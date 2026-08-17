सपा विधायक का बेतुका बयान, डिंपल यादव को बताया देश की मां

मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फहीम इरफान ने डिंपल यादव को लेकर बेतुका बयान दिया है. जो चर्चा में आ गया है. सपा विधायक कांवड़ियों के स्वागत के लिए पहुंचे थे, इसी दौरान उन्होंने एक सपा समर्थक की कांवड़ का जिक्र करते हुए सपा सांसद डिंपल यादव को पूरे देश की मां बताया दिया.

रविवार को सपा विधायक मोहम्मद फहीम, कांवड़ियों का स्वागत कर रहे थे, जो हरिद्वार से बरेली कांवड़ ले जा रहे थे. इसी दौरान एक सपा समर्थक कांवड़िये भी दिखाई दिए, जिनकी कांवड़ में एक तरफ सपा का झंडा लगा हुआ था. यही नहीं इन कांवड़ियों ने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव, अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव की फोटो भी कांवड़ पर सजाई हुई थी.

सपा विधायक ने दिया बेतुका बयान

सपा समर्थक कांवड़िए ने बताया कि वो साल 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनाने की मन्नत के साथ ये कांवड़ लेकर जा रहा है. सपा विधायक मोहम्मद फहीम ने रास्ते में उसका स्वागत किया और पार्टी के प्रति उसके समर्पण की तारीफ़ की. उन्होंने कहा कि इस कांवड़िये को उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और भगवान शिव से कितनी मोहब्बत है कि वो इतनी दूर से पैदल कांवड़ लेकर चल रहे हैं.

बिलारी सीट से सपा विधायक ने कहा कि इस शिव भक्त ने 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा की जीत को लेकर मन्नत मांगी थी और ये साढ़े 31 लीटर गंगा जल उठा कर चल रहे हैं. इसी दौरान वो उसका जिक्र करते हुए कैमरे के सामने ही कहने लगे कि एक तरफ हमारी माननीय सांसद डिंपल यादव हैं जो इस वक्त पूरे देश की माँ है, ममता का प्रतीक है, उनका फोटो है और एक तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर है. इसके साथ ही हमारे श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव की भी फोटो है जो हम सबके के प्रेरणा स्रोत हैं.

मोहम्मद फहीम ने कहा कि "ये भोले हैं हमारे जो हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं और इनकी मोहब्बत देखिए कि इनके हाथ पर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का तस्वीर हैं. कितनी उनकी मोहब्बत हैं मेरे अध्यक्ष से और भगवान शिव पर. वैसे ही ये भाई हैं इनके हाथ पर भी टैटू बना हुआ है. हम सब लोगों ने इनका स्वागत किया है."

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