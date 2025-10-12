हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
High Cholesterol Symptoms: शरीर के इन हिस्सों में दर्द बढ़ जाए तो समझ लें बढ़ रहा है कोलेस्ट्रॉल, डॉक्टर से तुरंत कराएं इलाज

High Cholesterol Symptoms: शरीर के इन हिस्सों में दर्द बढ़ जाए तो समझ लें बढ़ रहा है कोलेस्ट्रॉल, डॉक्टर से तुरंत कराएं इलाज

High Cholesterol: कोलेस्ट्रॉल इंसान को काफी दिक्कत देता है. चलिए आपको बताते हैं कि किन हिस्सों में दर्द बढ़ने से पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है. इसके अलावा इसका बचाव क्या है.

By : सोनम  | Updated at : 12 Oct 2025 02:09 PM (IST)
High Cholesterol: कोलेस्ट्रॉल इंसान को काफी दिक्कत देता है. चलिए आपको बताते हैं कि किन हिस्सों में दर्द बढ़ने से पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है. इसके अलावा इसका बचाव क्या है.

कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण

1/7
हाई कोलेस्ट्रॉल साइन शरीर के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, लेकिन इसका अधिक होना नुकसानदेह हो सकता है. खासकर जब एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हार्ट अटैक, ब्लॉकेज और स्ट्रोक जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में कोलेस्ट्रॉल पर कंट्रोल रखना और इसके लक्षण पहचानना जरूरी है.
हाई कोलेस्ट्रॉल साइन शरीर के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, लेकिन इसका अधिक होना नुकसानदेह हो सकता है. खासकर जब एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हार्ट अटैक, ब्लॉकेज और स्ट्रोक जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में कोलेस्ट्रॉल पर कंट्रोल रखना और इसके लक्षण पहचानना जरूरी है.
2/7
कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने पर पैरों में दर्द और ऐंठन शुरू हो जाती है. दरअसल, इससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसके कारण चलते समय या आराम की स्थिति में भी पैरों में भारीपन या ऐंठन महसूस हो सकती है. ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए.
कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने पर पैरों में दर्द और ऐंठन शुरू हो जाती है. दरअसल, इससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसके कारण चलते समय या आराम की स्थिति में भी पैरों में भारीपन या ऐंठन महसूस हो सकती है. ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए.
3/7
कोलेस्ट्रॉल का सबसे गंभीर लक्षण सीने में दर्द या दबाव का एहसास है. दरअसल, जब हार्ट की आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो सीने पर दबाव महसूस होता है, जिससे जलन या कसाव भी हो सकता है. यह हार्ट अटैक या कोरोनरी आर्टरी डिजीज का संकेत हो सकता है.
कोलेस्ट्रॉल का सबसे गंभीर लक्षण सीने में दर्द या दबाव का एहसास है. दरअसल, जब हार्ट की आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो सीने पर दबाव महसूस होता है, जिससे जलन या कसाव भी हो सकता है. यह हार्ट अटैक या कोरोनरी आर्टरी डिजीज का संकेत हो सकता है.
4/7
कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर गर्दन के आस-पास दर्द हो सकता है. दरअसल, जब खून का संचार रुकावट में आने लगता है तो गर्दन, जबड़े या कंधों में काफी ज्यादा दर्द महसूस होता है, जो अकसर तनाव या मसल पेन जैसा लगता है.
कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर गर्दन के आस-पास दर्द हो सकता है. दरअसल, जब खून का संचार रुकावट में आने लगता है तो गर्दन, जबड़े या कंधों में काफी ज्यादा दर्द महसूस होता है, जो अकसर तनाव या मसल पेन जैसा लगता है.
5/7
दर्द के अलावा अन्य लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं. हाथ-पैर सुन्न होना, झुनझुनी होना या ठंडापन महसूस होना आम है. कुछ मामलों में पैरों का रंग नीला पड़ जाता है क्योंकि खून का प्रवाह सही से नहीं होता.
दर्द के अलावा अन्य लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं. हाथ-पैर सुन्न होना, झुनझुनी होना या ठंडापन महसूस होना आम है. कुछ मामलों में पैरों का रंग नीला पड़ जाता है क्योंकि खून का प्रवाह सही से नहीं होता.
6/7
हाई कोलेस्ट्रॉल वाले कई लोगों को सिर भारी लगना या चक्कर आना महसूस होता है. सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलना या जल्दी थकान होना भी इस समस्या का एक लक्षण हो सकता है.
हाई कोलेस्ट्रॉल वाले कई लोगों को सिर भारी लगना या चक्कर आना महसूस होता है. सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलना या जल्दी थकान होना भी इस समस्या का एक लक्षण हो सकता है.
7/7
कुछ मामलों में आंखों के आसपास पीलापन आना या पीली रिंग बनना भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का संकेत होता है. अगर आपके शरीर में ऐसे बदलाव दिखें तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, ताकि स्थिति गंभीर होने से पहले ही रोकी जा सके.
कुछ मामलों में आंखों के आसपास पीलापन आना या पीली रिंग बनना भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का संकेत होता है. अगर आपके शरीर में ऐसे बदलाव दिखें तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, ताकि स्थिति गंभीर होने से पहले ही रोकी जा सके.
Published at : 12 Oct 2025 02:09 PM (IST)
