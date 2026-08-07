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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलAyodhya Ram Mandir Tatkal Pass: राम मंदिर में VIP दर्शन बंद, अब ऐसे बुक करें तत्काल पास

Ayodhya Ram Mandir Tatkal Pass: राम मंदिर में VIP दर्शन बंद, अब ऐसे बुक करें तत्काल पास

Ayodhya Ram Mandir Tatkal Pass: राम मंदिर में VIP दर्शन बंद होने के बाद श्रद्धालु आधिकारिक वेबसाइट से मुफ्त तत्काल दर्शन और आरती पास ऑनलाइन बुक कर सकते हैं. पहचान पत्र रखें साथ.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 07 Aug 2026 07:21 AM (IST)
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Ayodhya Ram Mandir Tatkal Pass: अयोध्या के राम मंदिर से हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई है. कुछ दिन पहले ही ट्रस्ट ने VIP दर्शन की सुविधा को पूरी तरह बंद कर दिया है. दरअसल दान और चढ़ावे को लेकर हुए विवाद के बाद ट्रस्ट ने सख्त कदम उठाए हैं. पूर्व महासचिव चंपत राय समेत तीन ट्रस्टियों की वह डिजिटल आईडी बंद कर दी गई है. यानी अब कोई भी श्रद्धालु सिफारिश के जरिए VIP पास नहीं बनवा सकता. मंदिर प्रशासन का कहना है कि अब सभी भक्तों को एक ही सामान्य लाइन में लगकर दर्शन करने होंगे. ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि अगर उन्हें राम मंदिर में दर्शन करना है तो वे तत्काल पास कैसे लें. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी. 

तत्काल पास कैसे बुक करें और कितना पैसा लगेगा?

ज्यादातर लोगों का मंदिर में दर्शन करने का प्लेन एकदम अचानक से बनता है, औसे में वे सोचते हैं कि उनका दर्शन ज्यादा इंतजार किए बिना हो जाए,  तो ऐसे में आप मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट online.srjbtkshetra.org पर जाकर तत्काल पास बनवा सकते हैं.  यह बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे ट्रेन में तत्काल टिकट बुक होती है. इसके लिए आपको लंबी लाइन में भी नहीं खड़ा होना पड़ता है, हर कोई ऑनलाइन आसानी से पास बना सकता है.

वेबसाइट खोलने के बाद होमपेज पर नीचे की तरफ पास बनाने का लिंक मिलेगा. वहां क्लिक करके आप आरती या दर्शन के लिए पास चुन सकते हैं. जिसके लिए आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से ओटीपी के जरिए लॉगिन करना होता है, फिर नाम, उम्र, पहचान पत्र जैसी जानकारी भरनी होती है. सबसे अच्छी बात यह है कि आम दर्शन और आरती का पास पूरी तरह मुफ्त होता है, इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता.

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बुकिंग का सही समय और दर्शन-आरती की टाइमिंग

पास बुक करने का सही समय जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि त्योहारों या खास मौकों पर स्लॉट बहुत जल्दी भर जाते हैं. इसलिए एडवांस में ही बुकिंग करना बेहतर रहता है. इसके लिए आप वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद "माई प्रोफाइल" में जाकर अपने पसंदीदा समय का स्लॉट चुन सकते हैं. जैसे 

  • रामलला के दर्शन का समयः  सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक होते हैं.
  • आरती का समयः  सुबह करीब साढ़े 6 बजे, भोग आरती दोपहर 12 बजे और संध्या आरती शाम साढ़े 7 बजे होती है.

इन सबके अलावा एक और बात ध्यान रखने वाली है कि आप याद से दर्शन के लिए जाने से पहले अपने साथ पहचान पत्र जरूर रखें. 

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Published at : 07 Aug 2026 07:21 AM (IST)
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