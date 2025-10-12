कोलेस्ट्रॉल का सबसे गंभीर लक्षण सीने में दर्द या दबाव का एहसास है. दरअसल, जब हार्ट की आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो सीने पर दबाव महसूस होता है, जिससे जलन या कसाव भी हो सकता है. यह हार्ट अटैक या कोरोनरी आर्टरी डिजीज का संकेत हो सकता है.