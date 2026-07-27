पोलियो या खसरे के टीके की तरह फ्लू का टीका जीवन में एक बार लगवाकर छुट्टी नहीं मिल जाती. दरअसल फ्लू का वायरस लगातार अपना रूप बदलता रहता है और हर सीजन में नए-नए स्ट्रेन फैलते हैं, जिस वजह से पुराने टीके का असर भी समय के साथ कम हो जाता है. इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि हर साल नया टीका जरूर लगवाना चाहिए, जो उस समय फैल रहे वायरस के स्ट्रेन के हिसाब से बनाया गया हो. साथ ही यह गलतफहमी भी गलत है कि सिर्फ बच्चों और बुजुर्गों को ही यह टीका चाहिए. 18 साल से ऊपर के हर किसी को सालाना फ्लू का टीका लगवाने की सलाह दी जाती है, खासकर 50 साल से ऊपर के लोगों, गर्भवती महिलाओं, स्वास्थ्यकर्मियों और डायबिटीज व हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के लिए यह बेहद जरूरी है.