
7/7
एड़ियों के फटने के लिए नारियल तेल से बेहतर मॉइस्चर कोई नहीं है. यह स्किन को गहराई तक नमी देता है और रूखापन दूर करता है. रात को पैरों को हल्के गुनगुने पानी से धोकर सुखा लें, फिर नारियल तेल से अच्छी तरह मालिश करें.नियमित रूप से ऐसा करने से कुछ ही दिनों में फर्क दिखाई देगा. इससे एड़ियां मुलायम और स्वस्थ बन जाएंगी.
एड़ियों के फटने के लिए नारियल तेल से बेहतर मॉइस्चर कोई नहीं है. यह स्किन को गहराई तक नमी देता है और रूखापन दूर करता है. रात को पैरों को हल्के गुनगुने पानी से धोकर सुखा लें, फिर नारियल तेल से अच्छी तरह मालिश करें.नियमित रूप से ऐसा करने से कुछ ही दिनों में फर्क दिखाई देगा. इससे एड़ियां मुलायम और स्वस्थ बन जाएंगी.
Published at : 09 Nov 2025 06:11 PM (IST)
Home Remedies Cracked Heels LIfestyle Winter Heel Care

प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट असअबाउट अस

Embed widget