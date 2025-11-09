एक्सप्लोरर
सर्दी में फटने लगी हैं एड़ियां, महंगी क्रीम नहीं ये घरेलू नुस्खे आएंगे काम
कभी-कभी दरारें इतनी गहरी हो जाती हैं कि चलना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में अगर सही समय पर देखभाल न की जाए तो दर्द और इन्फेक्शन तक हो सकता है.
जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है तो एड़ियों की स्किन मोटी, खुरदरी और फटी हुई नजर आने लगती है. कभी-कभी दरारें इतनी गहरी हो जाती हैं कि चलना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में अगर सही समय पर देखभाल न की जाए तो दर्द और इन्फेक्शन तक हो सकता है. लेकिन इसके लिए आपको महंगी क्रीम या ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ आसान चीजों से ही आप फटी एड़ियों को नरम, मुलायम और सुंदर बना सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं सर्दियों में फटी एड़ियों से छुटकारा पाने के असरदार घरेलू उपाय क्या हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 09 Nov 2025 06:11 PM (IST)
हेल्थ
7 Photos
थायरॉइड की वजह से गर्दन, मांसपेशियों और जोड़ों में क्यों होता है दर्द? जान लें इसकी वजह
हेल्थ
6 Photos
35 से 45 उम्र में हो गईं हार्ट की बीमारियां तो डिमेंशिया का भी बढ़ेगा खतरा, इस स्टडी में डराने वाला खुलासा
हेल्थ
7 Photos
क्या डाइट की वजह से भी पड़ जाता है स्ट्रोक? न्यूट्रिशियनिस्ट से समझ लें बचने के तरीके
हेल्थ
7 Photos
ये 4 लक्षण नजर आएं तो समझ जाएं गॉलब्लैडर में बनने लगा स्टोन, 99 पर्सेंट लोग कर देते हैं इग्नोर
हेल्थ
7 Photos
सर्दियों में बढ़ रहे यूरिक एसिड का कैसे रखें ध्यान? ये हेल्दी हैबिट्स करेंगी आपकी मदद
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
दिल्ली NCR
MCD उपचुनाव के लिए AAP ने किया उम्मीदवारों का ऐलान, जानें कहां से किसे दिया टिकट?
बॉलीवुड
'दीवानियत' हिट होते ही बदली हर्षवर्धन की जिंदगी, अब लेंगे 5 गुना ज्यादा फीस! केआरके का दावा
क्रिकेट
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion