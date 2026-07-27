रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से प्रभावित हैं. इनमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक और गंभीर संक्रमण का खतरा सामान्य लोगों की तुलना में 2 से 4 गुना तक ज्यादा होता है. देश में बड़ी संख्या में मरीजों का ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं रहता, इसलिए डायबिटीज मरीजों की नियमित देखभाल में डेंगू वैक्सीन को शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए. कई अंतरराष्ट्रीय ऑब्जर्वेशनल स्टडी और मेटा-एनालिसिस भी यह संकेत देते हैं कि डायबिटीज मरीजों में गंभीर डेंगू और मृत्यु का खतरा ज्यादा हो सकता है.