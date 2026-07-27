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Flu Prevention be Vaccine: फ्लू को हल्के में न लें, हर साल लगवाएं वैक्सीन
Flu Prevention be Vaccine: फ्लू को सामान्य सर्दी-जुकाम समझना सही नहीं है. हर साल फ्लू का टीका गंभीर संक्रमण के खतरे को कम करने में मदद करता है और कई लोगों के लिए जरूरी माना जाता है.
भारत में ज्यादातर लोग फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा को सिर्फ एक मौसमी बुखार या हल्की सर्दी-जुकाम समझ लेते हैं जो कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है. हर साल खासकर बरसात और सर्दी के मौसम में हजारों लोग फ्लू की चपेट में आते हैं, फिर भी बहुत कम लोग इसकी वैक्सीन लगवाने के बारे में सोचते हैं. पोलियो, खसरा और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों के टीके तो लोग आसानी से लगवा लेते हैं, लेकिन फ्लू का सालाना टीका आज भी सबसे कम इस्तेमाल होने वाले टीकों में से एक है. आइए जानते हैं कि फ्लू को हल्के में क्यों नहीं लेना चाहिए और हर साल वैक्सीन क्यों जरूरी है.
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Published at : 27 Jul 2026 10:27 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion