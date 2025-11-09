सर्दी में फटने लगी हैं एड़ियां, महंगी क्रीम नहीं ये घरेलू नुस्खे आएंगे काम

अगर आपकी एड़ियां बहुत ज्यादा फट गई हैं तो मोम, हल्दी और नारियल तेल का बाम बहुत असरदार रहेगा. इसे बनाने के लिए थोड़ी-सी बीजवैक्स गर्म करें, फिर उसमें ग्लिसरीन, हल्दी पाउडर की एक चुटकी और नारियल या कैस्टर ऑयल मिलाएं.ठंडा होने पर इसे एक डिब्बे में भरकर रख लें.रात में सोने से पहले इस बाम को लगाकर मोजे पहन लें.कुछ ही दिनों में दरारें भरने लगेंगी और एड़ियों की त्वचा एकदम सॉफ्ट हो जाएगी.